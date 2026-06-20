https://sarabic.ae/20260620/الجيش-اللبناني-يعلن-مقتل-جندي-ثان-جراء-غارات-إسرائيلية-على-جنوبي-البلاد-1114538110.html

الجيش اللبناني يعلن مقتل جندي ثان جراء غارات إسرائيلية على جنوبي البلاد

الجيش اللبناني يعلن مقتل جندي ثان جراء غارات إسرائيلية على جنوبي البلاد

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، مقتل جندي ثانٍ متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة تولين في قضاء مرجعيون، جنوبي لبنان. 20.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-20T12:57+0000

2026-06-20T12:57+0000

2026-06-20T12:57+0000

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وقال الجيش، في بيان، إن الرقيب الأول علي إبراهيم فارق الحياة متأثرًا بإصابته جراء الاستهداف الإسرائيلي، في ظل استمرار التصعيد العسكري على المناطق الجنوبية.وكانت قيادة الجيش قد نعت، في وقت سابق من اليوم السبت، المجند جميل نحال، الذي قُتل إثر غارة إسرائيلية استهدفته أثناء تنقله على طريق كفررمان – النبطية. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق من اليوم السبت، أن الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ستعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال الفترة من 23 إلى 25 يونيو/ حزيران الجاري.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت، في بيان له، إن "وزير الخارجية ماركو روبيو، أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس اللبناني جوزاف عون"، مشيرًا إلى أن روبيو "شدد مجددًا على ضرورة نزع سلاح "حزب الله"، على حد قوله.واتفقت إسرائيل و"حزب الله"، أمس الجمعة، على وقف إطلاق النار، بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي، شن غارات استهدفت مركزين قياديين تابعين لـ"حزب الله" في سهل البقاع، ردًا على ما وصفه بـ"الانتهاكات المتكررة" لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن عناصر من الحزب "كانوا ينشطون داخلهما أثناء تنفيذ الغارات"، على حد قوله.وفي 15 يونيو/ حزيران الجاري، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.وأكد ترامب، الأربعاء الماضي، توقيعه مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فجر أول أمس الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".

https://sarabic.ae/20260620/لبنان-مقتل-5-مدنيين-وعسكري-في-غارات-إسرائيلية-على-جنوبي-البلاد-1114533188.html

https://sarabic.ae/20260619/غارات-إسرائيلية-على-النبطية-واشتباكات-عنيفة-جنوب-لبنان-1114527986.html

https://sarabic.ae/20260619/إعلام-الولايات-المتحدة-أبلغت-إيران-أن-إسرائيل-لن-تصعد-هجماتها-في-لبنان-1114515855.html

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