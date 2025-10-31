https://sarabic.ae/20251031/كوريا-الديمقراطية-نزع-السلاح-النووي-من-شبه-الجزيرة-الكورية-حلم-مستحيل-1106615902.html
كوريا الديمقراطية: نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية "حلم مستحيل"
كوريا الديمقراطية: نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية "حلم مستحيل"
أعلنت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، يوم الجمعة، أن مسألة إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، التي قالت كوريا الجنوبية إنها ستُناقشها في قمة مع...
وقال نائب وزير الخارجية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، باك ميونغ هو: "تحاول كوريا الجنوبية في كل فرصة تتاح لها إثارة مسألة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".وأضاف في تصريح نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية أن إصرار سيئول على إنكار وضع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كدولة نووية، والاستمرار في الحديث عن أوهام تحقيق نزع السلاح النووي، لا يُظهر سوى جهلها الفاضح بالواقع.
23:53 GMT 31.10.2025 (تم التحديث: 23:58 GMT 31.10.2025)
أعلنت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، يوم الجمعة، أن مسألة إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، التي قالت كوريا الجنوبية إنها ستُناقشها في قمة مع الصين غدا السبت، "حلم غير واقعي".
وقال نائب وزير الخارجية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، باك ميونغ هو: "تحاول كوريا الجنوبية في كل فرصة تتاح لها إثارة مسألة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".
وأضاف في تصريح
نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية أن إصرار سيئول على إنكار وضع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كدولة نووية، والاستمرار في الحديث عن أوهام تحقيق نزع السلاح النووي، لا يُظهر سوى جهلها الفاضح بالواقع.
"حتى لو كرروا حديث نزع السلاح النووي مئة مرة أو ألف مرة، فلن يتمكنوا أبدا من تحقيق هذا الحلم المستحيل، وسنُظهر لهم ذلك بصبر وبشكل جلي".
ومن المقرر أن يعقد الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ اجتماعا على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ المنعقد في مدينة جيونجو بكوريا الجنوبية.
وأعلن مكتب رئيس كوريا الجنوبية، يوم الجمعة، أن الزعيمين سيناقشان مسألة إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.