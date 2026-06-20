https://sarabic.ae/20260620/لبنان-مقتل-5-مدنيين-وعسكري-في-غارات-إسرائيلية-على-جنوبي-البلاد-1114533188.html
لبنان.. مقتل 5 مدنيين وعسكري في غارات إسرائيلية على جنوبي البلاد
لبنان.. مقتل 5 مدنيين وعسكري في غارات إسرائيلية على جنوبي البلاد
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر طبي لبناني، اليوم السبت، بمقتل 4 أشخاص من عائلة واحدة، جراء غارة إسرائيلية على بلدة باريش جنوبي لبنان. 20.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال المصدر الطبي في تصريح لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، إن "الغارات من الطائرات الحربية الإسرائيلية على قرى وبلدات منطقة جبل عامل الأولى جنوب نهر الليطاني استهدفت بلدة برج قلاويه وتسببت بوقوع إصابات، وعلى بلدة باريش تسببت بمقتل 4 أشخاص من عائلة واحدة (أب وأم وطفليهما)، وعلى بلدة قبريخا تسببت بوقوع إصابات، وعلى بلدتي لبايا وسحمر في البقاع الغربي".كما أكد الجيش اللبناني، في بيان، مقتل عسكري في غارة إسرائيلية على طريق كفررمان النبطية جنوبي البلاد.وقال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، إن "الجيش الإسرائيلي نفذ منذ صباح اليوم سلسلة غارات عنيفة متتالية على مناطق عدة في البقاع الغربي وجنوب لبنان".ولفت المصدر إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف عسكريًا بالجيش اللبناني على دوار بلدة كفررمان جنوبي لبنان.وكان "حزب الله" اللبناني، بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية - الإسرائيلية ضد إيران، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوب لبنان، مؤكدة أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أول أمس الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".
https://sarabic.ae/20260619/غارات-إسرائيلية-على-النبطية-واشتباكات-عنيفة-جنوب-لبنان-1114527986.html
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
لبنان.. مقتل 5 مدنيين وعسكري في غارات إسرائيلية على جنوبي البلاد
أفاد مصدر طبي لبناني، اليوم السبت، بمقتل 4 أشخاص من عائلة واحدة، جراء غارة إسرائيلية على بلدة باريش جنوبي لبنان.
وقال المصدر الطبي في تصريح لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، إن "الغارات من الطائرات الحربية الإسرائيلية على قرى وبلدات منطقة جبل عامل الأولى جنوب نهر الليطاني استهدفت بلدة برج قلاويه وتسببت بوقوع إصابات، وعلى بلدة باريش تسببت بمقتل 4 أشخاص من عائلة واحدة (أب وأم وطفليهما)، وعلى بلدة قبريخا تسببت بوقوع إصابات، وعلى بلدتي لبايا وسحمر في البقاع الغربي".
كما أكد الجيش اللبناني، في بيان، مقتل عسكري في غارة إسرائيلية على طريق كفررمان النبطية جنوبي البلاد.
واعتبر البيان أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يهدف إلى "عرقلة أي حل يتيح إعادة الاستقرار في البلاد".
وقال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، إن "الجيش الإسرائيلي نفذ منذ صباح اليوم سلسلة غارات عنيفة متتالية على مناطق عدة في البقاع الغربي وجنوب لبنان".
ولفت المصدر إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف عسكريًا بالجيش اللبناني على دوار بلدة كفررمان جنوبي لبنان.
وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت في بيان أمس الجمعة، مقتل 47 شخصا وإصابة 97 آخرين جراء غارات إسرائيلية على جنوبي لبنان.
وكان "حزب الله" اللبناني، بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية - الإسرائيلية ضد إيران، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوب لبنان، مؤكدة أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".
وأعلنت الولايات المتحدة وإيران
، الاثنين الماضي، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.
وأكد ترامب، الأربعاء الماضي، توقيعه على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.
فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أول أمس الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما
، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".