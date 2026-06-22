https://sarabic.ae/20260622/أمريكا-تصدر-ترخيصا-لبيع-النفط-الإيراني-حتى-أغسطس-المقبل-1114598840.html

أمريكا تصدر ترخيصا لبيع النفط الإيراني حتى أغسطس المقبل

أمريكا تصدر ترخيصا لبيع النفط الإيراني حتى أغسطس المقبل

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الإثنين، إصدار ترخيص يتيح لإيران بيع النفط الخام والمنتجات البتروكيميائية والمشتقات النفطية الخاصة بها حتى 21 أغسطس/آب... 22.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-22T13:56+0000

2026-06-22T13:56+0000

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وأوضحت الخزانة الأمريكية، في بيان لها، أن "الترخيص يشمل عمليات بيع وتصدير النفط الخام الإيراني، إضافة إلى المنتجات البتروكيميائية ومختلف المشتقات النفطية، في خطوة تمثل تخفيفاً للقيود المفروضة على قطاع الطاقة الإيراني".ووفقاً للبيان، يسمح الترخيص كذلك باستيراد النفط الخام والمنتجات البتروكيميائية والمشتقات النفطية الإيرانية إلى الولايات المتحدة ضمن الإطار المحدد في الترخيص. واختُتمت الجولة الأولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، أمس الأحد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام غربية نقلا عن مصدر مقرب من فريق المفاوضين. وأفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الإثنين، بأن الوفد المفاوض برئاسة رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، غادر سويسرا إلى طهران بعد 18 ساعة من المفاوضات المكثفة.وأفادت تقارير إعلامية بأن الجلسة الافتتاحية لم تتطرق إلى ملف البرنامج النووي الإيراني، بحسب ما ذكره التلفزيون الإيراني.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف حزيران/يونيو الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط/فبراير، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.

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