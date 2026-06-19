https://sarabic.ae/20260619/مقتل-16-شخصا-في-غارات-إسرائيلية-على-جنوبي-لبنان-1114496357.html

مقتل 16 شخصا في غارات إسرائيلية على جنوبي لبنان

مقتل 16 شخصا في غارات إسرائيلية على جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

سقط عدد من القتلى والجرحى والمفقودين جراء سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي مكثف استهدف مدينة النبطية وبلدات عدة في قضائها جنوبي لبنان، خلال ليلة أمس الخميس وفجر... 19.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-19T04:54+0000

2026-06-19T04:54+0000

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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن "الغارات استهدفت منازل مأهولة في بلدات الشرقية وحاروف وكفرصير، ما أدى إلى وقوع ضحايا بين المدنيين".كما تعرضت مدينة النبطية ومحيطها لقصف مدفعي عنيف ومتواصل طال مناطق كفرجوز وكفرمان وزبدين والنبطية الفوقا وحبوش وسجد والجبل الرفيع.وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على مدينة النبطية وبلدتي كفرتبنيت والنبطية الفوقا ومرتفعات الريحان، قبل أن يوسّع هجماته لتشمل منطقة كفرجوز وحي الجامعات في النبطية وحي البيدر في حاروف، حيث أفيد بسقوط 8 قتلى.وفي بلدة كفرصير، أسفرت غارة جوية عن سقوط 3 قتلى، فيما تعرضت القصيبة وكفردجال وكفرتبنيت لغارات إضافية ترافقت مع قصف مدفعي على أطراف عدد من البلدات.وفي تطور آخر، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية قرب مبنى بلدية الدوير، ما أدى إلى سقوط قتيل وجريح، فيما تعرضت بلدة جبشيت لسلسلة غارات من طائرات مسيّرة إسرائيلية بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف البلدة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 16 أبريل/ نيسان 2026، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 من الشهر ذاته (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، فإنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا" ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.وأكد ترامب، أول أمس الأربعاء، توقيعه على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فجر الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهّد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.

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