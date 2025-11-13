https://sarabic.ae/20251113/كوريا-الديمقراطية-الأسلحة-النووية-الخيار-الأكثر-دقة-لردع-أخطر-وأكثر-الدول-عدوانية-1107093765.html
كوريا الديمقراطية: الأسلحة النووية الخيار الأكثر دقة لردع أخطر وأكثر الدول عدوانية
كوريا الديمقراطية: الأسلحة النووية الخيار الأكثر دقة لردع أخطر وأكثر الدول عدوانية
قالت السلطات في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، الخميس، ردًا على مطالبة دول مجموعة السبع بـ"نزع السلاح النووي الكامل"، إن الأسلحة النووية ضرورية في الوضع الجيوسياسي الحالي، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية.
وجاء في تصريح وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية تشيه سونغ هي: "الوضع الراهن لجمهورية كوريا الديمقراطية لا يتغير بفعل أي ضغوط خطابية خارجية، وفي ظل الظروف الجيوسياسية القاسية اليوم، يُعد امتلاك الأسلحة النووية الخيار الأكثر دقة لردع أخطر وأكثر الدول عدوانية".
وأضاف البيان أن مطالب مجموعة السبع تتجاهل دستور كوريا الديمقراطية وخيارها السيادي، مؤكدًا أن الطريق نحو تحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية يكمن في احترام دستور البلاد، وليس في الإصرار على نزع السلاح النووي غير الواقعي.
وأمس الأربعاء، جددت دول "مجموعة السبع" مطالبتها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، بنزع سلاحها النووي بشكل كامل، على خلفية عمليات الإطلاق الصاروخية الأخيرة،
وجاء في بيان وزراء خارجية المجموعة نُشر على موقع وزارة الخارجية الكندية:
"نحن ندين بشدة البرامج النووية والصاروخية الباليستية لكوريا الشمالية، ونؤكد التزامنا بتحقيق نزع السلاح النووي الكامل في شبه الجزيرة الكورية، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".
كما أعربت مجموعة السبع عن "قلق بالغ" إزاء السرقات الإلكترونية للعملات المشفرة المنسوبة إلى بيونغ يانغ، ودعت جمهورية كوريا الديمقراطية إلى "حل سريع لقضية الاختطافات".
ونهاية أكتوبر الماضي، أعلنت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، أن مسألة إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية
، التي قالت كوريا الجنوبية إنها ستُناقشها في قمة مع الصين غدا السبت، "حلم غير واقعي".