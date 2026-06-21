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طهران: لن تستمر المفاوضات مع أمريكا ما لم تتوقف العمليات العسكرية في لبنان
طهران: لن تستمر المفاوضات مع أمريكا ما لم تتوقف العمليات العسكرية في لبنان
سبوتنيك عربي
أكد عضو الوفد التفاوضي الإيراني حسين قربان زاده، بأن محادثات إيران مع الولايات المتحدة في سويسرا، لن تستمر حتى تتوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان. 21.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-21T18:13+0000
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وذكرت وسائل إعلام إيرانية عن زاده قوله، إن "لبنان هو الموضوع الأكثر نقاشا في المفاوضات. إذا لم تنته الحرب في لبنان، فلن تستمر المفاوضات".وانطلقت صباح اليوم أعمال الاجتماع الأول لجولة المفاوضات الإيرانية الأميركية في منتجع بورغنشتوك بسويسرا، بحضور وفدي البلدين الوسيطين قطر وباكستان. وأكد ترامب، الأربعاء الماضي، توقيعه على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، يوم الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".
https://sarabic.ae/20260621/تصويتهل-تنسحب-إسرائيل-من-لبنان-بعد-وضع-إيران-ذلك-كشرط-لاستمرار-المفاوضات؟--1114567602.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
طهران: لن تستمر المفاوضات مع أمريكا ما لم تتوقف العمليات العسكرية في لبنان
18:13 GMT 21.06.2026 (تم التحديث: 18:36 GMT 21.06.2026)
أكد عضو الوفد التفاوضي الإيراني حسين قربان زاده، بأن محادثات إيران مع الولايات المتحدة في سويسرا، لن تستمر حتى تتوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية عن زاده قوله، إن "لبنان هو الموضوع الأكثر نقاشا في المفاوضات. إذا لم تنته الحرب في لبنان، فلن تستمر المفاوضات".
كما أفادت وكالة "تسنیم" الإيرانية نقلا عن مصدر مقرب من الوفد الإيراني، بأن الوفد الإيراني المفاوض غادر مقر المحادثات مع ممثلي الولايات المتحدة في سويسرا احتجاجا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي هدد خلالها إيران بضربات جديدة إذا لم تجبر الجماعات المؤيدة لها في لبنان على التوقف عن "خلق المشكلات".
وانطلقت صباح اليوم أعمال الاجتماع الأول لجولة المفاوضات الإيرانية الأميركية في منتجع بورغنشتوك بسويسرا، بحضور وفدي البلدين الوسيطين قطر وباكستان.
وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.
وأكد ترامب، الأربعاء الماضي، توقيعه على مذكرة التفاهم
بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.
فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، يوم الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما
، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".