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إعلام: جولة مفاوضات جديدة في واشنطن بين إسرائيل ولبنان
إعلام: جولة مفاوضات جديدة في واشنطن بين إسرائيل ولبنان
سبوتنيك عربي
من المقرر أن تنعقد غدا الثلاثاء جولة مفاوضات جديدة في واشنطن بين إسرائيل ولبنان، حيث ستمتد على مدار 3 أيام بمشاركة وفود دبلوماسية وعسكرية. 22.06.2026, سبوتنيك عربي
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وسيترأس الوفد الدبلوماسي الإسرائيلي، سفير اسرائيل في واشنطن يحيئيل ليطر، بينما سيترأس الوفد العسكري رئيس اللواء الاستراتيجي في الجيش، عميحاي ليفين، وفقا لما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية.وأضاف المصدر أن "المنطقة المقترحة تقع جنوب نهر الليطاني في مناطق وجود القوات الإسرائيلية والتي جرى تطهيرها من أي وجود عسكري لحزب الله".الجدير بالذكر أن هيئة البث الإسرائيلية ذكرت الجمعة الماضية، أن "الوفدين الإسرائيلي واللبناني سيناقشان في واشنطن مسألة البدء في تطبيق الخطة التجريبية لسيطرة الجيش اللبناني على مناطق في جنوب لبنان وتجريد سلاح حزب الله منها.ونقلت الهيئة عن مصادر قولها إن "الولايات الولايات المتحدة تقترح البدء بمشروع تجريبيي لتجريد حزب الله من سلاحه بواسطة الجيش اللبناني"، مضيفة أن "الخطة التي تسعى الإدارة الأمريكية لتطبيقها، ستكون ضمن المناطق التي توجد فيها قوات الجيش الإسرائيلي حاليا، ما سيؤدي إلى انسحاب جزئي للقوات من بعض من المنطقة الأمنية".
https://sarabic.ae/20260622/الخارجية-الروسية-موسكو-وطهران-تؤكدان-على-ضرورة-الانسحاب-السريع-للقوات-الإسرائيلية-من-لبنان--1114602963.html
https://sarabic.ae/20260622/نتنياهو-يعلن-منح-الجيش-الإسرائيلي-صلاحيات-كاملة-في-لبنان-لمواجهة-التهديدات-1114600903.html
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لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار حزب الله, العالم العربي
لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار حزب الله, العالم العربي

إعلام: جولة مفاوضات جديدة في واشنطن بين إسرائيل ولبنان

21:14 GMT 22.06.2026
© Photo / unsplash/Maria Oswaltواشنطن
واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2026
© Photo / unsplash/Maria Oswalt
تابعنا عبر
من المقرر أن تنعقد غدا الثلاثاء جولة مفاوضات جديدة في واشنطن بين إسرائيل ولبنان، حيث ستمتد على مدار 3 أيام بمشاركة وفود دبلوماسية وعسكرية.
وسيترأس الوفد الدبلوماسي الإسرائيلي، سفير اسرائيل في واشنطن يحيئيل ليطر، بينما سيترأس الوفد العسكري رئيس اللواء الاستراتيجي في الجيش، عميحاي ليفين، وفقا لما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية.
ونقلت القناة عن مصدر قوله إن "الوفد الإسرائيلي سيعرض في واشنطن خرائط للمناطق التجريبية في جنوب لبنان التي سيدخل إليها الجيش اللبناني".
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وأضاف المصدر أن "المنطقة المقترحة تقع جنوب نهر الليطاني في مناطق وجود القوات الإسرائيلية والتي جرى تطهيرها من أي وجود عسكري لحزب الله".
وأكد المصدر أن "الجيش الإسرائيلي سينفذ انسحابا محدودا من المنطقة المقترحة وستدخل قوات الجيش اللبناني إليها بإشراف أمريكي"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل ستنفذ انسحابا محدودا كبادرة حسن نية وتجنبا لإملاءات قد تفرض عليها من جانب واشنطن".
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الجدير بالذكر أن هيئة البث الإسرائيلية ذكرت الجمعة الماضية، أن "الوفدين الإسرائيلي واللبناني سيناقشان في واشنطن مسألة البدء في تطبيق الخطة التجريبية لسيطرة الجيش اللبناني على مناطق في جنوب لبنان وتجريد سلاح حزب الله منها.
ونقلت الهيئة عن مصادر قولها إن "الولايات الولايات المتحدة تقترح البدء بمشروع تجريبيي لتجريد حزب الله من سلاحه بواسطة الجيش اللبناني"، مضيفة أن "الخطة التي تسعى الإدارة الأمريكية لتطبيقها، ستكون ضمن المناطق التي توجد فيها قوات الجيش الإسرائيلي حاليا، ما سيؤدي إلى انسحاب جزئي للقوات من بعض من المنطقة الأمنية".
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