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سموتريتش: مفاوضات إيران لا تعني لنا شيئا
سموتريتش: مفاوضات إيران لا تعني لنا شيئا
سبوتنيك عربي
قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن "إسرائيل ليست جزءًا من المفاوضات الجارية مع إيران"، معتبرًا أنها "لا تعني شيئًا" بالنسبة لتل أبيب. 23.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-23T08:23+0000
2026-06-23T08:23+0000
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وأكد سموتريتش، في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "إسرائيل لن تنسحب من "منطقة الحزام الأمني" في جنوب لبنان طالما استمر وجود حزب الله هناك"، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يشمل منطقة الشقيف وغيرها من المناطق التي تنتشر فيها القوات الإسرائيلية.وأضاف أن "أي انسحاب إسرائيلي مشروط بـ"تفكيك حزب الله بالكامل"، بما يشمل نزع سلاحه وإنهاء قدراته العسكرية، إلى جانب خروجه من أي دور سياسي أو عسكري داخل لبنان".وأوضح أن "الموقف الإسرائيلي، بحسب تعبيره، لا يقتصر على مسألة نزع السلاح فحسب، بل يمتد إلى إنهاء وجود "حزب الله" كقوة تمثل تهديدًا لإسرائيل".وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، أن "توجيهاته للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان واضحة ولم تتغير"، مشددًا على أن القوات الإسرائيلية تتمتع بحرية عمل كاملة لإحباط أي تهديد يستهدفها أو يستهدف سكان المستوطنات الشمالية.وقال نتنياهو، في تصريحات له، إن "الجيش الإسرائيلي لا يواجه أي قيود على تحركاته أو عملياته في جنوب لبنان"، مؤكدًا استمرار حرية العمل العسكري في المنطقة.وفي تعليقه على الحديث عن إنشاء آلية جديدة في لبنان لا تشمل إسرائيل، شدد على أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بحرية كاملة وفق ما تقتضيه المتطلبات الأمنية".وأضاف نتنياهو، أن "القوات الإسرائيلية ستبقى في ما وصفه بـ"المنطقة الأمنية" أو "الحزام الأمني" في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة ذلك"، مؤكداً استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في المنطقة وفق التقديرات الأمنية.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد الماضي، بأن "الجيش الإسرائيلي بدأ عملية تقليص لقواته المنتشرة في جنوب لبنان".وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت من إسرائيل تنفيذ انسحاب جزئي من المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان، في إطار الترتيبات المرتبطة بوقف إطلاق النار".واختُتمت الجولة الأولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، الأحد الماضي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام غربية نقلا عن مصدر مقرب من فريق المفاوضين.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف حزيران/يونيو الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط/فبراير، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
https://sarabic.ae/20260623/أضرار-تتجاوز-13-مليار-دولار-ماذا-خلفت-الاعتداءات-الإسرائيلية-في-جنوب-لبنان؟-1114612240.html
https://sarabic.ae/20260622/قاليباف-نأمل-أن-تفضي-محادثات-سويسرا-إلى-تعزيز-سيادة-لبنان-1114605681.html
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سموتريتش: مفاوضات إيران لا تعني لنا شيئا

08:23 GMT 23.06.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenbergوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن "إسرائيل ليست جزءًا من المفاوضات الجارية مع إيران"، معتبرًا أنها "لا تعني شيئًا" بالنسبة لتل أبيب.
وأكد سموتريتش، في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "إسرائيل لن تنسحب من "منطقة الحزام الأمني" في جنوب لبنان طالما استمر وجود حزب الله هناك"، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يشمل منطقة الشقيف وغيرها من المناطق التي تنتشر فيها القوات الإسرائيلية.
وأضاف أن "أي انسحاب إسرائيلي مشروط بـ"تفكيك حزب الله بالكامل"، بما يشمل نزع سلاحه وإنهاء قدراته العسكرية، إلى جانب خروجه من أي دور سياسي أو عسكري داخل لبنان".
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وأوضح أن "الموقف الإسرائيلي، بحسب تعبيره، لا يقتصر على مسألة نزع السلاح فحسب، بل يمتد إلى إنهاء وجود "حزب الله" كقوة تمثل تهديدًا لإسرائيل".
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، أن "توجيهاته للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان واضحة ولم تتغير"، مشددًا على أن القوات الإسرائيلية تتمتع بحرية عمل كاملة لإحباط أي تهديد يستهدفها أو يستهدف سكان المستوطنات الشمالية.
وقال نتنياهو، في تصريحات له، إن "الجيش الإسرائيلي لا يواجه أي قيود على تحركاته أو عملياته في جنوب لبنان"، مؤكدًا استمرار حرية العمل العسكري في المنطقة.
وفي تعليقه على الحديث عن إنشاء آلية جديدة في لبنان لا تشمل إسرائيل، شدد على أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بحرية كاملة وفق ما تقتضيه المتطلبات الأمنية".
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وأضاف نتنياهو، أن "القوات الإسرائيلية ستبقى في ما وصفه بـ"المنطقة الأمنية" أو "الحزام الأمني" في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة ذلك"، مؤكداً استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في المنطقة وفق التقديرات الأمنية.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد الماضي، بأن "الجيش الإسرائيلي بدأ عملية تقليص لقواته المنتشرة في جنوب لبنان".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت من إسرائيل تنفيذ انسحاب جزئي من المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان، في إطار الترتيبات المرتبطة بوقف إطلاق النار".
واختُتمت الجولة الأولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، الأحد الماضي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام غربية نقلا عن مصدر مقرب من فريق المفاوضين.
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وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف حزيران/يونيو الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط/فبراير، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
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