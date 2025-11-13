كوريا الديمقراطية: الأسلحة النووية الخيار الأكثر دقة لردع أخطر وأكثر الدول عدوانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
09:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:34 GMT
25 د
بلا قيود
خبير يتحدث عن أهمية كازاخستان لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الكفاءة الأمنية ووعي الضباط و القيادات العسكرية الروسية وراء إحباط مخطط خطف الطائرة ميغ- 31
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:03 GMT
40 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: نظام كييف ليس عنده مربط الحل للنزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
كوريا الديمقراطية: الأسلحة النووية الخيار الأكثر دقة لردع أخطر وأكثر الدول عدوانية
وجاء في تصريح وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية تشيه سونغ هي: "الوضع الراهن لجمهورية كوريا الديمقراطية لا يتغير بفعل أي ضغوط خطابية خارجية، وفي ظل الظروف الجيوسياسية القاسية اليوم، يُعد امتلاك الأسلحة النووية الخيار الأكثر دقة لردع أخطر وأكثر الدول عدوانية".وأضاف البيان أن مطالب مجموعة السبع تتجاهل دستور كوريا الديمقراطية وخيارها السيادي، مؤكدًا أن الطريق نحو تحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية يكمن في احترام دستور البلاد، وليس في الإصرار على نزع السلاح النووي غير الواقعي.وأمس الأربعاء، جددت دول "مجموعة السبع" مطالبتها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، بنزع سلاحها النووي بشكل كامل، على خلفية عمليات الإطلاق الصاروخية الأخيرة،وجاء في بيان وزراء خارجية المجموعة نُشر على موقع وزارة الخارجية الكندية: كما أعربت مجموعة السبع عن "قلق بالغ" إزاء السرقات الإلكترونية للعملات المشفرة المنسوبة إلى بيونغ يانغ، ودعت جمهورية كوريا الديمقراطية إلى "حل سريع لقضية الاختطافات".ونهاية أكتوبر الماضي، أعلنت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، أن مسألة إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، التي قالت كوريا الجنوبية إنها ستُناقشها في قمة مع الصين غدا السبت، "حلم غير واقعي".
مجمع الأسلحة النووية, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, مجموعة السبع الكبار
كوريا الديمقراطية: الأسلحة النووية الخيار الأكثر دقة لردع أخطر وأكثر الدول عدوانية

قالت السلطات في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، الخميس، ردًا على مطالبة دول مجموعة السبع بـ"نزع السلاح النووي الكامل"، إن الأسلحة النووية ضرورية في الوضع الجيوسياسي الحالي، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية.
وجاء في تصريح وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية تشيه سونغ هي: "الوضع الراهن لجمهورية كوريا الديمقراطية لا يتغير بفعل أي ضغوط خطابية خارجية، وفي ظل الظروف الجيوسياسية القاسية اليوم، يُعد امتلاك الأسلحة النووية الخيار الأكثر دقة لردع أخطر وأكثر الدول عدوانية".
في هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، يتم إطلاق نظام صاروخي تكتيكي للجيش أو صاروخ ATACMS خلال مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في مكان غير معلوم في كوريا الجنوبية، 5 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
مجموعة السبع تجدد مطالبتها كوريا الديمقراطية بنزع سلاحها النووي بالكامل
أمس, 22:24 GMT
وأضاف البيان أن مطالب مجموعة السبع تتجاهل دستور كوريا الديمقراطية وخيارها السيادي، مؤكدًا أن الطريق نحو تحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية يكمن في احترام دستور البلاد، وليس في الإصرار على نزع السلاح النووي غير الواقعي.
وأمس الأربعاء، جددت دول "مجموعة السبع" مطالبتها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، بنزع سلاحها النووي بشكل كامل، على خلفية عمليات الإطلاق الصاروخية الأخيرة،
وجاء في بيان وزراء خارجية المجموعة نُشر على موقع وزارة الخارجية الكندية:
"نحن ندين بشدة البرامج النووية والصاروخية الباليستية لكوريا الشمالية، ونؤكد التزامنا بتحقيق نزع السلاح النووي الكامل في شبه الجزيرة الكورية، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".
كما أعربت مجموعة السبع عن "قلق بالغ" إزاء السرقات الإلكترونية للعملات المشفرة المنسوبة إلى بيونغ يانغ، ودعت جمهورية كوريا الديمقراطية إلى "حل سريع لقضية الاختطافات".
ونهاية أكتوبر الماضي، أعلنت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، أن مسألة إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، التي قالت كوريا الجنوبية إنها ستُناقشها في قمة مع الصين غدا السبت، "حلم غير واقعي".
