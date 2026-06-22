https://sarabic.ae/20260622/الإعلان-عن-انتهاء-الجلسة-الأولى-لمحادثات-واشنطن-وطهران-رفيعة-المستوى-في-سويسرا---بيان-1114581552.html
الإعلان عن انتهاء الجلسة الأولى لمفاوضات واشنطن وطهران رفيعة المستوى في سويسرا
الإعلان عن انتهاء الجلسة الأولى لمفاوضات واشنطن وطهران رفيعة المستوى في سويسرا
سبوتنيك عربي
كشفت كل من باكستان وقطر في بيان مشترك، اليوم الإثنين، اختتام الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى في إطار مذكرة تفاهم إسلام آباد، بمشاركة ممثلين عن إيران... 22.06.2026, سبوتنيك عربي
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وأصدرت وزارة الخارجية الباكستانية، بياناً مشتركاً بين باكستان وقطر، قالت فيه "اختُتمت في بورغنستوك، سويسرا، الجلسة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى في إطار مذكرة تفاهم إسلام آباد، بمشاركة ممثلين عن جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية، والطرفين الوسيطين، دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية".وأردفت الوزارة في البيان، "عُقدت قمة بحيرة لوسيرن في جو إيجابي وبنّاء، وأُحرز تقدم مُشجع، بما في ذلك إنشاء آلية لإجراء المزيد من المحادثات الفنية".وحسبو البيان فإنه بناءً على مذكرة التفاهم، اتفق الطرفان على إنشاء لجنة رفيعة المستوى، تتولى الإشراف السياسي على الوساطة، حيث سيقدم كبير المفاوضين تقارير دورية إلى اللجنة رفيعة المستوى، وسيقود فرق عمل معنية بالملف النووي والعقوبات، بالإضافة إلى فريق للمراقبة وحل النزاعات، وذلك لضمان التنفيذ الفعال لمذكرة التفاهم، وغيرها من المسائل.وأشار البيان إلى أنه قد تم إنشاء قناة اتصال بين الطرفين للفترة المذكورة في الفقرة 5 من مذكرة التفاهم، لتجنب الحوادث وسوء الفهم، بهدف ضمان مرور السفن التجارية بأمان عبر مضيق هرمز.كما نوّه البيان إلى أن الطرفين اتفقا على إنشاء خلية لفض النزاعات، بين الطرفين والجمهورية اللبنانية، بتيسير من الوسطاء، لضمان الالتزام بإنهاء العمليات العسكرية في لبنان وفقاً لمذكرة التفاهم. كما أكد البيان استمرار المحادثات الفنية خلال ما تبقى من الأسبوع في منتجع بورغنستوك لمناقشة جميع القضايا.وتولت باكستان دور الوساطة بين إيران والولايات المتحدة منذ بداية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، حيث استطاعت باكستان إقناع واشنطن وطهران بوقف إطلاق النار للمرة الأولى في 8 نيسان/أبريل الماضي، بعد 40 يوماً من الهجمات المتبادلة بين الطرفين.وقد استمرت الجهود الباكستانية مدعومة بجهود عدد من الدول الإقليمية حتى تم التوصل لمذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة، حيث أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، فجر الخميس 18 حزيران/يونيو الجاري، التوصل لاتفاق بين الطرفين على أن تُستكمل المفاوضات الفنية في سويسرا.الخارجية الإيرانية: تم الاتفاق على ترتيب آلية بشأن المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز
https://sarabic.ae/20260621/قطر-أمن-مضيق-هرمز-مسؤولية-مشتركة-للمجتمع-الدولي-وندعو-إلى-خفض-التصعيد-1114575411.html
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إيران, أخبار إيران, باكستان, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, باكستان, الولايات المتحدة الأمريكية
الإعلان عن انتهاء الجلسة الأولى لمفاوضات واشنطن وطهران رفيعة المستوى في سويسرا
04:25 GMT 22.06.2026 (تم التحديث: 05:22 GMT 22.06.2026)
كشفت كل من باكستان وقطر في بيان مشترك، اليوم الإثنين، اختتام الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى في إطار مذكرة تفاهم إسلام آباد، بمشاركة ممثلين عن إيران والولايات المتحدة والطرفين الوسيطين، قطر وباكستان.
وأصدرت وزارة الخارجية الباكستانية، بياناً مشتركاً بين باكستان وقطر، قالت فيه "اختُتمت في بورغنستوك، سويسرا، الجلسة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى في إطار مذكرة تفاهم إسلام آباد، بمشاركة ممثلين عن جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية، والطرفين الوسيطين، دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية".
وأردفت الوزارة في البيان، "عُقدت قمة بحيرة لوسيرن في جو إيجابي وبنّاء، وأُحرز تقدم مُشجع، بما في ذلك إنشاء آلية لإجراء المزيد من المحادثات الفنية".
وحسبو البيان فإنه بناءً على مذكرة التفاهم، اتفق الطرفان على إنشاء لجنة رفيعة المستوى، تتولى الإشراف السياسي على الوساطة، حيث سيقدم كبير المفاوضين تقارير دورية إلى اللجنة رفيعة المستوى، وسيقود فرق عمل معنية بالملف النووي والعقوبات، بالإضافة إلى فريق للمراقبة وحل النزاعات، وذلك لضمان التنفيذ الفعال لمذكرة التفاهم، وغيرها من المسائل.
كما اتفقت اللجنة رفيعة المستوى على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوماً، مما يمهد الطريق لبدء جولة أخرى من المحادثات الفنية فوراً.
وأشار البيان إلى أنه قد تم إنشاء قناة اتصال بين الطرفين للفترة المذكورة في الفقرة 5 من مذكرة التفاهم، لتجنب الحوادث وسوء الفهم، بهدف ضمان مرور السفن التجارية بأمان عبر مضيق هرمز.
كما نوّه البيان إلى أن الطرفين اتفقا على إنشاء خلية لفض النزاعات، بين الطرفين والجمهورية اللبنانية، بتيسير من الوسطاء، لضمان الالتزام بإنهاء العمليات العسكرية في لبنان وفقاً لمذكرة التفاهم. كما أكد البيان استمرار المحادثات الفنية خلال ما تبقى من الأسبوع في منتجع بورغنستوك لمناقشة جميع القضايا.
وفي ختام البيان تم التأكيد على أن الأطراف الوسيطة ستواصل بذل قصارى جهدها لضمان استمرار المفاوضات في جو بناء، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي.
وتولت باكستان دور الوساطة بين إيران والولايات المتحدة منذ بداية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، حيث استطاعت باكستان إقناع واشنطن وطهران بوقف إطلاق النار للمرة الأولى في 8 نيسان/أبريل الماضي، بعد 40 يوماً من الهجمات المتبادلة بين الطرفين.
كما استضافت باكستان جولة أولى من المفاوضات المباشرة بين الطرفين في العاصمة إسلام أباد فيما عُرف بـ "محادثات إسلام أباد" في 11 نيسان/أبريل الماضي، لكن المحادثات انتهت في اليوم التالي دون التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران.
وقد استمرت الجهود الباكستانية مدعومة بجهود عدد من الدول الإقليمية حتى تم التوصل لمذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة، حيث أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، فجر الخميس 18 حزيران/يونيو الجاري، التوصل لاتفاق بين الطرفين على أن تُستكمل المفاوضات الفنية في سويسرا.