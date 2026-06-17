https://sarabic.ae/20260617/التدخل-السوري-في-لبنان-لماذا-يلوح-به-ترامب؟-وماذا-يقول-الخبراء؟--1114452048.html

"التدخل السوري في لبنان"... لماذا يلوح به ترامب؟ وماذا يقول الخبراء؟

"التدخل السوري في لبنان"... لماذا يلوح به ترامب؟ وماذا يقول الخبراء؟

سبوتنيك عربي

أثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جدلا واسعا بعد تلويحه بإمكانية قيام سوريا بتدخل عسكري داخل لبنان بهدف نزع سلاح "حزب الله"، وفي مقابل هذه التصريحات، سارعت... 17.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-17T19:24+0000

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2026-06-17T19:24+0000

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وأعاد هذا التطور فتح باب النقاش داخل الأوساط اللبنانية، حيث انقسمت الآراء بين من يرى أن التدخل السوري يبقى احتمالاً قائماً في ظل المتغيرات الإقليمية، وبين من يعتبر أن القيادة السورية الحالية ليست في وارد الانخراط عسكرياً في الساحة اللبنانية أو العودة إلى الأدوار السابقة التي لعبتها دمشق في لبنان.ورأى عبد الله أن "ترامب لديه طريقته هذا بإدارة اللعبة السياسية بالتصاريح وهي لا تأتي بالصدفة بل في إطار الضغط والتمويه والمناورة، ولكن بالمعطيات والقراءات اللبنانية هناك صفحة جديدة للعلاقات اللبنانية السورية تُبنى بشكل إيجابي وجدي على قاعدة أن يكون هناك علاقات أخوية تحافظ على المصالح المشتركة وتحفظ سيادة البلدين".وأشار مشيمش إلى أن "أي محاولة لفتح الجبهة الشرقية للبنان ليست مهمة سهلة، نظراً إلى الثقل الذي تتمتع به المقاومة في تلك المنطقة"، معتبراً أن "أي تحرك محتمل قد يكون أكثر ترجيحاً عبر الجنوب أو من جهة جبل الشيخ ومزارع شبعا أو عبر الحدود الشمالية، في حين تبقى الجبهة الشرقية الأقل احتمالا"، من وجهة نظره.وفي ما يتعلق بالوضع الميداني، أكد مشيمش وجود تحشدات عسكرية سورية على الحدود مع لبنان، لكنه اعتبر في الوقت نفسه أن الإدارة السورية الجديدة لن تكون قادرة على لعب دور مؤثر على الساحة اللبنانية بشكل منفرد، مشيراً إلى أن أي تحرك محتمل سيحتاج إلى تعاون أو تنسيق مع قوى داخلية لبنانية، كما لم يستبعد وجود ما وصفه بـ"الخلايا النائمة" التي قد يتم تفعيلها في إطار أي تطورات أمنية أو سياسية مستقبلية مرتبطة بهذا الملف.ترامب من قمة السبع...رسائل حادة إلى إيران وإسرائيل ومقترح بشأن سوريا

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