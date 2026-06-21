https://sarabic.ae/20260621/وزير-خارجية-باكستان-مخزون-إيران-النووي-لا-يزال-مدفونا-تحت-الأرض-1114561017.html
وزير خارجية باكستان: مخزون إيران النووي لا يزال مدفونا تحت الأرض
وزير خارجية باكستان: مخزون إيران النووي لا يزال مدفونا تحت الأرض
سبوتنيك عربي
أكد وزير خارجية باكستان، إسحاق دار، أن بلاده لعبت دورًا نشطًا في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران منذ اليوم الأول، مشيرًا إلى نجاح الجهود في دفع الطرفين نحو... 21.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-21T12:56+0000
2026-06-21T12:56+0000
2026-06-21T12:56+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
قطر
أخبار قطر اليوم
باكستان
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/1a/1111949394_0:550:2048:1702_1920x0_80_0_0_71a9d01e2c36921252db9ea5ecc444a6.jpg
وقال، في تصريحات تلفزيوينة، إن الوساطة الباكستانية تمت بالتعاون مع الشركاء والحلفاء، موضحًا أن هناك ثلاثة فرق فنية تشارك في المفاوضات بين واشنطن وطهران، وتناقش ملفات عدة بينها البرنامج النووي، والأموال الإيرانية المجمدة، وملف لبنان.وأضاف أن الوضع في مضيق هرمز يجب أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب، مؤكدًا أنه لن يتم منع السفن من العبور خلال فترة الستين يومًا، وأن حركة الملاحة تجري حاليًا في الاتجاهين، مشيرًا إلى دعم الصين لحرية العبور في المضيق.وفي الملف الإقليمي، وصف وزير الخارجية الباكستاني الهجمات الإسرائيلية في لبنان بأنها "استفزازية" وطالب بوقفها، موضحًا أنه اتفق مع وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا على إعادة إحياء قضية غزة.وأوضح أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى قناعة بأن الدبلوماسية هي الحل، لكنه أكد أن المرحلة المقبلة من المحادثات ستكون أكثر صعوبة، داعيًا إلى التحلي بالصبر للوصول إلى نتائج مرضية للطرفين.وأشار وزير الخارجية الباكستاني إلى أن ملف العقوبات على إيران سيُناقش بشكل ثنائي مع الولايات المتحدة، معربًا عن ثقته في إمكانية توصل الجانبين إلى اتفاق نهائي، معتبرًا أن أي اتفاق شامل سيكون في صالح الجميع.كما أوضح أن توقيع مذكرة التفاهم تم عن بُعد لتسريع تنفيذها، مؤكدًا عدم وجود ضرر من ذلك، وأن جميع ما تم الاتفاق عليه بين واشنطن وطهران مدرج ضمن بنود مذكرة التفاهم.وأعلنت قطر، في وقت سابق اليوم، بصفتها وسيطًا، انطلاق أعمال قمة بحيرة لوسيرن في سويسرا، والاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى، بمشاركة ممثلين عن أمريكا وإيران والدولتين الوسيطتين قطر وباكستان، معربة عن أملها في أن تسفر هذه الاجتماعات عن التوصل إلى اتفاق شامل ودائم يعالج جميع بنود مذكرة التفاهم.وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، الدكتور ماجد الأنصاري، أنه تم تشكيل مجموعات فنية وتقنية متخصصة للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي، إلى جانب مجموعات متابعة لمواكبة تنفيذ مذكرة التفاهم ورصد التقدم نحو إبرام اتفاق نهائي، بما يعكس التزام الأطراف بمواصلة المفاوضات بحسن نية.وأكد الأنصاري أن دولة قطر ستواصل، بالتنسيق مع باكستان، جهودها لتهيئة بيئة إيجابية تدعم مسار التفاوض، انطلاقًا من إيمانها بأهمية الحوار والدبلوماسية كسبيل أساسي لتسوية النزاعات، بحسب بيان من الخارجية القطرية.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف حزيران/يونيو الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط/فبراير، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
https://sarabic.ae/20260621/السيسي-الاتفاق-النهائي-بين-أمريكا-وإيران-يجب-أن-يشمل-الخليج-والعرب-ويراعي-شواغلهم-1114555288.html
https://sarabic.ae/20260621/مصر-وتركيا-والسعودية-وباكستان-تدعو-للإسراع-بإنهاء-المرحلة-التالية-من-مفاوضات-واشنطن-وطهران-1114558429.html
https://sarabic.ae/20260621/غروسي-من-الضروري-منح-الدبلوماسية-كل-فرصة-ممكنة-للنجاح-في-هذه-اللحظة-الحاسمة-1114560010.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
قطر
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/1a/1111949394_0:358:2048:1894_1920x0_80_0_0_bdd7e27e7070c004bd488c4307c649e3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, قطر, أخبار قطر اليوم, باكستان, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, قطر, أخبار قطر اليوم, باكستان, أخبار العالم الآن, العالم
وزير خارجية باكستان: مخزون إيران النووي لا يزال مدفونا تحت الأرض
أكد وزير خارجية باكستان، إسحاق دار، أن بلاده لعبت دورًا نشطًا في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران منذ اليوم الأول، مشيرًا إلى نجاح الجهود في دفع الطرفين نحو الحوار والتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وقال، في تصريحات تلفزيوينة، إن الوساطة الباكستانية تمت بالتعاون مع الشركاء والحلفاء، موضحًا أن هناك ثلاثة فرق فنية تشارك في المفاوضات بين واشنطن وطهران، وتناقش ملفات عدة بينها البرنامج النووي، والأموال الإيرانية المجمدة، وملف لبنان.
وأضاف أن الوضع في مضيق هرمز يجب أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب، مؤكدًا أنه لن يتم منع السفن من العبور خلال فترة الستين يومًا، وأن حركة الملاحة تجري حاليًا في الاتجاهين، مشيرًا إلى دعم الصين لحرية العبور في المضيق.
وفي الملف الإقليمي، وصف وزير الخارجية الباكستاني الهجمات الإسرائيلية في لبنان بأنها "استفزازية" وطالب بوقفها، موضحًا أنه اتفق مع وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا على إعادة إحياء قضية غزة.
وحول الملف النووي الإيراني، قال إن هناك اتفاقًا على خفض نسبة تخصيب مخزون إيران النووي، وإن المخزون لا يزال مدفونًا تحت الأرض، مشيرًا إلى أن إيران أبدت موافقتها على خفض نسبة التخصيب.
وأوضح أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى قناعة بأن الدبلوماسية هي الحل، لكنه أكد أن المرحلة المقبلة من المحادثات ستكون أكثر صعوبة، داعيًا إلى التحلي بالصبر للوصول إلى نتائج مرضية للطرفين.
وأشار وزير الخارجية الباكستاني إلى أن ملف العقوبات على إيران سيُناقش بشكل ثنائي مع الولايات المتحدة، معربًا عن ثقته في إمكانية توصل الجانبين إلى اتفاق نهائي، معتبرًا أن أي اتفاق شامل سيكون في صالح الجميع.
كما أوضح أن توقيع مذكرة التفاهم تم عن بُعد لتسريع تنفيذها، مؤكدًا عدم وجود ضرر من ذلك، وأن جميع ما تم الاتفاق عليه بين واشنطن وطهران مدرج ضمن بنود مذكرة التفاهم.
وأعلنت قطر، في وقت سابق اليوم، بصفتها وسيطًا، انطلاق أعمال قمة بحيرة لوسيرن في سويسرا
، والاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى، بمشاركة ممثلين عن أمريكا وإيران والدولتين الوسيطتين قطر وباكستان، معربة عن أملها في أن تسفر هذه الاجتماعات عن التوصل إلى اتفاق شامل ودائم يعالج جميع بنود مذكرة التفاهم.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، الدكتور ماجد الأنصاري، أنه تم تشكيل مجموعات فنية وتقنية متخصصة للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي، إلى جانب مجموعات متابعة لمواكبة تنفيذ مذكرة التفاهم ورصد التقدم نحو إبرام اتفاق نهائي، بما يعكس التزام الأطراف بمواصلة المفاوضات بحسن نية.
وأكد الأنصاري أن دولة قطر ستواصل، بالتنسيق مع باكستان، جهودها لتهيئة بيئة إيجابية تدعم مسار التفاوض، انطلاقًا من إيمانها بأهمية الحوار والدبلوماسية كسبيل أساسي لتسوية النزاعات، بحسب بيان من الخارجية القطرية.
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف حزيران/يونيو الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط/فبراير، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.