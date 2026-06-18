https://sarabic.ae/20260618/باحث-حرب-إيران-ليست-المعركة-الأولى-التي-تخسرها-الولايات-المتحدة-1114467144.html

باحث: حرب إيران ليست المعركة الأولى التي تخسرها الولايات المتحدة

باحث: حرب إيران ليست المعركة الأولى التي تخسرها الولايات المتحدة

سبوتنيك عربي

رأى الدكتور محمود الهاشمي، الباحث في الشأن الدولي ومدير مركز "الاتحاد" للدراسات الإستراتيجية من بغداد، أن "هذه ليست أول معركة يدخلها الأمريكيون ويخسرونها، ففي... 18.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-18T10:43+0000

2026-06-18T10:43+0000

2026-06-18T10:43+0000

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وقال الهاشمي في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "توقيع ورقة مذكرة التفاهم هو انتصار كبير لإيران وهزيمة كبرى للولايات المتحدة الأمريكية"، مشيرًا إلى أن "واشنطن ستترك إسرائيل في حرج، فهي لا يمكن لها أن تقاتل لا في لبنان ولا في المحاور الأخرى، ما دامت دون تغطية أمريكية، وطالما أن واشنطن ستنسحب، ستبدأ إسرائيل بدورها بالانسحاب من جنوب لبنان، وتبدأ في إيجاد فرصة أخرى لتفاهمات في المنطقة".وأضاف الهاشمي: "إيران لن تتنازل عن شيء من حقوقها وتعتقد أن هذا الهجوم قد تم عليها وهي واقعة في دائرة المظلومية بعد مهاجمتها من دولتين في يوم واحد، وبالتالي ما يهم إيران اليوم، انسحاب أمريكا من منطقة الشرق الأوسط ومن غرب آسيا بأكملها".وختم الهاشمي حديثه بالتأكيد أن "الولايات المتحدة عندما تنسحب تترك الأمر سائبًا حتى دون اتفاقية دقيقة، لأن الذي تحتاجه بعد خسارتها فقط هو انسحاب قواتها من تلك المنطقة".

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