https://sarabic.ae/20260622/إعلام-إيران-تتابع-تنفيذ-البند-13-من-التفاهم-تمهيدا-للوصول-إلى-اتفاق-نهائي-1114588222.html

إعلام: إيران تتابع تنفيذ البند 13 من التفاهم تمهيدا للوصول إلى اتفاق نهائي

إعلام: إيران تتابع تنفيذ البند 13 من التفاهم تمهيدا للوصول إلى اتفاق نهائي

سبوتنيك عربي

نقلت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، عن مصدر مطلع، أن إيران تتابع تنفيذ البند 13 من التفاهمات الجارية، مؤكدة أن مفاوضات الملف النووي لم تُفتح خلال... 22.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-22T09:51+0000

2026-06-22T09:51+0000

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وأوضح المصدر أنه لم تُجر أي محادثات مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، مشيرا إلى أن الوفد الإيراني الرئيسي أنهى مشاركته في الاجتماعات بسويسرا، فيما لا يزال فريق الخبراء موجوداً هناك لمتابعة آليات تنفيذ التفاهم. وأضاف أن طهران تشدد على أن عدم تنفيذ البند 13، مع إعطاء أولوية لما يُعرف بـ"المادة الأولى" الخاصة بلبنان، قد يدفعها لإعادة النظر في التزاماتها، لافتا إلى أن تنفيذ البنود الأخرى، بما في ذلك ترتيبات لبنان وتحرير الأموال والإعفاءات، يرتبط بتقدم المسار التفاوضي الأوسع، مع التأكيد على استمرار التنسيق بشأن آليات المتابعة والرقابة المشتركة، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.واختُتمت الجولة الأولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، أمس الأحد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام غربية نقلا عن مصدر مقرب من فريق المفاوضين.وأفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الاثنين، بأن الوفد المفاوض برئاسة رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، غادر سويسرا إلى طهران بعد 18 ساعة من المفاوضات المكثفة.وأفادت تقارير إعلامية بأن الجلسة الافتتاحية لم تتطرق إلى ملف البرنامج النووي الإيراني، بحسب ما ذكره التلفزيون الإيراني.وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد، بدء المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في مدينة بورغنشتوك، معتبرًا أن انعقاد الاجتماع جاء نتيجة جهود مكثفة بذلتها بلاده وشركاؤها لدفع الطرفين نحو الحوار.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف حزيران/يونيو الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط/فبراير، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.

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