كيم جونغ أون: الاستعداد للحرب النووية هو المهمة الرئيسية للبلاد
كوريا الشمالية
وقالت وكالة الأنباء المركزية: "أكد ( كيم جونغ أون) بحزم أن تعزيز جاهزية الدولة للمواجهة النووية يعد مهمة ذات أولوية ضرورية من حيث ضمان البيئة الأمنية للجمهورية، والاختيار الأكثر صحة لحاضر ومستقبل الدولة، وواجب ثابت يجب أن نلتزم به".وخلال الاجتماع، حدد زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية "الأهداف البرنامجية" لزيادة الإمكانات النووية للبلاد.ووجّه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون جميع الموارد لدعم البرنامج النووي للبلاد، من أجل السيادة الوطنية والأمن.وفي وقت سابق، أعلن كيم جونغ أون، خلال خطابه أمام الدورة الـ13 للجمعية الشعبية العليا الـ14، أن كوريا الديمقراطية استحوذت على سلاح سري جديد، وأحرزت تقدمًا ملحوظًا في البحث والتطوير الدفاعي.وأكد الزعيم الكوري أن بلاده لن تقايض بأي شيء مقابل رفع العقوبات، مشددا على أنه يستبعد بشكل قاطع إمكانية نزع السلاح النووي، "لأن حيازة الأسلحة النووية منصوص عليها في القانون، والحكومة ملزمة بحماية هذا الحق".
وصف زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، الاستعدادات للقتال النووي بأنها أولوية قصوى لضمان أمن البلاد، وذلك خلال اجتماع مع علماء نوويين وخبراء تقنيين، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء المركزية الكورية .
وقالت وكالة الأنباء المركزية: "أكد ( كيم جونغ أون) بحزم أن تعزيز جاهزية الدولة للمواجهة النووية يعد مهمة ذات أولوية ضرورية من حيث ضمان البيئة الأمنية للجمهورية، والاختيار الأكثر صحة لحاضر ومستقبل الدولة، وواجب ثابت يجب أن نلتزم به".
وأشار كيم جونغ أون إلى أن "الدرع والسيف النوويين" يهدفان إلى ضمان حماية مصالح وحقوق البلاد، وأن امتلاك قدرة نووية استراتيجية "ضمانة موثوقة للأمن المستقبلي".
وخلال الاجتماع، حدد زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية "الأهداف البرنامجية" لزيادة الإمكانات النووية للبلاد.
ووعد بأنه لتحقيق هذه الغاية، ستولي حكومة البلاد الأولوية لتوفير جميع الفرص والظروف اللازمة للقطاع النووي لتحقيق تنمية مستدامة.
ووجّه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون جميع الموارد لدعم البرنامج النووي للبلاد، من أجل السيادة الوطنية والأمن.
وفي وقت سابق، أعلن كيم جونغ أون، خلال خطابه أمام الدورة الـ13 للجمعية الشعبية العليا الـ14، أن كوريا الديمقراطية استحوذت على سلاح سري جديد، وأحرزت تقدمًا ملحوظًا في البحث والتطوير الدفاعي.
وأكد الزعيم الكوري أن بلاده لن تقايض بأي شيء مقابل رفع العقوبات، مشددا على أنه يستبعد بشكل قاطع إمكانية نزع السلاح النووي، "لأن حيازة الأسلحة النووية منصوص عليها في القانون، والحكومة ملزمة بحماية هذا الحق".