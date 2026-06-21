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قطر: أمن مضيق هرمز مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي وندعو إلى خفض التصعيد
قطر: أمن مضيق هرمز مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي وندعو إلى خفض التصعيد
سبوتنيك عربي
أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن أمن مضيق هرمز لا يمثل شأناً إقليمياً فقط، بل هو مسؤولية مشتركة تقع على عاتق... 21.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-21T19:43+0000
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وجاءت تصريحات المسؤول القطري خلال ترؤسه وفد بلاده المشارك في أعمال قمة بحيرة لوسيرن، والاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى بمشاركة ممثلين عن طرفي المفاوضات من الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب الدولتين الوسيطتين قطر وباكستان.وأوضح الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، يمثل إنجازاً عمل الوسطاء على تحقيقه خلال أشهر، معرباً عن أمله في أن يشكل الاتفاق نقطة تحول تنقل المنطقة بعيداً عن التصعيد والمواجهة، وتدفع نحو الاستقرار وضبط النفس وتهيئة بيئة أكثر أمناً لشعوب المنطقة.وأشاد وزير الخارجية القطري، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، لما وصفه بالقيادة والشجاعة والالتزام خلال مسار المفاوضات. وأشار إلى أن تداعيات الصراع لم تقتصر على المنطقة، بل امتدت إلى العالم، مؤثّرة في الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية وأسواق الطاقة، إضافة إلى تأثيرها على حياة مليارات الأشخاص حول العالم. وأكد أن الحفاظ على أمن الممرات البحرية الحيوية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، يمثل عاملاً أساسياً لاستقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة الدولي.واختُتمت الجولة الأولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام غربية نقلا عن مصدر مقرب من فريق المفاوضين.وأفادت تقارير إعلامية بأن الجلسة الافتتاحية لم تتطرق إلى ملف البرنامج النووي الإيراني، بحسب ما ذكره التلفزيون الإيراني.وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد، بدء المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في مدينة بورغنشتوك، معتبرًا أن انعقاد الاجتماع جاء نتيجة جهود مكثفة بذلتها بلاده وشركاؤها لدفع الطرفين نحو الحوار.وقال شريف، في كلمة له خلال المفاوضات، إن "الجهود المكثفة أنتجت الاجتماع بين واشنطن وطهران في بورغنشتوك"، معربًا عن أمله في أن تسفر المفاوضات عن "ورقة من أجل السلام".وأضاف أنه "يشكر الرئيس الأمريكي على رؤيته النشطة التي قادت إلى الوصول للمفاوضات المباشرة"، مؤكدًا أن اليوم يمثل "يومًا عظيمًا من أجل السلام العالمي"، وأنه فرصة لتعزيز السلام والازدهار ليس في المنطقة فقط بل على مستوى العالم. وأشار رئيس الوزراء الباكستاني، إلى أن "المباحثات المرتقبة ستكون بناءة"، معربًا عن توقعه أن تقود النقاشات بين الجانبين إلى نتائج مثمرة.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف حزيران/يونيو الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط/فبراير، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
https://sarabic.ae/20260621/رئيس-الوزراء-الباكستاني-يعلن-بدء-محادثات-أمريكا-وإيراننشهد-يوما-عظيما-من-أجل-السلام-1114563422.html
https://sarabic.ae/20260621/طهران-لن-تستمر-المفاوضات-مع-أمريكا-ما-لم-تتوقف-العمليات-العسكرية-في-لبنان-1114569679.html
https://sarabic.ae/20260621/إعلام-وفد-التفاوض-الإيراني-يغادر-المحادثات-مع-أمريكا-بعد-تهديدات-ترامب-1114569888.html
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قطر: أمن مضيق هرمز مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي وندعو إلى خفض التصعيد

19:43 GMT 21.06.2026
© Photoرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني خلال ترؤسه وفد بلاده المشارك في أعمال قمة بحيرة لوسيرن في سويسرا، بمشاركة ممثلين عن طرفي المفاوضات من الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب الدولتين الوسيطتين قطر وباكستان
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني خلال ترؤسه وفد بلاده المشارك في أعمال قمة بحيرة لوسيرن في سويسرا، بمشاركة ممثلين عن طرفي المفاوضات من الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب الدولتين الوسيطتين قطر وباكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
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أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن أمن مضيق هرمز لا يمثل شأناً إقليمياً فقط، بل هو مسؤولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره.
وجاءت تصريحات المسؤول القطري خلال ترؤسه وفد بلاده المشارك في أعمال قمة بحيرة لوسيرن، والاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى بمشاركة ممثلين عن طرفي المفاوضات من الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب الدولتين الوسيطتين قطر وباكستان.
وأوضح الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، يمثل إنجازاً عمل الوسطاء على تحقيقه خلال أشهر، معرباً عن أمله في أن يشكل الاتفاق نقطة تحول تنقل المنطقة بعيداً عن التصعيد والمواجهة، وتدفع نحو الاستقرار وضبط النفس وتهيئة بيئة أكثر أمناً لشعوب المنطقة.
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رئيس الوزراء الباكستاني يعلن بدء محادثات أمريكا وإيران...نشهد يوما عظيما من أجل السلام
أمس, 13:24 GMT
وأشاد وزير الخارجية القطري، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، لما وصفه بالقيادة والشجاعة والالتزام خلال مسار المفاوضات.
وأشار إلى أن تداعيات الصراع لم تقتصر على المنطقة، بل امتدت إلى العالم، مؤثّرة في الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية وأسواق الطاقة، إضافة إلى تأثيرها على حياة مليارات الأشخاص حول العالم.
وأكد أن الحفاظ على أمن الممرات البحرية الحيوية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، يمثل عاملاً أساسياً لاستقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة الدولي.
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طهران: لن تستمر المفاوضات مع أمريكا ما لم تتوقف العمليات العسكرية في لبنان
أمس, 18:13 GMT
واختُتمت الجولة الأولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام غربية نقلا عن مصدر مقرب من فريق المفاوضين.
وأفادت تقارير إعلامية بأن الجلسة الافتتاحية لم تتطرق إلى ملف البرنامج النووي الإيراني، بحسب ما ذكره التلفزيون الإيراني.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد، بدء المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في مدينة بورغنشتوك، معتبرًا أن انعقاد الاجتماع جاء نتيجة جهود مكثفة بذلتها بلاده وشركاؤها لدفع الطرفين نحو الحوار.
وقال شريف، في كلمة له خلال المفاوضات، إن "الجهود المكثفة أنتجت الاجتماع بين واشنطن وطهران في بورغنشتوك"، معربًا عن أمله في أن تسفر المفاوضات عن "ورقة من أجل السلام".
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إعلام: وفد التفاوض الإيراني يغادر المحادثات مع أمريكا بعد تهديدات ترامب
أمس, 18:10 GMT
وأضاف أنه "يشكر الرئيس الأمريكي على رؤيته النشطة التي قادت إلى الوصول للمفاوضات المباشرة"، مؤكدًا أن اليوم يمثل "يومًا عظيمًا من أجل السلام العالمي"، وأنه فرصة لتعزيز السلام والازدهار ليس في المنطقة فقط بل على مستوى العالم.
وأشار رئيس الوزراء الباكستاني، إلى أن "المباحثات المرتقبة ستكون بناءة"، معربًا عن توقعه أن تقود النقاشات بين الجانبين إلى نتائج مثمرة.
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف حزيران/يونيو الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط/فبراير، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
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