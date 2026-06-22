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الرئيس الإيراني: لقد تحققت انفراجات جيدة في ملف لبنان بفضل بلادنا

الرئيس الإيراني: لقد تحققت انفراجات جيدة في ملف لبنان بفضل بلادنا

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، أن انفراجات جيدة تحققت في ملف لبنان بفضل إيران، وأن علاقات بلاده مع دول المنطقة أصبحت أفضل. 22.06.2026, سبوتنيك عربي

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وقال بزشكيان خلال كلمة له في مراسم اليوم الوطني للنقابات المهنية والتجارية، نقلها التلفزيون الإيراني الرسمي: "دخلنا مسار المفاوضات من دون تقديم أي تنازلات، لقد وقّعنا على جميع البنود التي كنا نتوقعها، وفي أي موضع يحاولون فيه تجاهل حقوقنا فإننا لن نتراجع ولن نطأطئ رؤوسنا".وتابع: "أي رسالة تؤدي إلى الانقسام وإثارة الفرقة تصب في مصلحة العدو. هذا المستوى من التفاهم لم يكن موجوداً حتى الآن. لقد صنع المقاتلون أمجاداً كبيرة، وعلينا أن نبذل الجهود لكي نحافظ على رفعة شأنهم".وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف حزيران/يونيو الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط/فبراير، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.وزير خارجية إسرائيل: ليس لدينا أطماع في لبنان لكننا لن ننسحب من المنطقة الأمنيةالخارجية الإيرانية: تم الاتفاق على ترتيب آلية بشأن المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز

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إيران, لبنان, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي