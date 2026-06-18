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الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
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نتنياهو: لدينا تحديات أمنية ويجب الحفاظ على علاقاتنا مع أصدقائنا الأمريكيين
نتنياهو: لدينا تحديات أمنية ويجب الحفاظ على علاقاتنا مع أصدقائنا الأمريكيين
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستواصل الحفاظ على ما وصفه بـ"المنطقة الأمنية" في جنوب لبنان "طالما اقتضت الضرورات... 18.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-18T15:22+0000
2026-06-18T15:22+0000
إسرائيل
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وتابع نتنياهو: "سنعيد الأمن إلى الشمال، وهذا يتطلب الحفاظ على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، ويتطلب عدم مغادرتنا لها طالما اقتضت حاجتنا الأمنية ذلك"، وذلك خلال مشاركته في حفل افتتاح طريق "ديرخ هتاناخ" (الطريق 60) في مجدال عوز بمنطقة غوش عتصيون بالضفة الغربية. وفي سياق حديثه، أشار نتنياهو إلى التوترات مع الإدارة الأمريكية، دون أن يسميها مباشرة، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية العلاقة الاستراتيجية مع واشنطن.وقال إن إسرائيل تواجه "تحديات تتطلب رباطة جأش وموقفا حازما بشأن مصالحها الأمنية، مع الحفاظ على العلاقة المهمة مع أصدقائنا الأمريكيين الذين قاتلوا جنبا إلى جنب معنا، ونحن نقدر ذلك تقديرا كبيرا"، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية. وأضاف نتنياهو، أن إسرائيل ستواصل الحفاظ على ما وصفه بـ"إنجازات الحرب والحكومة"، مشيرا إلى أن هدف بلاده هو استعادة الأمن لمستوطنات الشمال كما حدث في محيط غزة، مع العمل على فصل "حزب الله" اللبناني عن المدنيين، إلى جانب مواصلة السعي لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكدا: "طالما أنا رئيس وزراء إسرائيل، لن تمتلك إيران أسلحة نووية".وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فجر اليوم الخميس، توقيعه مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، توقيع المذكرة لإنهاء النزاع.
https://sarabic.ae/20260618/ترامب-نتنياهو-اندفع-أكثر-من-اللازم-خلال-الحرب-على-إيران-1114459132.html
https://sarabic.ae/20260618/باحث-حرب-إيران-ليست-المعركة-الأولى-التي-تخسرها-الولايات-المتحدة-1114467144.html
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إسرائيل, بنيامين نتنياهو, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار حزب الله, لبنان, العالم
إسرائيل, بنيامين نتنياهو, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار حزب الله, لبنان, العالم

نتنياهو: لدينا تحديات أمنية ويجب الحفاظ على علاقاتنا مع أصدقائنا الأمريكيين

15:22 GMT 18.06.2026
© REUTERS Jonathan Ernstالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
© REUTERS Jonathan Ernst
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستواصل الحفاظ على ما وصفه بـ"المنطقة الأمنية" في جنوب لبنان "طالما اقتضت الضرورات الأمنية ذلك"، وذلك رغم الدعوات الإيرانية للانسحاب، والغموض المحيط ببنود مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي تنص على احترام "وحدة الأراضي اللبنانية".
وتابع نتنياهو: "سنعيد الأمن إلى الشمال، وهذا يتطلب الحفاظ على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، ويتطلب عدم مغادرتنا لها طالما اقتضت حاجتنا الأمنية ذلك"، وذلك خلال مشاركته في حفل افتتاح طريق "ديرخ هتاناخ" (الطريق 60) في مجدال عوز بمنطقة غوش عتصيون بالضفة الغربية.
وفي سياق حديثه، أشار نتنياهو إلى التوترات مع الإدارة الأمريكية، دون أن يسميها مباشرة، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية العلاقة الاستراتيجية مع واشنطن.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
ترامب: نتنياهو اندفع أكثر من اللازم خلال الحرب على إيران
05:36 GMT
وقال إن إسرائيل تواجه "تحديات تتطلب رباطة جأش وموقفا حازما بشأن مصالحها الأمنية، مع الحفاظ على العلاقة المهمة مع أصدقائنا الأمريكيين الذين قاتلوا جنبا إلى جنب معنا، ونحن نقدر ذلك تقديرا كبيرا"، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وأضاف نتنياهو، أن إسرائيل ستواصل الحفاظ على ما وصفه بـ"إنجازات الحرب والحكومة"، مشيرا إلى أن هدف بلاده هو استعادة الأمن لمستوطنات الشمال كما حدث في محيط غزة، مع العمل على فصل "حزب الله" اللبناني عن المدنيين، إلى جانب مواصلة السعي لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكدا: "طالما أنا رئيس وزراء إسرائيل، لن تمتلك إيران أسلحة نووية".
رجل يسير في ساحة آزادي، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران في طهران، إيران، 23 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
باحث: حرب إيران ليست المعركة الأولى التي تخسرها الولايات المتحدة
10:43 GMT
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فجر اليوم الخميس، توقيعه مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، توقيع المذكرة لإنهاء النزاع.
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