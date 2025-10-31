كوريا الديمقراطية: نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية "حلم مستحيل"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا تعزز ترسانتها النووية لكي تحافظ على التوازن الاستراتيجي العالمي وعلى أمنها القومي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة الأمنية في غزة باقية مع إسرائيل، الرئيس اللبناني يدعو الجيش للتصدي لأي توغل إسرائيلي في الجنوب
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251031/كوريا-الديمقراطية-نزع-السلاح-النووي-من-شبه-الجزيرة-الكورية-حلم-مستحيل-1106615902.html
كوريا الديمقراطية: نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية "حلم مستحيل"
كوريا الديمقراطية: نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية "حلم مستحيل"
سبوتنيك عربي
أعلنت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، يوم الجمعة، أن مسألة إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، التي قالت كوريا الجنوبية إنها ستُناقشها في قمة مع... 31.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-31T23:53+0000
2025-10-31T23:58+0000
كوريا
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/08/1049512597_0:126:2501:1532_1920x0_80_0_0_d5e641d86743194770b5322ac163c968.jpg
وقال نائب وزير الخارجية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، باك ميونغ هو: "تحاول كوريا الجنوبية في كل فرصة تتاح لها إثارة مسألة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".وأضاف في تصريح نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية أن إصرار سيئول على إنكار وضع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كدولة نووية، والاستمرار في الحديث عن أوهام تحقيق نزع السلاح النووي، لا يُظهر سوى جهلها الفاضح بالواقع.وتابع: ومن المقرر أن يعقد الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ اجتماعا على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ المنعقد في مدينة جيونجو بكوريا الجنوبية.وأعلن مكتب رئيس كوريا الجنوبية، يوم الجمعة، أن الزعيمين سيناقشان مسألة إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.
https://sarabic.ae/20251028/كوريا-الديمقراطية-تجري-اختبارا-لصاروخ-كروز-استراتيجي-في-البحر-الأصفر-1106499338.html
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/08/1049512597_106:0:2365:1694_1920x0_80_0_0_5e90d3cfb657d36f994fede4ff00a803.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
كوريا, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

كوريا الديمقراطية: نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية "حلم مستحيل"

23:53 GMT 31.10.2025 (تم التحديث: 23:58 GMT 31.10.2025)
© AFP 2023 / STRزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
© AFP 2023 / STR
تابعنا عبر
أعلنت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، يوم الجمعة، أن مسألة إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، التي قالت كوريا الجنوبية إنها ستُناقشها في قمة مع الصين غدا السبت، "حلم غير واقعي".
وقال نائب وزير الخارجية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، باك ميونغ هو: "تحاول كوريا الجنوبية في كل فرصة تتاح لها إثارة مسألة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".
كوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس مانريغيون-1 على صاروخ جديد تشخوليما-1 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
كوريا الديمقراطية تجري اختبار إطلاق لصواريخ "كروز" استراتيجية من البحر الأصفر
28 أكتوبر, 21:35 GMT
وأضاف في تصريح نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية أن إصرار سيئول على إنكار وضع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كدولة نووية، والاستمرار في الحديث عن أوهام تحقيق نزع السلاح النووي، لا يُظهر سوى جهلها الفاضح بالواقع.
وتابع:
"حتى لو كرروا حديث نزع السلاح النووي مئة مرة أو ألف مرة، فلن يتمكنوا أبدا من تحقيق هذا الحلم المستحيل، وسنُظهر لهم ذلك بصبر وبشكل جلي".
ومن المقرر أن يعقد الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ اجتماعا على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ المنعقد في مدينة جيونجو بكوريا الجنوبية.
وأعلن مكتب رئيس كوريا الجنوبية، يوم الجمعة، أن الزعيمين سيناقشان مسألة إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала