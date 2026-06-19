https://sarabic.ae/20260619/نتنياهو-إسرائيل-ستبقى-جنوبي-لبنان-وسترد-على-أي-هجوم-لـحزب-الله-1114508905.html

نتنياهو: إسرائيل ستبقى جنوبي لبنان وسترد على أي هجوم لـ"حزب الله"

نتنياهو: إسرائيل ستبقى جنوبي لبنان وسترد على أي هجوم لـ"حزب الله"

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي سيبقى جنوبي لبنان طالما اقتضت الحاجة، وذلك على خلفية تصعيد عسكري جديد عقب هجوم... 19.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-19T11:48+0000

2026-06-19T11:48+0000

2026-06-19T11:48+0000

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مقتل 16 شخصا في غارات إسرائيلية على جنوبي لبنان، وقال نتنياهو في بيان: "في أعقاب الهجوم الذي شنه حزب الله، والذي يشكل انتهاكا صارخا لوقف إطلاق النار، وجّهت الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية لضرب حزب الله بقوة".وأضاف نتنياهو: "هاجم الجيش الإسرائيلي أكثر من 80 هدفا إرهابيا وقضى على عشرات المخربين. واستمرارا لذلك، هاجم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم مقرات تابعة لحزب الله في البقاع".وتابع نتنياهو: "توجيهاتي واضحة، إسرائيل لن تتسامح مع أي هجمات تستهدف جنودنا أو أراضينا، وستجعل حزب الله يدفع ثمنا باهظا جدا لقاء هذه الهجمات".وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إسرائيل لن تتسامح مع الهجمات على جنودها أو على أراضيها وستفرض ثمنا باهظا جدا على حزب الله مقابل هذه الهجمات".أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات استهدفت مركزين قياديين تابعين لـ"حزب الله" في سهل البقاع، وذلك ردا على ما وصفه بالانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن عناصر من الحزب كانوا ينشطون داخلهما أثناء تنفيذ الغارات.ووقع الهجوم في منطقة مرتفعات علي الطاهر، وسط تحقيقات إسرائيلية لتحديد ما إذا كانت الدبابة تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة أو بصاروخ مضاد للدروع.كما أصيب عدد من الجنود الإسرائيليين في هجوم آخر بطائرة مسيّرة استهدف قوة عسكرية جنوبي لبنان، بينهم ضابط احتياط وصفت إصابته بالخطيرة.مقتل 16 شخصا في غارات إسرائيلية على جنوبي لبناننائب ترامب يدعو إسرائيل لاحترام عملية السلام بين الأمريكيين والإيرانيين

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