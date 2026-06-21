https://sarabic.ae/20260621/تصويتهل-تنسحب-إسرائيل-من-لبنان-بعد-وضع-إيران-ذلك-كشرط-لاستمرار-المفاوضات؟--1114567602.html

تصويت...هل تنسحب إسرائيل من لبنان بعد أن جعلت إيران ذلك شرطا لاستمرار المفاوضات؟

تصويت...هل تنسحب إسرائيل من لبنان بعد أن جعلت إيران ذلك شرطا لاستمرار المفاوضات؟

سبوتنيك عربي

تتزايد الضغوط السياسية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية حول ملف جنوب لبنان، بعد أن ربطت طهران استمرار المفاوضات مع الولايات المتحدة بوقف الهجمات... 21.06.2026, سبوتنيك عربي

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2026-06-21T17:07+0000

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وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية نقلا عن مصادر بأن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة ستتوقف حال عدم انسحاب إسرائيل من لبنان ووقف هجماتها هناك، لافتة إلى أن الوفد الإيراني المفاوض في سويسرا أبلغ الجانب الأمريكي احتجاجه على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة ضد إيران ويدرس الرد عليها. في المقابل، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تمسك إسرائيل بالبقاء في ما وصفه بـ"المنطقة الأمنية" في جنوب لبنان، مشدداً على أن هذا الوجود سيستمر طالما اعتبرته إسرائيل ضرورياً لضمان أمن سكان المناطق الشمالية. في حين، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، إن القوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان لا تواجه أي قيود في التعامل مع ما وصفها بالتهديدات، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية ضد "حزب الله" داخل ما سماه "المنطقة الأمنية". تصويت...هل تنسحب إسرائيل من لبنان بعد أن جعلت إيران ذلك شرطا لاستمرار المفاوضات؟تصويت... برأيك من يفرض شروطه في الشرق الأوسط بعد إعلان إيران إعادة إغلاق مضيق هرمز؟تصويت.. برأيك هل ينهار الاتفاق الأمريكي الإيراني بعد تعثر "توقيع جنيف" وقصف لبنان؟

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