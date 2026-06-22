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وزير خارجية إسرائيل: ليس لدينا أطماع في لبنان لكننا لن ننسحب من المنطقة الأمنية
وزير خارجية إسرائيل: ليس لدينا أطماع في لبنان لكننا لن ننسحب من المنطقة الأمنية
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الاثنين، بأنه ليس لدى إسرائيل أي أطماع في لبنان، مشيرًا إلى أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية. 22.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال ساعر: "لا أطماع لدينا في لبنان، لكننا لن ننسحب من المنطقة الأمنية، ولن نعرّض سكاننا لهجمات حزب الله".ووفقا له، فإن إيران انتهكت سيادة لبنان منذ عقود عبر "حزب الله".وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قال يوم أمس الأحد، إن إسرائيل لا تعتزم الانسحاب من منطقة جبل البوفور جنوبي لبنان، معتبرا أنها "جزء لا يتجزأ من المنطقة الأمنية لإسرائيل".يأتي ذلك فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن الجيش يبدأ في الأيام المقبلة خفض حجم قواته في جنوب لبنان بعد استكماله معظم مهامه الهجومية.الإعلان عن انتهاء الجلسة الأولى لمفاوضات واشنطن وطهران رفيعة المستوى في سويسرا
https://sarabic.ae/20260621/الجيش-الإسرائيلي-يبدأ-تقليص-قواته-في-جنوب-لبنان-1114573313.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, إسرائيل, لبنان

وزير خارجية إسرائيل: ليس لدينا أطماع في لبنان لكننا لن ننسحب من المنطقة الأمنية

07:26 GMT 22.06.2026 (تم التحديث: 07:58 GMT 22.06.2026)
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaertوزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر
وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
تابعنا عبر
صرّح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الاثنين، بأنه ليس لدى إسرائيل أي أطماع في لبنان، مشيرًا إلى أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية.
وقال ساعر: "لا أطماع لدينا في لبنان، لكننا لن ننسحب من المنطقة الأمنية، ولن نعرّض سكاننا لهجمات حزب الله".
وأضاف أنه يجب حلّ النزاع بين إسرائيل ولبنان من خلال مفاوضات مباشرة بين الدولتين.
ووفقا له، فإن إيران انتهكت سيادة لبنان منذ عقود عبر "حزب الله".
تمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
الجيش الإسرائيلي يبدأ تقليص قواته في جنوب لبنان
أمس, 18:49 GMT
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قال يوم أمس الأحد، إن إسرائيل لا تعتزم الانسحاب من منطقة جبل البوفور جنوبي لبنان، معتبرا أنها "جزء لا يتجزأ من المنطقة الأمنية لإسرائيل".

وكتب كاتس، على منصة "إكس"، أن "إسرائيل لا تعتزم الانسحاب من منطقة جبل البوفور"قلعة الشقيف" جنوبي لبنان التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من المنطقة الأمنية وتلعب دورا حيويا في الدفاع عن البلدات الشمالية الإسرائيلية وعن القوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان".

يأتي ذلك فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن الجيش يبدأ في الأيام المقبلة خفض حجم قواته في جنوب لبنان بعد استكماله معظم مهامه الهجومية.
الإعلان عن انتهاء الجلسة الأولى لمفاوضات واشنطن وطهران رفيعة المستوى في سويسرا
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