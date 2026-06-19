https://sarabic.ae/20260619/غارات-إسرائيلية-على-النبطية-واشتباكات-عنيفة-جنوب-لبنان-1114527986.html

غارات إسرائيلية على النبطية واشتباكات عنيفة جنوبي لبنان

غارات إسرائيلية على النبطية واشتباكات عنيفة جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، باندلاع اشتباكات عنيفة في محيط تلة علي الطاهر جنوبي لبنان، بالتزامن مع محاولة قوات الجيش الإسرائيلي التقدم في المنطقة،... 19.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-19T23:10+0000

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وذكرت تلك الوسائل أن رشقات صاروخية متتالية استهدفت نقطة تجمع للقوات الإسرائيلية في محيط تلة علي الطاهر، فيما شهدت المنطقة مواجهات ميدانية متواصلة.وفي السياق، شنّ الطيران الإسرائيلي غارة جوية استهدفت بلدة النبطية الفوقا جنوبي لبنان، دون ورود معلومات فورية بشأن حجم الخسائر.كما قال الحزب، في بيان منفصل، إنه استهدف دبابة "ميركافا" إسرائيلية بصاروخ موجّه، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها وتصاعد ألسنة اللهب من موقع الاستهداف، وفق ما ورد في البيان.واتفقت إسرائيل و"حزب الله"، أمس الجمعة، على وقف إطلاق النار، بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي، شن غارات استهدفت مركزين قياديين تابعين لـ"حزب الله" في سهل البقاع، ردًا على ما وصفه بـ"الانتهاكات المتكررة" لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن عناصر من الحزب "كانوا ينشطون داخلهما أثناء تنفيذ الغارات"، على حد قوله.ووقع الهجوم في منطقة مرتفعات علي الطاهر، وسط تحقيقات إسرائيلية لتحديد ما إذا كانت الدبابة تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة أو بصاروخ مضاد للدروع.كما أصيب عدد من الجنود الإسرائيليين في هجوم آخر بطائرة مسيّرة استهدف قوة عسكرية جنوبي لبنان، بينهم ضابط احتياط وصفت إصابته بالخطيرة.وأكد ترامب، الأربعاء الماضي، توقيعه مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فجر أول أمس الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".

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