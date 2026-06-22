https://sarabic.ae/20260622/إيران-التعامل-مع-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-سيخضع-لموافقة-البرلمان-ومجلس-الأمن-القومي-1114601533.html

إيران: التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيخضع لموافقة البرلمان ومجلس الأمن القومي

إيران: التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيخضع لموافقة البرلمان ومجلس الأمن القومي

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الإثنين، أن "تعامل طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيستمر وفق الإجراءات الحالية"، مشيراً... 22.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-22T16:13+0000

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وشدد بقائي، في تصريحات له، على أن "إيران لم تخض أي مفاوضات بشأن الملف النووي خلال المحادثات التي جرت في سويسرا"، نافياً التوصل إلى أي التزامات جديدة في هذا الشأن.وأضاف أن "مسؤولين مطلعين على فحوى المحادثات التي استمرت 18 ساعة في سويسرا أكدوا أن الوفد الإيراني لم يتفاوض حول الملف النووي ولم يقبل أي التزامات إضافية خلال الاجتماعات".وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن "تشكيل فرق عمل وبدء مفاوضات تهدف إلى التوصل لاتفاق مستقبلي يبقيان مشروطين بتنفيذ البنود الأول والرابع والخامس والعاشر والحادي عشر من المذكرة ذات الصلة".واختُتمت الجولة الأولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، أمس الأحد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام غربية نقلا عن مصدر مقرب من فريق المفاوضين. وأفادت تقارير إعلامية بأن الجلسة الافتتاحية لم تتطرق إلى ملف البرنامج النووي الإيراني، بحسب ما ذكره التلفزيون الإيراني.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف حزيران/يونيو الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط/فبراير، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى. وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.

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