مجموعة السبع تجدد مطالبتها كوريا الديمقراطية بنزع سلاحها النووي بالكامل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
09:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما طبيعة الاستفزازات التي تقوم بها بريطانيا لتوريط أمريكا في مجابهة مباشرة مع روسيا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
09:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:34 GMT
25 د
بلا قيود
خبير يتحدث عن أهمية كازاخستان لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الكفاءة الأمنية ووعي الضباط و القيادات العسكرية الروسية وراء إحباط مخطط خطف الطائرة ميغ- 31
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251112/مجموعة-السبع-تجدد-مطالبتها-كوريا-الديمقراطية-بنزع-سلاحها-النووي-بالكامل-1107058647.html
مجموعة السبع تجدد مطالبتها كوريا الديمقراطية بنزع سلاحها النووي بالكامل
مجموعة السبع تجدد مطالبتها كوريا الديمقراطية بنزع سلاحها النووي بالكامل
سبوتنيك عربي
جددت دول "مجموعة السبع" مطالبتها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، يوم الأربعاء، بنزع سلاحها النووي بشكل كامل، على خلفية عمليات الإطلاق الصاروخية الأخيرة، 12.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-12T22:24+0000
2025-11-12T22:25+0000
مجموعة السبع الكبار
كوريا
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/05/1068632062_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9f705f1e950958a9ec3f40ee05f370ba.jpg
وجاء في بيان وزراء خارجية المجموعة نُشر على موقع وزارة الخارجية الكندية: "نحن ندين بشدة البرامج النووية والصاروخية الباليستية لكوريا الشمالية، ونؤكد التزامنا بتحقيق نزع السلاح النووي الكامل في شبه الجزيرة الكورية، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".كما أعربت مجموعة السبع عن "قلق بالغ" إزاء السرقات الإلكترونية للعملات المشفرة المنسوبة إلى بيونغ يانغ، ودعت جمهورية كوريا الديمقراطية إلى "حل سريع لقضية الاختطافات".ونهاية أكتوبر الماضي، أعلنت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، أن مسألة إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، التي قالت كوريا الجنوبية إنها ستُناقشها في قمة مع الصين غدا السبت، "حلم غير واقعي".وقال نائب وزير الخارجية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، باك ميونغ هو: "تحاول كوريا الجنوبية في كل فرصة تتاح لها إثارة مسألة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".وأضاف في تصريح نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية أن إصرار سيئول على إنكار وضع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كدولة نووية، والاستمرار في الحديث عن أوهام تحقيق نزع السلاح النووي، لا يُظهر سوى جهلها الفاضح بالواقع.وتابع: "حتى لو كرروا حديث نزع السلاح النووي مئة مرة أو ألف مرة، فلن يتمكنوا أبدا من تحقيق هذا الحلم المستحيل، وسنُظهر لهم ذلك بصبر وبشكل جلي".
https://sarabic.ae/20251031/كوريا-الديمقراطية-نزع-السلاح-النووي-من-شبه-الجزيرة-الكورية-حلم-مستحيل-1106615902.html
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/05/1068632062_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_494e67f82676e844523271138e8ba2fb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مجموعة السبع الكبار, كوريا, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
مجموعة السبع الكبار, كوريا, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

مجموعة السبع تجدد مطالبتها كوريا الديمقراطية بنزع سلاحها النووي بالكامل

22:24 GMT 12.11.2025 (تم التحديث: 22:25 GMT 12.11.2025)
© AP Photo / South Korea Defense Ministryفي هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، يتم إطلاق نظام صاروخي تكتيكي للجيش أو صاروخ ATACMS خلال مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في مكان غير معلوم في كوريا الجنوبية، 5 أكتوبر 2022.
في هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، يتم إطلاق نظام صاروخي تكتيكي للجيش أو صاروخ ATACMS خلال مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في مكان غير معلوم في كوريا الجنوبية، 5 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
تابعنا عبر
جددت دول "مجموعة السبع" مطالبتها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، يوم الأربعاء، بنزع سلاحها النووي بشكل كامل، على خلفية عمليات الإطلاق الصاروخية الأخيرة،
وجاء في بيان وزراء خارجية المجموعة نُشر على موقع وزارة الخارجية الكندية: "نحن ندين بشدة البرامج النووية والصاروخية الباليستية لكوريا الشمالية، ونؤكد التزامنا بتحقيق نزع السلاح النووي الكامل في شبه الجزيرة الكورية، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
كوريا الديمقراطية: نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية "حلم مستحيل"
31 أكتوبر, 23:53 GMT
كما أعربت مجموعة السبع عن "قلق بالغ" إزاء السرقات الإلكترونية للعملات المشفرة المنسوبة إلى بيونغ يانغ، ودعت جمهورية كوريا الديمقراطية إلى "حل سريع لقضية الاختطافات".
ونهاية أكتوبر الماضي، أعلنت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، أن مسألة إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، التي قالت كوريا الجنوبية إنها ستُناقشها في قمة مع الصين غدا السبت، "حلم غير واقعي".
وقال نائب وزير الخارجية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، باك ميونغ هو: "تحاول كوريا الجنوبية في كل فرصة تتاح لها إثارة مسألة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".
وأضاف في تصريح نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية أن إصرار سيئول على إنكار وضع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كدولة نووية، والاستمرار في الحديث عن أوهام تحقيق نزع السلاح النووي، لا يُظهر سوى جهلها الفاضح بالواقع.
وتابع: "حتى لو كرروا حديث نزع السلاح النووي مئة مرة أو ألف مرة، فلن يتمكنوا أبدا من تحقيق هذا الحلم المستحيل، وسنُظهر لهم ذلك بصبر وبشكل جلي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала