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غارات إسرائيلية على النبطية واشتباكات عنيفة جنوبي لبنان
غارات إسرائيلية على النبطية واشتباكات عنيفة جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، باندلاع اشتباكات عنيفة في محيط تلة علي الطاهر جنوبي لبنان، بالتزامن مع محاولة قوات الجيش الإسرائيلي التقدم في المنطقة،... 19.06.2026, سبوتنيك عربي
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وذكرت تلك الوسائل أن رشقات صاروخية متتالية استهدفت نقطة تجمع للقوات الإسرائيلية في محيط تلة علي الطاهر، فيما شهدت المنطقة مواجهات ميدانية متواصلة.وفي السياق، شنّ الطيران الإسرائيلي غارة جوية استهدفت بلدة النبطية الفوقا جنوبي لبنان، دون ورود معلومات فورية بشأن حجم الخسائر.كما قال الحزب، في بيان منفصل، إنه استهدف دبابة "ميركافا" إسرائيلية بصاروخ موجّه، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها وتصاعد ألسنة اللهب من موقع الاستهداف، وفق ما ورد في البيان.واتفقت إسرائيل و"حزب الله"، أمس الجمعة، على وقف إطلاق النار، بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي، شن غارات استهدفت مركزين قياديين تابعين لـ"حزب الله" في سهل البقاع، ردًا على ما وصفه بـ"الانتهاكات المتكررة" لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن عناصر من الحزب "كانوا ينشطون داخلهما أثناء تنفيذ الغارات"، على حد قوله.ووقع الهجوم في منطقة مرتفعات علي الطاهر، وسط تحقيقات إسرائيلية لتحديد ما إذا كانت الدبابة تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة أو بصاروخ مضاد للدروع.كما أصيب عدد من الجنود الإسرائيليين في هجوم آخر بطائرة مسيّرة استهدف قوة عسكرية جنوبي لبنان، بينهم ضابط احتياط وصفت إصابته بالخطيرة.وأكد ترامب، الأربعاء الماضي، توقيعه مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فجر أول أمس الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي
غارات إسرائيلية على النبطية واشتباكات عنيفة جنوبي لبنان
23:10 GMT 19.06.2026 (تم التحديث: 05:19 GMT 20.06.2026)
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، باندلاع اشتباكات عنيفة في محيط تلة علي الطاهر جنوبي لبنان، بالتزامن مع محاولة قوات الجيش الإسرائيلي التقدم في المنطقة، وسط تبادل كثيف لإطلاق النار والقصف الصاروخي.
وذكرت تلك الوسائل أن رشقات صاروخية متتالية استهدفت نقطة تجمع للقوات الإسرائيلية في محيط تلة علي الطاهر، فيما شهدت المنطقة مواجهات ميدانية متواصلة.
وفي السياق، شنّ الطيران الإسرائيلي غارة جوية استهدفت بلدة النبطية الفوقا جنوبي لبنان، دون ورود معلومات فورية بشأن حجم الخسائر.
من جهته، أعلن "حزب الله"، أنه أطلق رشقة صاروخية استهدفت تجمعات للجيش الإسرائيلي في محيط تلة علي الطاهر، مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة في الأهداف المستهدفة، على حد قوله.
كما قال الحزب، في بيان منفصل، إنه استهدف دبابة "ميركافا" إسرائيلية بصاروخ موجّه، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها وتصاعد ألسنة اللهب من موقع الاستهداف، وفق ما ورد في البيان.
واتفقت إسرائيل و"حزب الله"، أمس الجمعة، على وقف إطلاق النار، بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي، شن غارات استهدفت مركزين قياديين تابعين لـ"حزب الله" في سهل البقاع، ردًا على ما وصفه بـ"الانتهاكات المتكررة" لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن عناصر من الحزب "كانوا ينشطون داخلهما أثناء تنفيذ الغارات"، على حد قوله.
وأول أمس الخميس، قُتل 4 جنود إسرائيليين، بينهم قائد الكتيبة المدرعة 52، إثر استهداف دبابة إسرائيلية كانت تعمل قرب نهر الليطاني جنوبي لبنان، وفق ما أفاد به الجيش الإسرائيلي.
ووقع الهجوم في منطقة مرتفعات علي الطاهر، وسط تحقيقات إسرائيلية لتحديد ما إذا كانت الدبابة تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة أو بصاروخ مضاد للدروع.
كما أصيب عدد من الجنود الإسرائيليين في هجوم آخر بطائرة مسيّرة استهدف قوة عسكرية جنوبي لبنان، بينهم ضابط احتياط وصفت إصابته بالخطيرة.
وفي 15 يونيو/ حزيران الجاري، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.
وأكد ترامب، الأربعاء الماضي، توقيعه مذكرة التفاهم
بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.
فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فجر أول أمس الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما
، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".