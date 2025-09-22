https://sarabic.ae/20250922/كيم-جونغ-أون-يكشف-عن-سلاح-سري-جديد-1105112650.html
كيم جونغ أون يكشف عن سلاح سري جديد
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية، تصريحات الزعيم كيم، التي قال فيها: "لقد حصلنا على أسلحة سرية جديدة وحققنا تقدما كبيرا في البحث والتطوير الدفاعي، ما سيسهم بشكل كبير في تحقيق المزيد من التقدم الكبير في قوتنا العسكرية".وأوضح أن "جمهورية كوريا الديمقراطية عززت قوتها البحرية من خلال إنشاء مدمرات متعددة الأغراض".وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، يوم الجمعة الماضية، أن كوريا الديمقراطية بقيادة الزعيم كيم جونغ أون، اختبرت أسلحةً مسيّرة. وعقب الاختبارات، وصف الزعيم كيم تطوير الذكاء الاصطناعي بأنه "مهمةٌ حاسمةٌ لتحديث القوات المسلحة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".وأصدر كيم توجيهات بتسريع تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، إضافة إلى توسيع قدرات الإنتاج وتعزيز منظومة الطائرات الاستراتيجية المخصصة للاستطلاع والعمليات الهجومية.
كيم جونغ أون يكشف عن سلاح سري جديد
أعلن الزعيم الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون، خلال خطابه أمام الدورة الـ13 للجمعية الشعبية العليا الـ14، أن كوريا الديمقراطية استحوذت على سلاح سري جديد، وأحرزت تقدمًا ملحوظًا في البحث والتطوير الدفاعي.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية، تصريحات الزعيم كيم، التي قال فيها: "لقد حصلنا على أسلحة سرية جديدة وحققنا تقدما كبيرا في البحث والتطوير الدفاعي، ما سيسهم بشكل كبير في تحقيق المزيد من التقدم الكبير في قوتنا العسكرية".
وأوضح أن "جمهورية كوريا الديمقراطية عززت قوتها البحرية من خلال إنشاء مدمرات متعددة الأغراض".
وأكد الزعيم الكوري الديمقراطي، بالقول: "حزبنا وحكومتنا يحققان أيضًا تقدمًا مستمرًا وسريعًا في تعزيز القدرة الدفاعية لبلادنا".
وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، يوم الجمعة الماضية، أن كوريا الديمقراطية بقيادة الزعيم كيم جونغ أون، اختبرت أسلحةً مسيّرة. وعقب الاختبارات، وصف الزعيم كيم تطوير الذكاء الاصطناعي بأنه "مهمةٌ حاسمةٌ لتحديث القوات المسلحة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".
وأصدر كيم توجيهات بتسريع تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، إضافة إلى توسيع قدرات الإنتاج وتعزيز منظومة الطائرات الاستراتيجية المخصصة للاستطلاع والعمليات الهجومية.