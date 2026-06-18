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بث مباشر.. بوتين وقادة دول "آسيان" يشاركون في قمة "روسيا-آسيان" المنعقدة في مدينة قازان
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الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
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الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
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https://sarabic.ae/20260618/إعلام-الإنفاق-الأمريكي-على-الحرب-ضد-إيران-بلغ-113-مليار-دولار-1114460961.html
إعلام: الإنفاق الأمريكي على الحرب ضد إيران بلغ 113 مليار دولار
إعلام: الإنفاق الأمريكي على الحرب ضد إيران بلغ 113 مليار دولار
سبوتنيك عربي
أفادت بيانات من متتبع تكاليف الحرب الأمريكية على إيران، أن الإنفاق الأمريكي على العملية استقر عند 113.3 مليار دولار ولم يعد في ازدياد. 18.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-18T07:33+0000
2026-06-18T07:35+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وبحسب الحسابات النهائية للبوابة، فقد كلّف الصراع الذي استمر 108 أيام في الشرق الأوسط، دافعي الضرائب الأمريكيين ما يقرب من 113.3 مليار دولار.وقام المصدر بحساب الأموال اللازمة للحفاظ على الأفراد والسفن المنتشرة في المنطقة، بالإضافة إلى النفقات الأخرى ذات الصلة. واستندت منهجية الحساب إلى تقرير وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون" المقدم إلى الكونغرس، والذي ذكر أن تكلفة الأيام الستة الأولى بلغت 11.3 مليار دولار، بينما وصلت التكاليف لاحقًا إلى مليار دولار يوميًا.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الخميس، توقيعه مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، توقيع المذكرة لإنهاء النزاع.وفي نهاية أبريل/ نيسان الماضي، ذكر جولز هيرست، وكيل وزارة الحرب الأمريكية والمراقب المالي فيها، أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، أن التكاليف الأمريكية في الحرب على إيران بلغت نحو 25 مليار دولار.الخارجية الإيرانية: إيران والولايات المتحدة وقعتا إلكترونيا مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب
https://sarabic.ae/20260511/إعلام-الحرب-الأمريكية-على-إيران-كلفت-خزائن-واشنطن-أكثر-من-77-مليار-دولار-1113317099.html
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

إعلام: الإنفاق الأمريكي على الحرب ضد إيران بلغ 113 مليار دولار

07:33 GMT 18.06.2026 (تم التحديث: 07:35 GMT 18.06.2026)
© AP Photo / Jon Gambrellطائرة هليكوبتر أمريكية من طراز سي هوك-60 تحلق فوق زوارق دورية للحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز
طائرة هليكوبتر أمريكية من طراز سي هوك-60 تحلق فوق زوارق دورية للحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Jon Gambrell
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أفادت بيانات من متتبع تكاليف الحرب الأمريكية على إيران، أن الإنفاق الأمريكي على العملية استقر عند 113.3 مليار دولار ولم يعد في ازدياد.
وبحسب الحسابات النهائية للبوابة، فقد كلّف الصراع الذي استمر 108 أيام في الشرق الأوسط، دافعي الضرائب الأمريكيين ما يقرب من 113.3 مليار دولار.

ولم تُصدر واشنطن أي أرقام رسمية حتى الآن. ووفقًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنفقت الولايات المتحدة 250 مليون دولار على الذخيرة وحدها خلال الهجمات الأخيرة على إيران.

وقام المصدر بحساب الأموال اللازمة للحفاظ على الأفراد والسفن المنتشرة في المنطقة، بالإضافة إلى النفقات الأخرى ذات الصلة. واستندت منهجية الحساب إلى تقرير وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون" المقدم إلى الكونغرس، والذي ذكر أن تكلفة الأيام الستة الأولى بلغت 11.3 مليار دولار، بينما وصلت التكاليف لاحقًا إلى مليار دولار يوميًا.
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إعلام: الحرب الأمريكية على إيران كلفت خزائن واشنطن أكثر من 77 مليار دولار
11 مايو, 04:31 GMT
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الخميس، توقيعه مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، توقيع المذكرة لإنهاء النزاع.
وفي نهاية أبريل/ نيسان الماضي، ذكر جولز هيرست، وكيل وزارة الحرب الأمريكية والمراقب المالي فيها، أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، أن التكاليف الأمريكية في الحرب على إيران بلغت نحو 25 مليار دولار.
الخارجية الإيرانية: إيران والولايات المتحدة وقعتا إلكترونيا مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب
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