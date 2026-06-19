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ترامب: واشنطن بحاجة إلى إبقاء نتنياهو "متزنا بعض الشيء"
ترامب: واشنطن بحاجة إلى إبقاء نتنياهو "متزنا بعض الشيء"
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن على واشنطن مراقبة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لضمان التزامه بالعقلانية في سياساته. 19.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-19T19:46+0000
2026-06-19T19:46+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
لبنان
العالم
دونالد ترامب
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
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وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، ردا على سؤال حول علاقته بنتنياهو: "هذا جيد، لكن علينا أن نحافظ على اتزانه".وذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر، أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية ترجّح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يعتزم مواصلة العمليات العسكرية ضد "حزب الله" اللبناني، على الرغم من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي تنص على وقف العمليات العسكرية في لبنان.وأضاف التقرير الاستخباراتي الأخير أن نتنياهو، قبيل الانتخابات الوطنية الإسرائيلية هذا الخريف، يرى أن بقاءه السياسي مرتبط بالإبقاء على قواته في جنوب لبنان ومضاعفة عزمه على مواصلة العداء مع "حزب الله" اللبناني.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن "الغارات استهدفت منازل مأهولة في بلدات الشرقية وحاروف وكفرصير، ما أدى إلى وقوع ضحايا بين المدنيين". كما تعرضت مدينة النبطية ومحيطها لقصف مدفعي عنيف ومتواصل طال مناطق كفرجوز وكفرمان وزبدين والنبطية الفوقا وحبوش وسجد والجبل الرفيع.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 16 نيسان/ أبريل 2026، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 من الشهر ذاته (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.وأكد ترامب، أول أمس الأربعاء، توقيعه على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 يونيو/ حزيران الجاري في سويسرا.ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهّد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
https://sarabic.ae/20260618/نائب-ترامب-يدعو-إسرائيل-لاحترام-عملية-السلام-بين-الأمريكيين-والإيرانيين-1114483950.html
https://sarabic.ae/20260619/أنصار-الله-اليمنية-تحذر-إسرائيل-من-استمرار-هجماتها-على-لبنان-1114524393.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, لبنان, العالم, دونالد ترامب, بنيامين نتنياهو, إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية, لبنان, العالم, دونالد ترامب, بنيامين نتنياهو, إسرائيل

ترامب: واشنطن بحاجة إلى إبقاء نتنياهو "متزنا بعض الشيء"

19:46 GMT 19.06.2026
© AP Photo / Sebastian Scheinerالرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Sebastian Scheiner
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن على واشنطن مراقبة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لضمان التزامه بالعقلانية في سياساته.
وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، ردا على سؤال حول علاقته بنتنياهو: "هذا جيد، لكن علينا أن نحافظ على اتزانه".
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر، أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية ترجّح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يعتزم مواصلة العمليات العسكرية ضد "حزب الله" اللبناني، على الرغم من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي تنص على وقف العمليات العسكرية في لبنان.
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وأضاف التقرير الاستخباراتي الأخير أن نتنياهو، قبيل الانتخابات الوطنية الإسرائيلية هذا الخريف، يرى أن بقاءه السياسي مرتبط بالإبقاء على قواته في جنوب لبنان ومضاعفة عزمه على مواصلة العداء مع "حزب الله" اللبناني.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية منذ منتصف الليل حتى بعد ظهر اليوم الجمعة، أسفرت عن 47 قتيلا و97 جريحا.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن "الغارات استهدفت منازل مأهولة في بلدات الشرقية وحاروف وكفرصير، ما أدى إلى وقوع ضحايا بين المدنيين". كما تعرضت مدينة النبطية ومحيطها لقصف مدفعي عنيف ومتواصل طال مناطق كفرجوز وكفرمان وزبدين والنبطية الفوقا وحبوش وسجد والجبل الرفيع.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 16 نيسان/ أبريل 2026، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 من الشهر ذاته (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.
وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.
وأكد ترامب، أول أمس الأربعاء، توقيعه على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.
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وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 يونيو/ حزيران الجاري في سويسرا.
ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهّد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
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