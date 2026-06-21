https://sarabic.ae/20260621/نتنياهو-لن-أسمح-لإيران-بامتلاك-أسلحة-نووية-1114568234.html

نتنياهو: لن أسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية

نتنياهو: لن أسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تمسك إسرائيل بالبقاء في ما وصفه بـ"المنطقة الأمنية" في جنوب لبنان، مشدداً على أن هذا الوجود سيستمر طالما اعتبرته... 21.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-21T17:01+0000

2026-06-21T17:01+0000

2026-06-21T17:01+0000

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وقال نتنياهو، إن إسرائيل ستواصل اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لحماية أمنها، في إشارة إلى استمرار الوجود العسكري في المنطقة الحدودية. وفي ملف آخر، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، موقفه الرافض لامتلاك إيران أسلحة نووية، مؤكداً أنه "لن يسمح لطهران بالحصول على سلاح نووي بغض النظر عن أي تطورات سياسية قد تطرأ". واختُتمت الجولة الأولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام غربية نقلا عن مصدر مقرب من فريق المفاوضين. وأفادت تقارير إعلامية بأن الجلسة الافتتاحية لم تتطرق إلى ملف البرنامج النووي الإيراني، بحسب ما ذكره التلفزيون الإيراني. وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد، بدء المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في مدينة بورغنشتوك، معتبرًا أن انعقاد الاجتماع جاء نتيجة جهود مكثفة بذلتها بلاده وشركاؤها لدفع الطرفين نحو الحوار. وقال شريف، في كلمة له خلال المفاوضات، إن "الجهود المكثفة أنتجت الاجتماع بين واشنطن وطهران في بورغنشتوك"، معربًا عن أمله في أن تسفر المفاوضات عن "ورقة من أجل السلام". وأضاف أنه "يشكر الرئيس الأمريكي على رؤيته النشطة التي قادت إلى الوصول للمفاوضات المباشرة"، مؤكدًا أن اليوم يمثل "يومًا عظيمًا من أجل السلام العالمي"، وأنه فرصة لتعزيز السلام والازدهار ليس في المنطقة فقط بل على مستوى العالم. وأشار رئيس الوزراء الباكستاني، إلى أن "المباحثات المرتقبة ستكون بناءة"، معربًا عن توقعه أن تقود النقاشات بين الجانبين إلى نتائج مثمرة. وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف حزيران/يونيو الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط/فبراير، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى. وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.

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