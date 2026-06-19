https://sarabic.ae/20260619/إيران-تتعهد-باتخاذ-جميع-الإجراءات-بشأن-استمرار-العدوان-الإسرائيلي-على-لبنان-1114513111.html

إيران تتعهد باتخاذ جميع الإجراءات بشأن استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان

إيران تتعهد باتخاذ جميع الإجراءات بشأن استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان

سبوتنيك عربي

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، الهجمات الإسرائيلية على لبنان، واصفة إياها بأنها "عمليات عدوانية وإرهابية"، محذرةً من التداعيات الخطيرة لاستمرار... 19.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-19T12:51+0000

2026-06-19T12:51+0000

2026-06-19T12:51+0000

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية المباشرة عن الهجمات الإسرائيلية على لبنان، مؤكدًا أن طهران ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالحها وحلفائها. وفي سياق متصل، انتقد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عبر منصة "إكس" دعوات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى "حرق لبنان"، معتبرًا أن "جماعة الموت في تل أبيب هدفها الوحيد هو الحرب الدائمة".وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قال، اليوم الجمعة، إنه "يجب أن يحترق لبنان بأكمله". ونشر بن غفير، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تعليقًا على التطورات الجارية في الجنوب اللبناني، وقال: "على كل دمعة لأم إسرائيلية ألف أم لبنانية يجب أن تبكي". وأشار وزير الأمن القومي إلى أن "لبنان كله يجب أن يبكي، وإسرائيل ملزمة بتوضيح للعالم بأسره أن دماء أبنائنا وأمن مواطنينا ليسوا مهملين.. لبنان بأكمله يجب أن يحترق". وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 عسكريين بينهم قائد كتيبة برتبة مقدم، نتيجة لاستهداف دبابة بطائرة مسيرة مفخخة جنوبي لبنان.وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.وأكد ترامب، أول أمس الأربعاء، توقيعه على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فجر أمس الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".

https://sarabic.ae/20260619/الرئيس-اللبناني-التصعيد-الإسرائيلي-يهدد-جهود-وقف-إطلاق-النار-وندفع-نحو-اتفاق-شامل-بأسرع-وقت-1114510705.html

https://sarabic.ae/20260619/بعد-مقتل-جنود-إسرائيليين-جنوبي-لبنان-بن-غفير-يجب-أن-يحترق-لبنان-بأكمله-1114499961.html

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