سيئول تقترح إجراء أول محادثات عسكرية مع كوريا الديمقراطية منذ سنوات

https://sarabic.ae/20251113/كوريا-الديمقراطية-الأسلحة-النووية-الخيار-الأكثر-دقة-لردع-أخطر-وأكثر-الدول-عدوانية-1107093765.html
https://sarabic.ae/20250810/كوريا-الديمقراطية-تفكك-مكبرات-الصوت-الموجهة-ضد-جارتها-الجنوبية-1103562308.html
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
تابعنا عبر
اقترحت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إجراء محادثات عسكرية مع جمهورية كوريا الديمقراطية، لمناقشة كيفية تحديد خط ترسيم الحدود العسكرية، في محاولة لمنع أي اشتباكات محتملة قرب الحدود بين الكوريتين.
وجاء هذا الاقتراح في الوقت الذي عبر فيه جنود من كوريا الديمقراطية - بمن فيهم مسلحون - خط ترسيم الحدود العسكرية مؤقتا، وإن كان بشكل متكرر، في مناسبات عدة أثناء عملهم قرب الحدود، مثل تطهير الأراضي أو زرع الألغام في المنطقة العازلة.
ويمثل هذا أول اقتراح رسمي من سيئول لإجراء محادثات مع جمهورية كوريا الديمقراطية، منذ تولي الرئيس، لي جاي ميونغ، منصبه في يونيو/ حزيران 2025، مع تعهد بإصلاح العلاقات المتوترة مع الشمال وتهيئة الظروف للحوار، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.
وقال نائب وزير سياسة الدفاع الوطني في كوريا الجنوبية، كيم هونغ تشيول، في بيان: "يقترح جيشنا رسميا إجراء محادثات بين السلطات العسكرية الكورية لمناقشة كيفية تحديد خط ترسيم الحدود العسكرية، لمنع أي اشتباكات عرضية وتخفيف التوترات العسكرية".
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
كوريا الديمقراطية: الأسلحة النووية الخيار الأكثر دقة لردع أخطر وأكثر الدول عدوانية
13 نوفمبر, 23:21 GMT
وأوضح أن التوغلات الأخيرة ناجمة عن فقدان علامات خط الترسيم العسكري، التي وُضعت منذ اتفاقية الهدنة في عام 1953، ما أدى إلى اختلاف في وجهات النظر حول الحدود وزيادة خطر الاشتباكات، مشيرا إلى أن محاولات تثبيت هذه العلامات تعثرت لأكثر من 50 عاما بسبب إطلاق النار من بيونغ يانغ.
وأضاف: "نتوقع ردا إيجابيا وسريعا من كوريا الديمقراطية على اقتراحنا، الهادف إلى تخفيف التوترات في شبه الجزيرة الكورية واستعادة الثقة العسكرية"، وأردف أن "سيئول منفتحة على مناقشة تفاصيل المحادثات، بما في ذلك مكانها وجدولها الزمني".
جنود من الجيش الكوري الجنوبي يصعدون سلالم مركز حراستهم العسكري في باجو بكوريا الجنوبية بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية بعد إلقاء اللوم على جنود كوريا الشمالية في استهداف موقع حراسة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
كوريا الديمقراطية تفكك مكبرات الصوت الموجهة ضد جارتها الجنوبية
10 أغسطس, 07:29 GMT
ومنذ نيسان/ أبريل 2024، نشرت بيونغ يانغ قواتها بالقرب من خط الدفاع العسكري ضمن المنطقة المنزوعة السلاح لزرع الألغام، وإقامة حواجز مضادة للدبابات، وتعزيز أسوار الأسلاك الشائكة، وذلك بعد أن وصف زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، في أواخر عام 2023 العلاقات بين الكوريتين بأنها علاقات بين "دولتين معاديتين".
وتأتي مبادرة سيئول لإجراء أول محادثات عسكرية مع بيونغ يانغ، اليوم الاثنين، بعد دعوة الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ، لإجراء مناقشات أوسع مع كوريا الديمقراطية دون شروط مسبقة، كجزء من خطواته لتخفيف التوترات منذ توليه منصبه، بما في ذلك إزالة مكبرات الصوت الدعائية على طول الحدود وحظر إسقاط المنشورات المناهضة للشمال.
كما تأتي هذه الخطوة بعد فترة توتر شديدة بين الكوريتين، تضمنت حربا دعائية وبالونات محملة بالقمامة من جمهورية كوريا الديمقراطية ردا على بالونات دعائية من الجنوب.
