https://sarabic.ae/20260621/طهران-لن-تستمر-المفاوضات-مع-أمريكا-ما-لم-تتوقف-العمليات-العسكرية-في-لبنان-1114569679.html

طهران: لن تستمر المفاوضات مع أمريكا ما لم تتوقف العمليات العسكرية في لبنان

طهران: لن تستمر المفاوضات مع أمريكا ما لم تتوقف العمليات العسكرية في لبنان

سبوتنيك عربي

أكد عضو الوفد التفاوضي الإيراني حسين قربان زاده، بأن محادثات إيران مع الولايات المتحدة في سويسرا، ‏لن تستمر حتى تتوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان. 21.06.2026, سبوتنيك عربي

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وذكرت وسائل إعلام إيرانية عن زاده قوله، إن "لبنان هو الموضوع الأكثر نقاشا في المفاوضات. إذا لم تنته الحرب في لبنان، فلن تستمر المفاوضات".وانطلقت صباح اليوم أعمال الاجتماع الأول لجولة المفاوضات الإيرانية الأميركية في منتجع بورغنشتوك بسويسرا، بحضور وفدي البلدين الوسيطين قطر وباكستان. وأكد ترامب، الأربعاء الماضي، توقيعه على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، يوم الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".

https://sarabic.ae/20260621/تصويتهل-تنسحب-إسرائيل-من-لبنان-بعد-وضع-إيران-ذلك-كشرط-لاستمرار-المفاوضات؟--1114567602.html

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