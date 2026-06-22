https://sarabic.ae/20260622/وزير-خارجية-إسرائيل-ليس-لدينا-أطماع-في-لبنان-لكننا-لن-ننسحب-من-المنطقة-الأمنية-1114583286.html

وزير خارجية إسرائيل: ليس لدينا أطماع في لبنان لكننا لن ننسحب من المنطقة الأمنية

وزير خارجية إسرائيل: ليس لدينا أطماع في لبنان لكننا لن ننسحب من المنطقة الأمنية

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الاثنين، بأنه ليس لدى إسرائيل أي أطماع في لبنان، مشيرًا إلى أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية. 22.06.2026, سبوتنيك عربي

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وقال ساعر: "لا أطماع لدينا في لبنان، لكننا لن ننسحب من المنطقة الأمنية، ولن نعرّض سكاننا لهجمات حزب الله".ووفقا له، فإن إيران انتهكت سيادة لبنان منذ عقود عبر "حزب الله".وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قال يوم أمس الأحد، إن إسرائيل لا تعتزم الانسحاب من منطقة جبل البوفور جنوبي لبنان، معتبرا أنها "جزء لا يتجزأ من المنطقة الأمنية لإسرائيل".يأتي ذلك فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن الجيش يبدأ في الأيام المقبلة خفض حجم قواته في جنوب لبنان بعد استكماله معظم مهامه الهجومية.الإعلان عن انتهاء الجلسة الأولى لمفاوضات واشنطن وطهران رفيعة المستوى في سويسرا

https://sarabic.ae/20260621/الجيش-الإسرائيلي-يبدأ-تقليص-قواته-في-جنوب-لبنان-1114573313.html

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