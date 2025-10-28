عربي
أمساليوم
بث مباشر
كوريا الديمقراطية تجري اختبار إطلاق لصواريخ "كروز" استراتيجية من البحر الأصفر
كوريا الديمقراطية تجري اختبار إطلاق لصواريخ "كروز" استراتيجية من البحر الأصفر
سبوتنيك عربي
أعلنت إدارة الصواريخ في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أنها أجرت، أمس الثلاثاء، اختبار إطلاق لصواريخ كروز استراتيجية من فئة "بحر–سطح" في البحر الغربي (البحر... 28.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-28T21:35+0000
2025-10-28T22:11+0000
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/16/1083369180_0:45:900:551_1920x0_80_0_0_a3a6c836291e03619d3340e404df748e.jpg
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الاختبار جرى تحت إشراف باك جونغ تشون، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية وسكرتير اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، إلى جانب عدد من كبار القادة العسكريين بينهم كيم جونغ سيك، عضو اللجنة العسكرية المركزية ونائب مدير إدارة الحزب، وجانغ تشانغ ها، المدير العام لإدارة الصواريخ، إضافة إلى نائب قائد تسليح البحرية ومهندسين في أنظمة الأسلحة البحرية.وأوضح البيان أن الصواريخ، المطوّرة خصيصًا للإطلاق من السفن، أُطلقت عموديًا وحلّقت لأكثر من 7800 ثانية وفق المسار المحدد فوق البحر الغربي، قبل أن تصيب هدفها بنجاح.وقال نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية إن "كوريا الديمقراطية تحقق إنجازات مهمة في تحويل قواتها النووية إلى قوة عملية ضمن الخطة الاستراتيجية للجنة المركزية للحزب، لتوسيع نطاق استخدام وسائل الردع الحربية"، مضيفًا أن "الاختبارات المستمرة تهدف إلى التحقق من موثوقية القدرات الهجومية الاستراتيجية وإثبات فعاليتها أمام الأعداء".وأكد المسؤول الكوري أن:وأضاف التقرير أن المسؤولين الكوريين تابعوا في اليوم نفسه تدريبات طاقم المدمّرتين "تشوي هيون" و"كانغ غون" على تشغيل السفن وأنظمة أسلحتها، وتم تكليفهم بمهام جديدة لتعزيز كفاءتهم العسكرية والعملية.وفي وقت سابق، صرح نائب وزير خارجية كوريا الديمقراطية كيم سون غيونغ، بأن بلاده لن تتخلى عن قدراتها النووية "تحت أي ظرف من الظروف"، على حد تعبيره.وقال نائب وزير الخارجية الكوري الديمقراطي، في كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "فرض ما يسمى بنزع السلاح النووي على كوريا الديمقراطية الشعبية هو بمثابة مطالبة بالتخلي عن سيادتنا وحقنا في الوجود. هذا انتهاك لدستورنا. لن نتخلى أبدًا عن قدراتنا النووية، ولن نحيد عن هذا الموقف تحت أي ظرف من الظروف".وكانت البعثة الدائمة لكوريا الديمقراطية الشعبية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أصدرت في وقت سابق، بيانًا أدانت فيه الولايات المتحدة الأمريكية، التي تناولت برنامج الأسلحة النووية لكوريا الديمقراطية، في جلسة عقدت في الآونة الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.وقالت البعثة في بيان:وأدانت بعثة بيونغ يانغ، إثارة الولايات المتحدة لقضية برنامج الأسلحة النووية لكوريا الديمقراطية، في الجلسة الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كوريا الديمقراطية تجري اختبار إطلاق لصواريخ "كروز" استراتيجية من البحر الأصفر

أعلنت إدارة الصواريخ في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أنها أجرت، أمس الثلاثاء، اختبار إطلاق لصواريخ كروز استراتيجية من فئة "بحر–سطح" في البحر الغربي (البحر الأصفر).
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الاختبار جرى تحت إشراف باك جونغ تشون، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية وسكرتير اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، إلى جانب عدد من كبار القادة العسكريين بينهم كيم جونغ سيك، عضو اللجنة العسكرية المركزية ونائب مدير إدارة الحزب، وجانغ تشانغ ها، المدير العام لإدارة الصواريخ، إضافة إلى نائب قائد تسليح البحرية ومهندسين في أنظمة الأسلحة البحرية.
كوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس مانريغيون-1 على صاروخ جديد تشخوليما-1 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
سيئول: كوريا الديمقراطية تطلق صاروخا بالستيا باتجاه بحر اليابان
22 أكتوبر, 00:02 GMT
وأوضح البيان أن الصواريخ، المطوّرة خصيصًا للإطلاق من السفن، أُطلقت عموديًا وحلّقت لأكثر من 7800 ثانية وفق المسار المحدد فوق البحر الغربي، قبل أن تصيب هدفها بنجاح.
وقال نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية إن "كوريا الديمقراطية تحقق إنجازات مهمة في تحويل قواتها النووية إلى قوة عملية ضمن الخطة الاستراتيجية للجنة المركزية للحزب، لتوسيع نطاق استخدام وسائل الردع الحربية"، مضيفًا أن "الاختبارات المستمرة تهدف إلى التحقق من موثوقية القدرات الهجومية الاستراتيجية وإثبات فعاليتها أمام الأعداء".
وأكد المسؤول الكوري أن:
"الردع القائم على قوة هجومية قوية هو أرقى أشكال الردع والدفاع"، مشيرًا إلى ضرورة "تعزيز القدرات القتالية النووية باستمرار".
وأضاف التقرير أن المسؤولين الكوريين تابعوا في اليوم نفسه تدريبات طاقم المدمّرتين "تشوي هيون" و"كانغ غون" على تشغيل السفن وأنظمة أسلحتها، وتم تكليفهم بمهام جديدة لتعزيز كفاءتهم العسكرية والعملية.
وفي وقت سابق، صرح نائب وزير خارجية كوريا الديمقراطية كيم سون غيونغ، بأن بلاده لن تتخلى عن قدراتها النووية "تحت أي ظرف من الظروف"، على حد تعبيره.
وقال نائب وزير الخارجية الكوري الديمقراطي، في كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "فرض ما يسمى بنزع السلاح النووي على كوريا الديمقراطية الشعبية هو بمثابة مطالبة بالتخلي عن سيادتنا وحقنا في الوجود. هذا انتهاك لدستورنا. لن نتخلى أبدًا عن قدراتنا النووية، ولن نحيد عن هذا الموقف تحت أي ظرف من الظروف".
كوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس مانريغيون-1 على صاروخ جديد تشخوليما-1 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
كيم جونغ أون: الاستعداد للحرب النووية هو المهمة الرئيسية للبلاد
27 سبتمبر, 05:31 GMT
وكانت البعثة الدائمة لكوريا الديمقراطية الشعبية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أصدرت في وقت سابق، بيانًا أدانت فيه الولايات المتحدة الأمريكية، التي تناولت برنامج الأسلحة النووية لكوريا الديمقراطية، في جلسة عقدت في الآونة الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقالت البعثة في بيان:
وضع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كدولة حائزة للأسلحة النووية، والذي تم تحديده بشكل دائم في القانون الأعلى والأساسي للدولة، أصبح لا رجعة فيه.
وأدانت بعثة بيونغ يانغ، إثارة الولايات المتحدة لقضية برنامج الأسلحة النووية لكوريا الديمقراطية، في الجلسة الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
