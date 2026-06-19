https://sarabic.ae/20260619/الرئيس-اللبناني-التصعيد-الإسرائيلي-يهدد-جهود-وقف-إطلاق-النار-وندفع-نحو-اتفاق-شامل-بأسرع-وقت-1114510705.html

الرئيس اللبناني: التصعيد الإسرائيلي يهدد جهود وقف إطلاق النار... وندفع نحو اتفاق شامل بأسرع وقت

الرئيس اللبناني: التصعيد الإسرائيلي يهدد جهود وقف إطلاق النار... وندفع نحو اتفاق شامل بأسرع وقت

سبوتنيك عربي

أدان الرئيس اللبناني، جوزاف عون، اليوم الجمعة، التصعيد الإسرائيلي المستمر جنوبي لبنان ومنطقة البقاع، معتبرًا أن توسيع نطاق الهجمات وسقوط المزيد من الضحايا... 19.06.2026, سبوتنيك عربي

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وأكد عون أن "هذه الاعتداءات تستهدف عمليا الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، خاصة في ضوء التطورات الأخيرة المرتبطة بالتفاهمات بين أمريكا وإيران". وشدد الرئيس اللبناني على أن "التصعيد الإسرائيلي لن يعرقل المساعي الرامية إلى التوصل لوقف شامل لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن"، مشيرًا إلى أنه "أوصى الوفد اللبناني المفاوض خلال الجولة المقبلة في واشنطن بالتمسك بهذا الهدف، باعتباره المدخل الأساسي لبحث الملفات الأخرى، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي، وانتشار الجيش اللبناني، وعودة الأسرى"، وفقا لبيان من الرئاسة اللبنانية.وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه شن غارات استهدفت مركزين قياديين تابعين لـ"حزب الله" في سهل البقاع، وذلك ردا على ما وصفه بالانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن عناصر من الحزب كانوا ينشطون داخلهما أثناء تنفيذ الغارات.وقُتل 4 جنود إسرائيليين، بينهم قائد الكتيبة المدرعة 52، إثر استهداف دبابة إسرائيلية كانت تعمل قرب نهر الليطاني جنوبي لبنان، وفق ما أفاد به الجيش الإسرائيلي.ووقع الهجوم في منطقة مرتفعات علي الطاهر، وسط تحقيقات إسرائيلية لتحديد ما إذا كانت الدبابة تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة أو بصاروخ مضاد للدروع.كما أصيب عدد من الجنود الإسرائيليين في هجوم آخر بطائرة مسيّرة استهدف قوة عسكرية جنوبي لبنان، بينهم ضابط احتياط وصفت إصابته بالخطيرة.

https://sarabic.ae/20260619/نتنياهو-إسرائيل-ستبقى-جنوبي-لبنان-وسترد-على-أي-هجوم-لـحزب-الله-1114508905.html

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