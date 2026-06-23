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الكرملين: تحويل مصانع السيارات الأمريكية إلى إنتاج السلاح بات أمرا مفهوما بعد أحداث إيران وأوكرانيا
الكرملين: تحويل مصانع السيارات الأمريكية إلى إنتاج السلاح بات أمرا مفهوما بعد أحداث إيران وأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن خطط تحويل مصنعي السيارات الأمريكيين إلى إنتاج الأسلحة، أمر مفهوم تماماً بعد الأحداث في... 23.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال بيسكوف معلقاً على خطط إعادة تجهيز شركات صناعة السيارات الأمريكية: "كل شيء هنا مفهوم تماماً. فقد وقعت عمليات عسكرية في الخليج العربي خلال العدوان على إيران. علاوة على ذلك، تواصل الولايات المتحدة بيع كميات كبيرة من الأسلحة لأوكرانيا. وهذا أمر معروف أيضاً".وقال للصحفيين متحدثاً عن تقلبات سوق النفط: "نعم، الوضع متقلب للغاية في أسواق الطاقة العالمية، ما يؤثر على جميع دول العالم".وأوضح أن حصة الإيرادات غير النفطية والغازية في روسيا آخذة في النمو.في وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن شركات صناعة السيارات الأمريكية ستبدأ في إنتاج الأسلحة، بما في ذلك صواريخ كروز من نوع "توماهوك" وأنظمة الدفاع الجوي باتريوت.وقد أدى الصراع مع إيران إلى استنزاف كبير في الترسانات الأمريكية، وخلق خطر اندلاع حروب جديدة. ففي غضون سبعة أسابيع فقط، استهلكت الولايات المتحدة ما يقرب من نصف مخزونها من صواريخ باتريوت، ونحو 30% من صواريخ توماهوك. ويعتقد المحللون أن الأمر سيستغرق عدة سنوات لإعادة ملء هذه المخزونات.سموتريتش: مفاوضات إيران لا تعني لنا شيئادميترييف: الغرب يغرق في أزمات سياسية واقتصادية متصاعدة
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

الكرملين: تحويل مصانع السيارات الأمريكية إلى إنتاج السلاح بات أمرا مفهوما بعد أحداث إيران وأوكرانيا

10:11 GMT 23.06.2026 (تم التحديث: 10:28 GMT 23.06.2026)
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علم روسيا في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن خطط تحويل مصنعي السيارات الأمريكيين إلى إنتاج الأسلحة، أمر مفهوم تماماً بعد الأحداث في إيران وأوكرانيا.
وقال بيسكوف معلقاً على خطط إعادة تجهيز شركات صناعة السيارات الأمريكية: "كل شيء هنا مفهوم تماماً. فقد وقعت عمليات عسكرية في الخليج العربي خلال العدوان على إيران. علاوة على ذلك، تواصل الولايات المتحدة بيع كميات كبيرة من الأسلحة لأوكرانيا. وهذا أمر معروف أيضاً".

وتابع: "بالطبع، فإن الاحتياطيات، وجميع المستودعات، قد استُنزفت بشكل كبير، لذا فهي بحاجة إلى إعادة التعبئة. الاقتصاد يتعرض للعسكرة".

وقال للصحفيين متحدثاً عن تقلبات سوق النفط: "نعم، الوضع متقلب للغاية في أسواق الطاقة العالمية، ما يؤثر على جميع دول العالم".

صرّح للصحفيين، معلقاً على تأثير تقلبات سوق الطاقة على استقرار الاقتصاد الروسي أن "استقرار الاقتصاد الروسي مضمون، والاستقرار الاقتصادي الكلي مضمون تماماً، ولا أحد يشك في ذلك. وقد نوقش هذا الأمر مراراً وتكراراً في الاجتماعات الاقتصادية للرئيس: فقد تحدث عنه، وأبلغ رئيس الوزراء رئيس الدولة به".

وأوضح أن حصة الإيرادات غير النفطية والغازية في روسيا آخذة في النمو.
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في وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن شركات صناعة السيارات الأمريكية ستبدأ في إنتاج الأسلحة، بما في ذلك صواريخ كروز من نوع "توماهوك" وأنظمة الدفاع الجوي باتريوت.
وقد أدى الصراع مع إيران إلى استنزاف كبير في الترسانات الأمريكية، وخلق خطر اندلاع حروب جديدة. ففي غضون سبعة أسابيع فقط، استهلكت الولايات المتحدة ما يقرب من نصف مخزونها من صواريخ باتريوت، ونحو 30% من صواريخ توماهوك. ويعتقد المحللون أن الأمر سيستغرق عدة سنوات لإعادة ملء هذه المخزونات.
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