الجيش اللبناني يعلن مقتل جندي ثان جراء غارات إسرائيلية على جنوبي البلاد
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالجيش اللبناني ينتشر في بلدة عيترون
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، مقتل جندي ثانٍ متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة تولين في قضاء مرجعيون، جنوبي لبنان.
وقال الجيش، في بيان، إن الرقيب الأول علي إبراهيم فارق الحياة متأثرًا بإصابته جراء الاستهداف الإسرائيلي، في ظل استمرار التصعيد العسكري على المناطق الجنوبية.
وكانت قيادة الجيش قد نعت، في وقت سابق من اليوم السبت، المجند جميل نحال، الذي قُتل إثر غارة إسرائيلية استهدفته أثناء تنقله على طريق كفررمان – النبطية.
وأكد الجيش أن الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي اللبنانية توسعت خلال الفترة الأخيرة لتشمل مناطق واسعة من الجنوب وصولًا إلى البقاع، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار واسعة بالممتلكات، معتبرًا أن هذه الاعتداءات تهدف إلى عرقلة الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار إلى لبنان.
تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه الرقيب الأول علي ابراهيم الذي استشهد بتاريخ ٢٠ /٦ /٢٠٢٦ متأثرًا بجراحه جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية معادية في بلدة تولين - مرجعيون وذلك بتاريخ ١٩ /٦ /٢٠٢٦.— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) June 20, 2026
وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:
- من مواليد ١٥ /١٢ /١٩٨٣ تولين – مرجعيون.
- حائز عدة… pic.twitter.com/OENTOzmgrh
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق من اليوم السبت، أن الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ستعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال الفترة من 23 إلى 25 يونيو/ حزيران الجاري.
أمس, 23:10 GMT
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت، في بيان له، إن "وزير الخارجية ماركو روبيو، أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس اللبناني جوزاف عون"، مشيرًا إلى أن روبيو "شدد مجددًا على ضرورة نزع سلاح "حزب الله"، على حد قوله.
وبحسب المتحدث، أكد روبيو "دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة اللبنانية في ترسيخ سيادة الدولة اللبنانية الكاملة"، مضيفًا أن واشنطن "تؤيد قيام دولة لبنانية ذات سيادة كاملة تعيش بسلام مع جميع جيرانها".
واتفقت إسرائيل و"حزب الله"، أمس الجمعة، على وقف إطلاق النار، بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي، شن غارات استهدفت مركزين قياديين تابعين لـ"حزب الله" في سهل البقاع، ردًا على ما وصفه بـ"الانتهاكات المتكررة" لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن عناصر من الحزب "كانوا ينشطون داخلهما أثناء تنفيذ الغارات"، على حد قوله.
وفي 15 يونيو/ حزيران الجاري، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.
وأكد ترامب، الأربعاء الماضي، توقيعه مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.
فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فجر أول أمس الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".