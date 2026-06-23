https://sarabic.ae/20260623/بوتين-الوضع-الميداني-على-الجبهة-يتفاقم-ويتدهور-بشكل-متسارع-بالنسبة-لكييف---عاجل-1114631776.html
بوتين: الوضع الميداني على الجبهة يتفاقم ويتدهور بشكل متسارع بالنسبة لكييف
بوتين: الوضع الميداني على الجبهة يتفاقم ويتدهور بشكل متسارع بالنسبة لكييف
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن الوضع الميداني على الجبهة يتفاقم ويتدهور بشكل متسارع بالنسبة لكييف. 23.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-23T13:39+0000
2026-06-23T13:39+0000
2026-06-23T14:15+0000
روسيا
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأشار الرئيس الروسي خلال الاجتماع مع أعضاء الحكومة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى أن كييف تنفذ ضربات على البنية التحتية الروسية في محاولة للتأثير على موسم السياحة وخلق مشكلات في إمدادات الطاقة.وقال بوتين: "نظام كييف، مع تدهور الأوضاع بالنسبة له على الجبهة بشكل متسارع، ومع خسارة العدو للأراضي واحدة تلو الأخرى، وسيطرة مقاتلينا على بلدات تباعا، قد اعتمد تكتيك ضرب المنشآت المدنية والبنية التحتية المدنية لدينا، محاولاً خلق مشكلات في إمدادات الطاقة، والتأثير على موسم السياحة - وهو ما يتم إبلاغنا به صراحة وعبر قنوات مختلفة".وأشار رئيس الدولة إلى أنه مع تدهور الوضع على خطوط المواجهة بسرعة، لجأ نظام كييف إلى تكتيك مهاجمة الأهداف المدنية والبنية التحتية الروسية، كما يحاول تعطيل إمدادات الطاقة والتأثير على الموسم السياحي في روسيا.وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية عبر تقنية الفيديو: "تقع مسؤولية التخفيف من هذه التهديدات، في المقام الأول، على عاتق وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية الأخرى. وفي الوقت نفسه، يجب على الحكومة الروسية اتخاذ التدابير الإضافية اللازمة للحد من تأثير هذه الأعمال".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن القوات المسلحة الروسية تحكم قبضتها وتسيطر بشكل شبه كامل على مدينة كونستانتينوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية.وقال بوتين خلال لقائه مع خريجي الجامعات التابعة لوزارات الدفاع والطوارئ والأمن الفيدرالي والحرس الوطني والداخلية ولجنة التحقيق وخدمة السجون: "رجالنا يكملون حاليًا السيطرة على كونستانتينوفكا. لكن لا يزال هناك من يختبئ في الأقبية ويطلق النار".وردًا على سؤال أحد المشاركين عما إذا كانت دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي سمحت بإطلاق طائرات مسيرة من أراضيها ضد روسيا تدرك العواقب، أجاب: "على ما يبدو، لا تدرك".وحول أن روسيا اضطرت لبدء العملية العسكرية الخاصة بعد تخلي الغرب عن اتفاقيات مينسك، أوضح: "لقد بدأوا عمليات قتالية في دونباس، واستخدموا الطيران والدبابات والمدفعية ضد المدنيين. تحملنا ثماني سنوات، وحاولنا التفاوض معهم، ثم أعلنوا أنهم لن يتفاوضوا ولن ينفذوا اتفاقيات مينسك. اضطررنا للدفاع عن الأشخاص الذين يعيشون هناك، والذين يعتبرون أنفسهم روسيين وجزءًا من العالم الروسي".وتابع: "لطالما تعرضنا للاستفزاز دائمًا، مرارًا وتكرارًا. وعندما بدأنا بالدفاع عن مصالحنا، كانوا يقولون: "أنظروا، روسيا عدوانية". ثم يعودون فورًا إلى مواصلة تنفيذ ما خططوا له في الأصل".بوتين: القوات الروسية تحكم قبضتها وتسيطر بشكل شبه كامل على مدينة كونستانتينوفكا بدونيتسك
https://sarabic.ae/20260623/الكرملين-تحويل-مصانع-السيارات-الأمريكية-إلى-إنتاج-السلاح-بات-أمرا-مفهوما-بعد-أحداث-إيران-وأوكرانيا-1114617844.html
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بوتين: الوضع الميداني على الجبهة يتفاقم ويتدهور بشكل متسارع بالنسبة لكييف
13:39 GMT 23.06.2026 (تم التحديث: 14:15 GMT 23.06.2026)
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن الوضع الميداني على الجبهة يتفاقم ويتدهور بشكل متسارع بالنسبة لكييف.
وأشار الرئيس الروسي خلال الاجتماع مع أعضاء الحكومة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى أن كييف تنفذ ضربات على البنية التحتية الروسية في محاولة للتأثير على موسم السياحة وخلق مشكلات في إمدادات الطاقة.
وقال بوتين: "نظام كييف، مع تدهور الأوضاع بالنسبة له على الجبهة بشكل متسارع، ومع خسارة العدو للأراضي واحدة تلو الأخرى، وسيطرة مقاتلينا على بلدات تباعا، قد اعتمد تكتيك ضرب المنشآت المدنية والبنية التحتية المدنية لدينا، محاولاً خلق مشكلات في إمدادات الطاقة، والتأثير على موسم السياحة - وهو ما يتم إبلاغنا به صراحة وعبر قنوات مختلفة".
وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعليماته لمجلس الوزراء باتخاذ تدابير إضافية للحد من تأثير ضربات القوات المسلحة الأوكرانية على البنية التحتية الروسية.
وأشار رئيس الدولة إلى أنه مع تدهور الوضع على خطوط المواجهة بسرعة، لجأ نظام كييف إلى تكتيك مهاجمة الأهداف المدنية والبنية التحتية الروسية، كما يحاول تعطيل إمدادات الطاقة والتأثير على الموسم السياحي في روسيا.
وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية عبر تقنية الفيديو: "تقع مسؤولية التخفيف من هذه التهديدات، في المقام الأول، على عاتق وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية الأخرى. وفي الوقت نفسه، يجب على الحكومة الروسية اتخاذ التدابير الإضافية اللازمة للحد من تأثير هذه الأعمال".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن القوات المسلحة الروسية تحكم قبضتها وتسيطر بشكل شبه كامل على مدينة كونستانتينوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال بوتين خلال لقائه مع خريجي الجامعات التابعة لوزارات الدفاع والطوارئ والأمن الفيدرالي والحرس الوطني والداخلية ولجنة التحقيق وخدمة السجون: "رجالنا يكملون حاليًا السيطرة على كونستانتينوفكا. لكن لا يزال هناك من يختبئ في الأقبية ويطلق النار".
وأضاف: "هناك (على الجبهة)، شبابنا يستهدفون أفراد العدو كل يوم، كل يوم يهبه الله، سنصل إلى هناك، إلى حيث يجب أن نصل".
وردًا على سؤال أحد المشاركين عما إذا كانت دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي سمحت بإطلاق طائرات مسيرة من أراضيها ضد روسيا تدرك العواقب، أجاب: "على ما يبدو، لا تدرك".
وحول أن روسيا اضطرت لبدء العملية العسكرية الخاصة بعد تخلي الغرب عن اتفاقيات مينسك، أوضح: "لقد بدأوا عمليات قتالية في دونباس، واستخدموا الطيران والدبابات والمدفعية ضد المدنيين. تحملنا ثماني سنوات، وحاولنا التفاوض معهم، ثم أعلنوا أنهم لن يتفاوضوا ولن ينفذوا اتفاقيات مينسك. اضطررنا للدفاع عن الأشخاص الذين يعيشون هناك، والذين يعتبرون أنفسهم روسيين وجزءًا من العالم الروسي".
وأشار إلى أن هذه الأفعال من قبل نظام كييف والغرب أجبرت روسيا على الرد على العدوان، وأن كل ذلك أدى إلى ما اضطرت روسيا إلى فعله في النهاية.
وتابع: "لطالما تعرضنا للاستفزاز دائمًا، مرارًا وتكرارًا. وعندما بدأنا بالدفاع عن مصالحنا، كانوا يقولون: "أنظروا، روسيا عدوانية". ثم يعودون فورًا إلى مواصلة تنفيذ ما خططوا له في الأصل".