https://sarabic.ae/20260618/نائب-ترامب-يدعو-إسرائيل-لاحترام-عملية-السلام-بين-الأمريكيين-والإيرانيين-1114483950.html

نائب ترامب يدعو إسرائيل لاحترام عملية السلام بين الأمريكيين والإيرانيين

نائب ترامب يدعو إسرائيل لاحترام عملية السلام بين الأمريكيين والإيرانيين

سبوتنيك عربي

قال نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، اليوم الخميس، إن على إسرائيل احترام مسار عملية السلام مع إيران، مشيرًا إلى أنها تصب في مصلحتها. 18.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-18T16:23+0000

2026-06-18T16:23+0000

2026-06-18T16:23+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

إيران

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/12/1114483792_0:0:1188:668_1920x0_80_0_0_7d01b85160d21561a8b309ddad8a470a.jpg

ووصف فانس في تصريحات من البيت الأبيض، الهجمات التي استهدفت بيروت وأدت إلى سقوط مدنيين بأنها "غير مقبولة".في سياق متصل، رد، جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية على ما وصفه بـ"الذعر" الإسرائيلي إزاء مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية الموقعة أخيرا، مشيراً إلى أن إسرائيل تعتمد بشكل مفرط على القوة العسكرية لحل مشاكلها، وأنه ينبغي عليها منح الولايات المتحدة مزيدا من "التقدير" كحليف، وأن المخاوف من أن يشجع الاتفاق إيران أو "حزب الله" اللبناني، لا أساس لها من الصحة، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأشار فانس إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تجنب انتقاد الاتفاق، لكنه يُقر بأن شريكيه من اليمين المتطرف، وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، انتقدوه، كما ندد حلفاء نتنياهو في وسائل الإعلام، بالإضافة إلى أعضاء من المعارضة، بالاتفاق ووصفوه بأنه مُضر بمصالح إسرائيل الأمنية.وردا على هذا، قال فانس: "من الواضح أن قطاعات واسعة من النظام السياسي الإسرائيلي والشعب الإسرائيلي حساسة للغاية تجاه هذه الاتفاقية. لكنني أعتقد أيضا أنهم يتأثرون ببعض المعلومات المضللة حولها، ويتداولونها، ويشعرون بالذعر حيالها".وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس الأربعاء، توقيعه على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فجر اليوم الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 يونيو/ حزيران الجاري في سويسرا.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.

https://sarabic.ae/20260618/ترامب-نتنياهو-اندفع-أكثر-من-اللازم-خلال-الحرب-على-إيران-1114459132.html

https://sarabic.ae/20260618/نتنياهو-لدينا-تحديات-أمنية-ويجب-الحفاظ-على-علاقاتنا-مع-أصدقائنا-الأمريكيين-1114480763.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, إسرائيل