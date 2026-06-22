https://sarabic.ae/20260622/وزير-الخارجية-القطري-التصعيد-بأي-مكان-في-المنطقة-سيؤثر-على-المفاوضات-الإيرانية-الأمريكية-1114591865.html
وزير الخارجية القطري: التصعيد بأي مكان في المنطقة سيؤثر على المفاوضات الإيرانية الأمريكية
وزير الخارجية القطري: التصعيد بأي مكان في المنطقة سيؤثر على المفاوضات الإيرانية الأمريكية
سبوتنيك عربي
أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن "مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تهدف إلى وقف الحرب وتشكيل إطار عمل... 22.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-22T12:31+0000
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وأوضح الشيخ محمد بن عبد الرحمن، خلال لقاء تلفزيوني، أن "المباحثات تناولت عدداً من الملفات الإقليمية الحساسة، من بينها الوضع في لبنان ومضيق هرمز"، مشيراً إلى أنه تم وضع آليات لمعالجة التحديات المرتبطة بهذه القضايا.وشدد على أن "قتل إسرائيل نحو 100 لبناني خلال أيام قليلة أثناء سريان وقف إطلاق النار أمر غير مقبول"، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تؤدي "دوراً صحيحاً" في التعامل مع التصرفات الإسرائيلية في لبنان.وأضاف أن "قطر عملت بالتعاون مع باكستان على وضع إطار يحمي العملية التفاوضية ويجعلها أكثر صلابة واستدامة"، مشيراً إلى أن المفاوضات بين واشنطن وطهران ستواجه العديد من النقاط الخلافية، في وقت توجد فيه أطراف تسعى إلى تخريب مسار التفاوض.وفي السياق ذاته، وصف آل ثاني، "ما صدر عن إيران تجاه قطر والدول الشقيقة خلال فترة الحرب بأنه غير مقبول"، مؤكداً في الوقت نفسه وجود توافق خليجي لتحقيق رؤية مشتركة للحوار مع إيران بهدف معالجة القضايا العالقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.وكشف رئيس الوزراء القطري، عن تحضيرات لعقد اجتماعات خليجية خلال المرحلة المقبلة لبحث ملفات الأمن الإقليمي والتحديات المشتركة في المنطقة.واختُتمت الجولة الأولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، أمس الأحد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام غربية نقلا عن مصدر مقرب من فريق المفاوضين.وأفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الاثنين، بأن الوفد المفاوض برئاسة رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، غادر سويسرا إلى طهران بعد 18 ساعة من المفاوضات المكثفة.وأفادت تقارير إعلامية بأن الجلسة الافتتاحية لم تتطرق إلى ملف البرنامج النووي الإيراني، بحسب ما ذكره التلفزيون الإيراني.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف حزيران/يونيو الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط/فبراير، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, قطر, أخبار قطر اليوم, باكستان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الخليج , العالم العربي
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, قطر, أخبار قطر اليوم, باكستان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الخليج , العالم العربي
وزير الخارجية القطري: التصعيد بأي مكان في المنطقة سيؤثر على المفاوضات الإيرانية الأمريكية
أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن "مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تهدف إلى وقف الحرب وتشكيل إطار عمل مؤسسي ينظم العملية التفاوضية بين الجانبين".
وأوضح الشيخ محمد بن عبد الرحمن، خلال لقاء تلفزيوني، أن "المباحثات تناولت عدداً من الملفات الإقليمية الحساسة، من بينها الوضع في لبنان ومضيق هرمز"، مشيراً إلى أنه تم وضع آليات لمعالجة التحديات المرتبطة بهذه القضايا.
وشدد على أن "قتل إسرائيل نحو 100 لبناني خلال أيام قليلة أثناء سريان وقف إطلاق النار أمر غير مقبول"، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تؤدي "دوراً صحيحاً" في التعامل مع التصرفات الإسرائيلية في لبنان.
وأضاف أن "قطر عملت بالتعاون مع باكستان على وضع إطار يحمي العملية التفاوضية ويجعلها أكثر صلابة واستدامة"، مشيراً إلى أن المفاوضات بين واشنطن وطهران ستواجه العديد من النقاط الخلافية، في وقت توجد فيه أطراف تسعى إلى تخريب مسار التفاوض.
وأكد أن "أي تصعيد في المنطقة، سواء في لبنان أو في أي ساحة أخرى، ستكون له تداعيات مباشرة على مسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية".
وفي السياق ذاته، وصف آل ثاني، "ما صدر عن إيران تجاه قطر والدول الشقيقة خلال فترة الحرب بأنه غير مقبول"، مؤكداً في الوقت نفسه وجود توافق خليجي لتحقيق رؤية مشتركة للحوار مع إيران بهدف معالجة القضايا العالقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وكشف رئيس الوزراء القطري، عن تحضيرات لعقد اجتماعات خليجية خلال المرحلة المقبلة لبحث ملفات الأمن الإقليمي والتحديات المشتركة في المنطقة.
واختُتمت الجولة الأولى من المفاوضات
بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، أمس الأحد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام غربية نقلا عن مصدر مقرب من فريق المفاوضين.
وأفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الاثنين، بأن الوفد المفاوض برئاسة رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، غادر سويسرا إلى طهران بعد 18 ساعة من المفاوضات المكثفة.
وأفادت تقارير إعلامية بأن الجلسة الافتتاحية لم تتطرق إلى ملف البرنامج النووي الإيراني، بحسب ما ذكره التلفزيون الإيراني.
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف حزيران/يونيو الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط/فبراير، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات
بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.