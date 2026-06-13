https://sarabic.ae/20260613/بيونغ-يانغ-تتوعد-بتعزيز-ردعها-بعد-صفقة-أسلحة-أمريكية-بـ300-مليون-دولار-لكوريا-الجنوبية-1114311251.html
بيونغ يانغ تتوعد بتعزيز ردعها بعد صفقة أسلحة أمريكية بـ300 مليون دولار لكوريا الجنوبية
بيونغ يانغ تتوعد بتعزيز ردعها بعد صفقة أسلحة أمريكية بـ300 مليون دولار لكوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
نددت كوريا الديمقراطية الشعبية، اليوم السبت، بموافقة أمريكا على بيع صواريخ "جو – جو" متطورة ومعدات عسكرية مرتبطة بها إلى كوريا الجنوبية بقيمة تقارب 300 مليون... 13.06.2026, سبوتنيك عربي
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وأكد المدير العام للسياسة الخارجية بوزارة خارجية كوريا الديمقراطية، أن التعاون العسكري بين واشنطن وسيئول يتعزز بشكل منهجي رغم المخاوف الدولية من تصاعد التوتر في المنطقة، معتبرًا أن صادرات الأسلحة الأمريكية تمثل "صادرات حربية"، وأكد أن بيونغ يانغ ستواصل تعزيز قدراتها الرادعة للحفاظ على توازن القوى.وأشار إلى أنه "في وقت سابق، وافقت الإدارة الأمريكية على بيع طائرات مروحية من طراز جديد للعمليات البحرية، وطائرات مروحية هجومية، وقنابل موجهة بدقة، ومعدات عسكرية أخرى بمليارات الدولارات الأمريكية في أقل من شهر، كاشفة بذلك عن نيتها تعزيز القدرات العسكرية لكوريا الجنوبية، ودفعها نحو موقع متقدم استعدادًا لمواجهة متصاعدة مع دول المنطقة"، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.وأردف المسؤول في وزارة خارجية كوريا الديمقراطية: "تدين وزارة خارجية بيونغ يانغ، بشدة، أمريكا وكوريا الجنوبية لتسريعهما وتيرة التسلح بشكل خطير، في اتجاه يُهدد التوازن العسكري في شبه الجزيرة الكورية، ويُعرّض الأمن الإقليمي للخطر، وتحذر من العواقب الوخيمة المترتبة على ذلك، إذ أن تصدير الأسلحة الأمريكية لا يعدو كونه تصديرا للحرب، وإدخال الأسلحة الأمريكية الصنع إلى الأسواق لا يقل أهمية عن تصاعد التوتر والمواجهة".ويأتي ذلك في وقت عقد فيه مسؤولون أمريكيون وكوريون جنوبيون اجتماعًا في سيئول، لبحث تعزيز الردع النووي والجاهزية العسكرية في "مواجهة برنامج أسلحة" كوريا الديمقراطية، وسط مخاوف متزايدة بشأن توسيع بيونغ يانغ لقدراتها النووية، بعد إعلان تشغيل منشأة جديدة لإنتاج المواد النووية، ودعوة الزعيم كيم جونغ أون إلى توسيع "هائل" للقوات النووية لبلاده.
https://sarabic.ae/20251117/سيئول-تقترح-إجراء-أول-محادثات-عسكرية-مع-كوريا-الديمقراطية-منذ-سنوات-1107186517.html
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بيونغ يانغ تتوعد بتعزيز ردعها بعد صفقة أسلحة أمريكية بـ300 مليون دولار لكوريا الجنوبية
نددت كوريا الديمقراطية الشعبية، اليوم السبت، بموافقة أمريكا على بيع صواريخ "جو – جو" متطورة ومعدات عسكرية مرتبطة بها إلى كوريا الجنوبية بقيمة تقارب 300 مليون دولار، محذّرة من أن الخطوة ستؤدي إلى زيادة التوترات في شبه الجزيرة الكورية.
وأكد المدير العام للسياسة الخارجية بوزارة خارجية كوريا الديمقراطية، أن التعاون العسكري بين واشنطن وسيئول يتعزز بشكل منهجي رغم المخاوف الدولية من تصاعد التوتر في المنطقة، معتبرًا أن صادرات الأسلحة الأمريكية تمثل "صادرات حربية"، وأكد أن بيونغ يانغ ستواصل تعزيز قدراتها الرادعة للحفاظ على توازن القوى.
وأشار إلى أنه "في وقت سابق، وافقت الإدارة الأمريكية على بيع طائرات مروحية من طراز جديد للعمليات البحرية، وطائرات مروحية هجومية، وقنابل موجهة بدقة، ومعدات عسكرية أخرى بمليارات الدولارات الأمريكية في أقل من شهر، كاشفة بذلك عن نيتها تعزيز القدرات العسكرية لكوريا الجنوبية، ودفعها نحو موقع متقدم استعدادًا لمواجهة متصاعدة مع دول المنطقة"، وفقا لوكالة
الأنباء المركزية الكورية.
وتابع: "يعد هذا جزءًا من محاولة أمريكا الإستراتيجية لتزويد كوريا الجنوبية بأنواع مختلفة من الأسلحة والمعدات العسكرية بقيمة 25 مليار دولار أمريكي حتى عام 2030، بهدف تحريضها على مواجهة عسكرية مع كوريا الديمقراطية ودول المنطقة الأخرى".
وأردف المسؤول في وزارة خارجية كوريا الديمقراطية: "تدين وزارة خارجية بيونغ يانغ، بشدة، أمريكا وكوريا الجنوبية لتسريعهما وتيرة التسلح بشكل خطير، في اتجاه يُهدد التوازن العسكري في شبه الجزيرة الكورية، ويُعرّض الأمن الإقليمي للخطر، وتحذر من العواقب الوخيمة المترتبة على ذلك، إذ أن تصدير الأسلحة الأمريكية لا يعدو كونه تصديرا للحرب، وإدخال الأسلحة الأمريكية الصنع إلى الأسواق لا يقل أهمية عن تصاعد التوتر والمواجهة".
17 نوفمبر 2025, 10:17 GMT
وشدد أن "المؤامرة العسكرية المتصاعدة تدريجيًا بين أمريكا وكوريا الجنوبية، والتسلح الجماعي بقيادة واشنطن، يستدعيان اليقظة والإنذار لدى دول المنطقة، ويُشكلان دافعًا كافيًا لتعزيز التدابير الدفاعية المناسبة".
ويأتي ذلك في وقت عقد فيه مسؤولون أمريكيون وكوريون جنوبيون اجتماعًا في سيئول، لبحث تعزيز الردع النووي والجاهزية العسكرية في "مواجهة برنامج أسلحة" كوريا الديمقراطية، وسط مخاوف متزايدة بشأن توسيع بيونغ يانغ لقدراتها النووية، بعد إعلان تشغيل منشأة جديدة لإنتاج المواد النووية، ودعوة الزعيم كيم جونغ أون إلى توسيع "هائل" للقوات النووية لبلاده.