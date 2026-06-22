https://sarabic.ae/20260622/الإعلان-عن-انتهاء-الجلسة-الأولى-لمحادثات-واشنطن-وطهران-رفيعة-المستوى-في-سويسرا---بيان-1114581552.html

الإعلان عن انتهاء الجلسة الأولى لمفاوضات واشنطن وطهران رفيعة المستوى في سويسرا

الإعلان عن انتهاء الجلسة الأولى لمفاوضات واشنطن وطهران رفيعة المستوى في سويسرا

سبوتنيك عربي

كشفت كل من باكستان وقطر في بيان مشترك، اليوم الإثنين، اختتام الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى في إطار مذكرة تفاهم إسلام آباد، بمشاركة ممثلين عن إيران... 22.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-22T04:25+0000

2026-06-22T04:25+0000

2026-06-22T05:22+0000

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وأصدرت وزارة الخارجية الباكستانية، بياناً مشتركاً بين باكستان وقطر، قالت فيه "اختُتمت في بورغنستوك، سويسرا، الجلسة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى في إطار مذكرة تفاهم إسلام آباد، بمشاركة ممثلين عن جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية، والطرفين الوسيطين، دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية".وأردفت الوزارة في البيان، "عُقدت قمة بحيرة لوسيرن في جو إيجابي وبنّاء، وأُحرز تقدم مُشجع، بما في ذلك إنشاء آلية لإجراء المزيد من المحادثات الفنية".وحسبو البيان فإنه بناءً على مذكرة التفاهم، اتفق الطرفان على إنشاء لجنة رفيعة المستوى، تتولى الإشراف السياسي على الوساطة، حيث سيقدم كبير المفاوضين تقارير دورية إلى اللجنة رفيعة المستوى، وسيقود فرق عمل معنية بالملف النووي والعقوبات، بالإضافة إلى فريق للمراقبة وحل النزاعات، وذلك لضمان التنفيذ الفعال لمذكرة التفاهم، وغيرها من المسائل.وأشار البيان إلى أنه قد تم إنشاء قناة اتصال بين الطرفين للفترة المذكورة في الفقرة 5 من مذكرة التفاهم، لتجنب الحوادث وسوء الفهم، بهدف ضمان مرور السفن التجارية بأمان عبر مضيق هرمز.كما نوّه البيان إلى أن الطرفين اتفقا على إنشاء خلية لفض النزاعات، بين الطرفين والجمهورية اللبنانية، بتيسير من الوسطاء، لضمان الالتزام بإنهاء العمليات العسكرية في لبنان وفقاً لمذكرة التفاهم. كما أكد البيان استمرار المحادثات الفنية خلال ما تبقى من الأسبوع في منتجع بورغنستوك لمناقشة جميع القضايا.وتولت باكستان دور الوساطة بين إيران والولايات المتحدة منذ بداية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، حيث استطاعت باكستان إقناع واشنطن وطهران بوقف إطلاق النار للمرة الأولى في 8 نيسان/أبريل الماضي، بعد 40 يوماً من الهجمات المتبادلة بين الطرفين.وقد استمرت الجهود الباكستانية مدعومة بجهود عدد من الدول الإقليمية حتى تم التوصل لمذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة، حيث أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، فجر الخميس 18 حزيران/يونيو الجاري، التوصل لاتفاق بين الطرفين على أن تُستكمل المفاوضات الفنية في سويسرا.الخارجية الإيرانية: تم الاتفاق على ترتيب آلية بشأن المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز

https://sarabic.ae/20260621/قطر-أمن-مضيق-هرمز-مسؤولية-مشتركة-للمجتمع-الدولي-وندعو-إلى-خفض-التصعيد-1114575411.html

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