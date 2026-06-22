الخارجية الروسية: موسكو وطهران تؤكدان على ضرورة الانسحاب السريع للقوات الإسرائيلية من لبنان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
شرائح تقرأ الأفكار.. هل تسبق الصين العالم إلى عصر الدماغ الرقمي؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:03 GMT
9 د
صدى الحياة
الطفولة ليست للبيع: مواجهة تشغيل الأطفال بالمغرب
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر.. هل حان وقت الشراء للمواطنين؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:49 GMT
10 د
خطوط التماس
دنغ شياو بنغ وانطلاقة الدور الريادي للصين
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
12:03 GMT
9 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
12:13 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
12:23 GMT
37 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنجح المبادرة الأمريكية في كسر الجمود السياسي في ليبيا؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
16:33 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
ترقب لإجراء الجولة الأولى من المحادثات بين إيران وإمريكا في سويسرا.. واجتماعات في القاهرة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي التهديدات التي تفرض حتمية التعاون الأمني بين تونس والجزائر وليبيا؟ خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:47 GMT
14 د
بين بيروت والقاهرة
سلاح "حزب الله" بين الطرح المصري والتجربة الإيرلنديّة... أزمة الخبز في سوريا،ما هي الأسباب؟ وكيف تبدو النتائج؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
من الاعتراف الى التعويضات .. من غانا 80 دولة تحث "دول تجارة الرقيق" على تقديم اعتذارات
12:03 GMT
30 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
مستشارة: الإمارات تحمي أطفالها بمنعهم من وسائل التواصل الاجتماعي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال هو لإضفاء الشرعية على هذا الكيان الوهمي
18:00 GMT
30 د
روسيا والعالم العربي
روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن و تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260622/الخارجية-الروسية-موسكو-وطهران-تؤكدان-على-ضرورة-الانسحاب-السريع-للقوات-الإسرائيلية-من-لبنان--1114602963.html
الخارجية الروسية: موسكو وطهران تؤكدان على ضرورة الانسحاب السريع للقوات الإسرائيلية من لبنان
الخارجية الروسية: موسكو وطهران تؤكدان على ضرورة الانسحاب السريع للقوات الإسرائيلية من لبنان
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن مسؤولين من روسيا وإيران أكدوا خلال مشاورات عُقدت في موسكو، اليوم الإثنين، ضرورة التزام جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط... 22.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-22T17:55+0000
2026-06-22T17:55+0000
إيران
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/02/1113967925_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_b9e7b96085f833868c2683749f1c2115.jpg
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "جرت في موسكو يوم 22 حزيران/يونيو مشاورات حول قضايا الشرق الأوسط بين الممثل الخاص لوزير الخارجية الروسي للتسوية السورية، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر كينشاك، ومساعد وزير الخارجية الإيراني، المدير العام للإدارة العامة لغرب آسيا وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الإيرانية مهدي شوشتري".وتابع البيان: "تم التأكيد على ضرورة الانسحاب السريع للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية".وأشار البيان إلى أهمية الالتزام الصارم بالاتفاقيات المبرمة وتنفيذها بجدية من قبل جميع الأطراف المعنية بالنزاع المسلح، لما في ذلك من إسهام في استقرار الوضع في الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط عمومًا. وأفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الإثنين، بأن الوفد المفاوض برئاسة رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، غادر سويسرا إلى طهران بعد 18 ساعة من المفاوضات المكثفة.وأفادت تقارير إعلامية بأن الجلسة الافتتاحية لم تتطرق إلى ملف البرنامج النووي الإيراني، بحسب ما ذكره التلفزيون الإيراني.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
https://sarabic.ae/20260622/إيران-التعامل-مع-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-سيخضع-لموافقة-البرلمان-ومجلس-الأمن-القومي-1114601533.html
https://sarabic.ae/20260621/تصويتهل-تنسحب-إسرائيل-من-لبنان-بعد-وضع-إيران-ذلك-كشرط-لاستمرار-المفاوضات؟--1114567602.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/02/1113967925_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_ff034cc661a33cd8d812361a87e4bfcb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, العالم, أخبار العالم الآن

الخارجية الروسية: موسكو وطهران تؤكدان على ضرورة الانسحاب السريع للقوات الإسرائيلية من لبنان

17:55 GMT 22.06.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy وزارة الخارجية الروسية
 وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن مسؤولين من روسيا وإيران أكدوا خلال مشاورات عُقدت في موسكو، اليوم الإثنين، ضرورة التزام جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط بالاتفاقات التي تم التوصل إليها بين طهران وواشنطن، بهدف إنهاء المواجهات العسكرية في المنطقة.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "جرت في موسكو يوم 22 حزيران/يونيو مشاورات حول قضايا الشرق الأوسط بين الممثل الخاص لوزير الخارجية الروسي للتسوية السورية، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر كينشاك، ومساعد وزير الخارجية الإيراني، المدير العام للإدارة العامة لغرب آسيا وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الإيرانية مهدي شوشتري".

وأوضح البيان أن النقاش تركز بشكل أساسي حول آفاق تطبيق مذكرة التفاهم المشتركة بين إيران والولايات المتحدة الرامية إلى إنهاء النزاع العسكري في منطقة الشرق الأوسط.

وتابع البيان: "تم التأكيد على ضرورة الانسحاب السريع للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية".
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2026
إيران: التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيخضع لموافقة البرلمان ومجلس الأمن القومي
16:13 GMT
وأشار البيان إلى أهمية الالتزام الصارم بالاتفاقيات المبرمة وتنفيذها بجدية من قبل جميع الأطراف المعنية بالنزاع المسلح، لما في ذلك من إسهام في استقرار الوضع في الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط عمومًا.

واختُتمت الجولة الأولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، أمس الأحد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام غربية نقلا عن مصدر مقرب من فريق المفاوضين.

وأفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الإثنين، بأن الوفد المفاوض برئاسة رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، غادر سويسرا إلى طهران بعد 18 ساعة من المفاوضات المكثفة.
الجيش الإسرائيلي، جنوب لبنان، الجنوب اللبناني، 2 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
تصويت...هل تنسحب إسرائيل من لبنان بعد أن جعلت إيران ذلك شرطا لاستمرار المفاوضات؟
أمس, 17:07 GMT
وأفادت تقارير إعلامية بأن الجلسة الافتتاحية لم تتطرق إلى ملف البرنامج النووي الإيراني، بحسب ما ذكره التلفزيون الإيراني.

وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف حزيران/يونيو الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط/فبراير، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.

وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала