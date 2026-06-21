https://sarabic.ae/20260621/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-وقف-إطلاق-النار-في-لبنان-هش-وعلينا-الاستعداد-لاستئناف-العمليات---1114565268.html

رئيس الأركان الإسرائيلي: وقف إطلاق النار في لبنان "هش".. وعلينا الاستعداد لاستئناف العمليات

رئيس الأركان الإسرائيلي: وقف إطلاق النار في لبنان "هش".. وعلينا الاستعداد لاستئناف العمليات

سبوتنيك عربي

وصف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، اتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله" في لبنان بأنه "هش"، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على مستوى عالٍ من الجاهزية العسكرية... 21.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-21T14:41+0000

2026-06-21T14:41+0000

2026-06-21T14:41+0000

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار لبنان

الولايات المتحدة الأمريكية

باكستان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/04/1102341474_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c435c0323c64e25cfa343ee0b79fb19d.jpg

وقال زامير، خلال جولة ميدانية وتقييم أمني في جنوب لبنان بمشاركة عدد من قادة الألوية، اليوم الأحد، إن الجيش الإسرائيلي مطالب بالاستعداد لإحباط أي تهديدات محتملة والانتقال السريع إلى تنفيذ عمليات هجومية عند الحاجة. وأضاف، وفق بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي: "وقف إطلاق النار المعلن هش، ويجب أن نكون على درجة عالية من الجاهزية لاستئناف القتال وإحباط التهديدات والانتقال السريع إلى الهجوم إذا استدعت الضرورة ذلك"، مشيرًا إلى أن جميع موارد الجيش جرى تسخيرها لتحقيق هذا الهدف. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس السبت، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وجّها الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان مع الإبقاء على تمركز القوات في المناطق التي تسيطر عليها، في خطوة قيل إنها جاءت بالتنسيق مع الولايات المتحدة.وفي 15 يونيو/ حزيران الجاري، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.وأكد ترامب، الأربعاء الماضي، توقيعه مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الخميس الماضي، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".

https://sarabic.ae/20260621/ترامب-يهدد-بشن-هجمات-جديدة-على-إيران-إذا-لم-تكبح-الجماعات-الموالية-لها-في-لبنان--1114564320.html

https://sarabic.ae/20260621/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-وقف-إطلاق-النار-لا-يغيّر-انتشار-قواتنا-داخل-لبنان-1114557381.html

أخبار لبنان

الولايات المتحدة الأمريكية

باكستان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان