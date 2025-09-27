كيم جونغ أون: الاستعداد للحرب النووية هو المهمة الرئيسية للبلاد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح لأسطول الصمود بكسر الحصار على غزة، عباس يعلن إجراء انتخابات بعد عام من انتهاء حرب غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
كيم جونغ أون: الاستعداد للحرب النووية هو المهمة الرئيسية للبلاد
كيم جونغ أون: الاستعداد للحرب النووية هو المهمة الرئيسية للبلاد
كيم جونغ أون: الاستعداد للحرب النووية هو المهمة الرئيسية للبلاد
كيم جونغ أون: الاستعداد للحرب النووية هو المهمة الرئيسية للبلاد

05:31 GMT 27.09.2025
© Photo / KCNAكوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس "مانريغيون-1" على صاروخ جديد "تشخوليما-1"
كوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس مانريغيون-1 على صاروخ جديد تشخوليما-1 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
© Photo / KCNA
تابعنا عبر
وصف زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، الاستعدادات للقتال النووي بأنها أولوية قصوى لضمان أمن البلاد، وذلك خلال اجتماع مع علماء نوويين وخبراء تقنيين، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء المركزية الكورية .
وقالت وكالة الأنباء المركزية: "أكد ( كيم جونغ أون) بحزم أن تعزيز جاهزية الدولة للمواجهة النووية يعد مهمة ذات أولوية ضرورية من حيث ضمان البيئة الأمنية للجمهورية، والاختيار الأكثر صحة لحاضر ومستقبل الدولة، وواجب ثابت يجب أن نلتزم به".

وأشار كيم جونغ أون إلى أن "الدرع والسيف النوويين" يهدفان إلى ضمان حماية مصالح وحقوق البلاد، وأن امتلاك قدرة نووية استراتيجية "ضمانة موثوقة للأمن المستقبلي".

وخلال الاجتماع، حدد زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية "الأهداف البرنامجية" لزيادة الإمكانات النووية للبلاد.

ووعد بأنه لتحقيق هذه الغاية، ستولي حكومة البلاد الأولوية لتوفير جميع الفرص والظروف اللازمة للقطاع النووي لتحقيق تنمية مستدامة.

ووجّه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون جميع الموارد لدعم البرنامج النووي للبلاد، من أجل السيادة الوطنية والأمن.
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في مراسم تدشين غواصة هجومية نووية تكتيكية جديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
كيم جونغ أون يكشف عن سلاح سري جديد
22 سبتمبر, 05:16 GMT
وفي وقت سابق، أعلن كيم جونغ أون، خلال خطابه أمام الدورة الـ13 للجمعية الشعبية العليا الـ14، أن كوريا الديمقراطية استحوذت على سلاح سري جديد، وأحرزت تقدمًا ملحوظًا في البحث والتطوير الدفاعي.
وأكد الزعيم الكوري أن بلاده لن تقايض بأي شيء مقابل رفع العقوبات، مشددا على أنه يستبعد بشكل قاطع إمكانية نزع السلاح النووي، "لأن حيازة الأسلحة النووية منصوص عليها في القانون، والحكومة ملزمة بحماية هذا الحق".
كوريا الديمقراطية: وضعنا كدولة نووية لا رجعة فيه
كيم جونغ أون يشرف على تجارب لطائرات مسيرة ويدعو لتعزيزها بالذكاء الاصطناعي
