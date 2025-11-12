https://sarabic.ae/20251112/مجموعة-السبع-تجدد-مطالبتها-كوريا-الديمقراطية-بنزع-سلاحها-النووي-بالكامل-1107058647.html
مجموعة السبع تجدد مطالبتها كوريا الديمقراطية بنزع سلاحها النووي بالكامل
جددت دول "مجموعة السبع" مطالبتها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، يوم الأربعاء، بنزع سلاحها النووي بشكل كامل، على خلفية عمليات الإطلاق الصاروخية الأخيرة،
وجاء في بيان وزراء خارجية المجموعة نُشر على موقع وزارة الخارجية الكندية: "نحن ندين بشدة البرامج النووية والصاروخية الباليستية لكوريا الشمالية، ونؤكد التزامنا بتحقيق نزع السلاح النووي الكامل في شبه الجزيرة الكورية، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".
كما أعربت مجموعة السبع عن "قلق بالغ" إزاء السرقات الإلكترونية للعملات المشفرة المنسوبة إلى بيونغ يانغ، ودعت جمهورية كوريا الديمقراطية إلى "حل سريع لقضية الاختطافات".
ونهاية أكتوبر الماضي، أعلنت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، أن مسألة إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية
، التي قالت كوريا الجنوبية إنها ستُناقشها في قمة مع الصين غدا السبت، "حلم غير واقعي".
وقال نائب وزير الخارجية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، باك ميونغ هو: "تحاول كوريا الجنوبية في كل فرصة تتاح لها إثارة مسألة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".
وأضاف في تصريح
نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية أن إصرار سيئول على إنكار وضع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كدولة نووية، والاستمرار في الحديث عن أوهام تحقيق نزع السلاح النووي، لا يُظهر سوى جهلها الفاضح بالواقع.
وتابع: "حتى لو كرروا حديث نزع السلاح النووي مئة مرة أو ألف مرة، فلن يتمكنوا أبدا من تحقيق هذا الحلم المستحيل، وسنُظهر لهم ذلك بصبر وبشكل جلي".