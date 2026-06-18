https://sarabic.ae/20260618/نتنياهو-لدينا-تحديات-أمنية-ويجب-الحفاظ-على-علاقاتنا-مع-أصدقائنا-الأمريكيين-1114480763.html

نتنياهو: لدينا تحديات أمنية ويجب الحفاظ على علاقاتنا مع أصدقائنا الأمريكيين

نتنياهو: لدينا تحديات أمنية ويجب الحفاظ على علاقاتنا مع أصدقائنا الأمريكيين

سبوتنيك عربي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستواصل الحفاظ على ما وصفه بـ"المنطقة الأمنية" في جنوب لبنان "طالما اقتضت الضرورات... 18.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-18T15:22+0000

2026-06-18T15:22+0000

2026-06-18T15:22+0000

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وتابع نتنياهو: "سنعيد الأمن إلى الشمال، وهذا يتطلب الحفاظ على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، ويتطلب عدم مغادرتنا لها طالما اقتضت حاجتنا الأمنية ذلك"، وذلك خلال مشاركته في حفل افتتاح طريق "ديرخ هتاناخ" (الطريق 60) في مجدال عوز بمنطقة غوش عتصيون بالضفة الغربية. وفي سياق حديثه، أشار نتنياهو إلى التوترات مع الإدارة الأمريكية، دون أن يسميها مباشرة، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية العلاقة الاستراتيجية مع واشنطن.وقال إن إسرائيل تواجه "تحديات تتطلب رباطة جأش وموقفا حازما بشأن مصالحها الأمنية، مع الحفاظ على العلاقة المهمة مع أصدقائنا الأمريكيين الذين قاتلوا جنبا إلى جنب معنا، ونحن نقدر ذلك تقديرا كبيرا"، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية. وأضاف نتنياهو، أن إسرائيل ستواصل الحفاظ على ما وصفه بـ"إنجازات الحرب والحكومة"، مشيرا إلى أن هدف بلاده هو استعادة الأمن لمستوطنات الشمال كما حدث في محيط غزة، مع العمل على فصل "حزب الله" اللبناني عن المدنيين، إلى جانب مواصلة السعي لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكدا: "طالما أنا رئيس وزراء إسرائيل، لن تمتلك إيران أسلحة نووية".وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فجر اليوم الخميس، توقيعه مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، توقيع المذكرة لإنهاء النزاع.

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إسرائيل, بنيامين نتنياهو, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار حزب الله, لبنان, العالم