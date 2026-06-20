https://sarabic.ae/20260620/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-أحد-عسكرييه-وإصابة-3-آخرين-في-معارك-جنوبي-لبنان-1114547006.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد عسكرييه وإصابة 3 آخرين في معارك جنوبي لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد عسكرييه وإصابة 3 آخرين في معارك جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل أحد عسكرييه وإصابة 3 آخرين خلال معارك جنوبي لبنان. 20.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-20T18:19+0000
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وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "قُتل الرقيب أول نير بن آري خلال القتال في جنوبي لبنان. وخلال الحادث، أصيب جنديان آخران بجروح خطيرة وأصيب ضابط بجروح متوسطة".وقال الجيش، في بيان، إن الرقيب الأول علي إبراهيم فارق الحياة متأثرًا بإصابته جراء الاستهداف الإسرائيلي، في ظل استمرار التصعيد العسكري على المناطق الجنوبية.وفي 15 يونيو/ حزيران الجاري، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.وأكد ترامب، الأربعاء الماضي، توقيعه مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فجر أول أمس الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".
https://sarabic.ae/20260620/الجيش-اللبناني-يعلن-مقتل-جندي-ثان-جراء-غارات-إسرائيلية-على-جنوبي-البلاد-1114538110.html
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد عسكرييه وإصابة 3 آخرين في معارك جنوبي لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل أحد عسكرييه وإصابة 3 آخرين خلال معارك جنوبي لبنان.
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "قُتل الرقيب أول نير بن آري خلال القتال في جنوبي لبنان. وخلال الحادث، أصيب جنديان آخران بجروح خطيرة وأصيب ضابط بجروح متوسطة".
وفي السياق ذاته، أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، مقتل جندي ثانٍ متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة تولين في قضاء مرجعيون، جنوبي لبنان.
وقال الجيش، في بيان، إن الرقيب الأول علي إبراهيم فارق الحياة متأثرًا بإصابته جراء الاستهداف الإسرائيلي
، في ظل استمرار التصعيد العسكري على المناطق الجنوبية.
واتفقت إسرائيل و"حزب الله"، أمس الجمعة، على وقف إطلاق النار، بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي، شن غارات استهدفت مركزين قياديين تابعين لـ"حزب الله" في سهل البقاع، ردًا على ما وصفه بـ"الانتهاكات المتكررة" لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن عناصر من الحزب "كانوا ينشطون داخلهما أثناء تنفيذ الغارات"، على حد قوله.
وفي 15 يونيو/ حزيران الجاري، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران
، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.
وأكد ترامب، الأربعاء الماضي، توقيعه مذكرة التفاهم
بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.
فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فجر أول أمس الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما
، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".