كيم جونغ أون يكشف عن سلاح سري جديد

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
ضربة روسية مكثفة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني، طهران تهدد بتعليق تعاونها مع الوكالة الذرية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:21 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
كيم جونغ أون يكشف عن سلاح سري جديد
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية، تصريحات الزعيم كيم، التي قال فيها: "لقد حصلنا على أسلحة سرية جديدة وحققنا تقدما كبيرا في البحث والتطوير الدفاعي، ما سيسهم بشكل كبير في تحقيق المزيد من التقدم الكبير في قوتنا العسكرية".وأوضح أن "جمهورية كوريا الديمقراطية عززت قوتها البحرية من خلال إنشاء مدمرات متعددة الأغراض".وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، يوم الجمعة الماضية، أن كوريا الديمقراطية بقيادة الزعيم كيم جونغ أون، اختبرت أسلحةً مسيّرة. وعقب الاختبارات، وصف الزعيم كيم تطوير الذكاء الاصطناعي بأنه "مهمةٌ حاسمةٌ لتحديث القوات المسلحة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".وأصدر كيم توجيهات بتسريع تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، إضافة إلى توسيع قدرات الإنتاج وتعزيز منظومة الطائرات الاستراتيجية المخصصة للاستطلاع والعمليات الهجومية.كيم جونغ أون يدعو الجيش إلى "التأهب القتالي الكامل"
أعلن الزعيم الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون، خلال خطابه أمام الدورة الـ13 للجمعية الشعبية العليا الـ14، أن كوريا الديمقراطية استحوذت على سلاح سري جديد، وأحرزت تقدمًا ملحوظًا في البحث والتطوير الدفاعي.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية، تصريحات الزعيم كيم، التي قال فيها: "لقد حصلنا على أسلحة سرية جديدة وحققنا تقدما كبيرا في البحث والتطوير الدفاعي، ما سيسهم بشكل كبير في تحقيق المزيد من التقدم الكبير في قوتنا العسكرية".
وأوضح أن "جمهورية كوريا الديمقراطية عززت قوتها البحرية من خلال إنشاء مدمرات متعددة الأغراض".
وأكد الزعيم الكوري الديمقراطي، بالقول: "حزبنا وحكومتنا يحققان أيضًا تقدمًا مستمرًا وسريعًا في تعزيز القدرة الدفاعية لبلادنا".
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2025
كيم جونغ أون يترأس اجتماعا لتعزيز قدرات جيش بلاده
30 مايو, 04:05 GMT
وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، يوم الجمعة الماضية، أن كوريا الديمقراطية بقيادة الزعيم كيم جونغ أون، اختبرت أسلحةً مسيّرة. وعقب الاختبارات، وصف الزعيم كيم تطوير الذكاء الاصطناعي بأنه "مهمةٌ حاسمةٌ لتحديث القوات المسلحة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".
وأصدر كيم توجيهات بتسريع تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، إضافة إلى توسيع قدرات الإنتاج وتعزيز منظومة الطائرات الاستراتيجية المخصصة للاستطلاع والعمليات الهجومية.
كيم جونغ أون يدعو الجيش إلى "التأهب القتالي الكامل"
