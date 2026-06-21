https://sarabic.ae/20260621/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-وقف-إطلاق-النار-لا-يغيّر-انتشار-قواتنا-داخل-لبنان-1114557381.html

وزير الدفاع الإسرائيلي: وقف إطلاق النار لا يغيّر انتشار قواتنا داخل لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي: وقف إطلاق النار لا يغيّر انتشار قواتنا داخل لبنان

سبوتنيك عربي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، إن القوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان لا تواجه أي قيود في التعامل مع ما وصفها بالتهديدات، مؤكدا... 21.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-21T11:29+0000

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2026-06-21T11:29+0000

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وأضاف كاتس، في بيان، أن جميع إنجازات الجيش الإسرائيلي في الحملة العسكرية بلبنان ما تزال قائمة، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية لا تزال منتشرة في المنطقة وتواصل نشاطها هناك.وأكد أن وقف إطلاق النار المعلن عنه، أمس السبت، لا يغيّر من انتشار الجيش الإسرائيلي في مواقعه الحالية داخل المنطقة الأمنية، مشددًا على أن إسرائيل "لن تنسحب من هذه المنطقة" في جنوب لبنان، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس السبت، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وجّها الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان مع الإبقاء على تمركز القوات في المناطق التي تسيطر عليها، في خطوة قيل إنها جاءت بالتنسيق مع الولايات المتحدة.وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، أصدر تعليمات بتنفيذ وقف إطلاق النار عقب اجتماع أمني عُقد مساء اليوم، فيما أكدت مصادر أمنية أن السياسة الإسرائيلية لم تتغير، وأن الجيش سيواصل الاحتفاظ بحرية التحرك للتعامل مع أي تهديدات والرد على أي خروقات محتملة.وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل انتشاره في الشريط الأمني جنوب لبنان، ويواصل عملياته داخل ما يُعرف بـ"منطقة الخط الأصفر"، مستهدفًا البنية التحتية التابعة لـ"حزب الله" اللبناني.وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، إن 5 عسكريين من الجيش الإسرائيلي قُتلوا خلال الأعمال القتالية في جنوب لبنان على مدى اليومين الماضيين.وقال المتحدث: "لقد فقدنا خمسة جنود من الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الـ48 الماضية".وأضاف أن الجنود قُتلوا في هجمات نفذتها جماعة "حزب الله" اللبنانية.وفي 15 يونيو/ حزيران الجاري، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.وأكد ترامب، الأربعاء الماضي، توقيعه مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الخميس الماضي، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".

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