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"التدخل السوري في لبنان"... لماذا يلوح به ترامب؟ وماذا يقول الخبراء؟
"التدخل السوري في لبنان"... لماذا يلوح به ترامب؟ وماذا يقول الخبراء؟
سبوتنيك عربي
أثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جدلا واسعا بعد تلويحه بإمكانية قيام سوريا بتدخل عسكري داخل لبنان بهدف نزع سلاح "حزب الله"، وفي مقابل هذه التصريحات، سارعت... 17.06.2026, سبوتنيك عربي
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وأعاد هذا التطور فتح باب النقاش داخل الأوساط اللبنانية، حيث انقسمت الآراء بين من يرى أن التدخل السوري يبقى احتمالاً قائماً في ظل المتغيرات الإقليمية، وبين من يعتبر أن القيادة السورية الحالية ليست في وارد الانخراط عسكرياً في الساحة اللبنانية أو العودة إلى الأدوار السابقة التي لعبتها دمشق في لبنان.ورأى عبد الله أن "ترامب لديه طريقته هذا بإدارة اللعبة السياسية بالتصاريح وهي لا تأتي بالصدفة بل في إطار الضغط والتمويه والمناورة، ولكن بالمعطيات والقراءات اللبنانية هناك صفحة جديدة للعلاقات اللبنانية السورية تُبنى بشكل إيجابي وجدي على قاعدة أن يكون هناك علاقات أخوية تحافظ على المصالح المشتركة وتحفظ سيادة البلدين".وأشار مشيمش إلى أن "أي محاولة لفتح الجبهة الشرقية للبنان ليست مهمة سهلة، نظراً إلى الثقل الذي تتمتع به المقاومة في تلك المنطقة"، معتبراً أن "أي تحرك محتمل قد يكون أكثر ترجيحاً عبر الجنوب أو من جهة جبل الشيخ ومزارع شبعا أو عبر الحدود الشمالية، في حين تبقى الجبهة الشرقية الأقل احتمالا"، من وجهة نظره.وفي ما يتعلق بالوضع الميداني، أكد مشيمش وجود تحشدات عسكرية سورية على الحدود مع لبنان، لكنه اعتبر في الوقت نفسه أن الإدارة السورية الجديدة لن تكون قادرة على لعب دور مؤثر على الساحة اللبنانية بشكل منفرد، مشيراً إلى أن أي تحرك محتمل سيحتاج إلى تعاون أو تنسيق مع قوى داخلية لبنانية، كما لم يستبعد وجود ما وصفه بـ"الخلايا النائمة" التي قد يتم تفعيلها في إطار أي تطورات أمنية أو سياسية مستقبلية مرتبطة بهذا الملف.ترامب من قمة السبع...رسائل حادة إلى إيران وإسرائيل ومقترح بشأن سوريا
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حصري, لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
حصري, لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

"التدخل السوري في لبنان"... لماذا يلوح به ترامب؟ وماذا يقول الخبراء؟

19:24 GMT 17.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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أثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جدلا واسعا بعد تلويحه بإمكانية قيام سوريا بتدخل عسكري داخل لبنان بهدف نزع سلاح "حزب الله"، وفي مقابل هذه التصريحات، سارعت دمشق إلى نفي هذه المعلومات، حيث أكد الرئيس السوري أحمد الشرع رفض بلاده لأي حملة عسكرية ضد الحزب، مشدداً على أن سوريا تدعم تعزيز سلطة الدولة اللبنانية وبسط سيادتها عبر الأطر والوسائل الشرعية.
وأعاد هذا التطور فتح باب النقاش داخل الأوساط اللبنانية، حيث انقسمت الآراء بين من يرى أن التدخل السوري يبقى احتمالاً قائماً في ظل المتغيرات الإقليمية، وبين من يعتبر أن القيادة السورية الحالية ليست في وارد الانخراط عسكرياً في الساحة اللبنانية أو العودة إلى الأدوار السابقة التي لعبتها دمشق في لبنان.

وفي السياق ذاته، استبعد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب الدكتور بلال عبدالل، في حديث لـ"سبوتنيك"، صحة ما تحدث عنه ترامب بشأن احتمال التدخل السوري، قائلا: "سوريا لا تريد أن تلعب أي دور سلبي في لبنان مع أي فريق كان، وهذا الموقف كان محصلة لقاءاتنا في سوريا، وهي لن تكون مع طرف ضد آخر كما كان سابقا، ولن تمارس أي وصاية على لبنان بل ستتعامل معه كبلد شقيق تجمعهما مصالح مشتركة وهذا ما تم تأكيده مع رئيسي الجمهورية والحكومة، وبالتالي التدخل السوري غير وارد".

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ورأى عبد الله أن "ترامب لديه طريقته هذا بإدارة اللعبة السياسية بالتصاريح وهي لا تأتي بالصدفة بل في إطار الضغط والتمويه والمناورة، ولكن بالمعطيات والقراءات اللبنانية هناك صفحة جديدة للعلاقات اللبنانية السورية تُبنى بشكل إيجابي وجدي على قاعدة أن يكون هناك علاقات أخوية تحافظ على المصالح المشتركة وتحفظ سيادة البلدين".

من جهته، قدّم الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور أسامة مشيمش، قراءة مختلفة للمشهد، معتبراً أن المنطقة كانت مهيأة قبل الحرب الأخيرة لاحتمال حصول تدخل سوري في لبنان، والسبب هو وصول القيادة الجديدة إلى السلطة في سوريا قد يرتبط بتقديم بعض الامتيازات أو التسهيلات للولايات المتحدة وإسرائيل، بما ينسجم مع ما وصفه بالمشروع الأمريكي ـ الإسرائيلي في المنطقة.

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وأشار مشيمش إلى أن "أي محاولة لفتح الجبهة الشرقية للبنان ليست مهمة سهلة، نظراً إلى الثقل الذي تتمتع به المقاومة في تلك المنطقة"، معتبراً أن "أي تحرك محتمل قد يكون أكثر ترجيحاً عبر الجنوب أو من جهة جبل الشيخ ومزارع شبعا أو عبر الحدود الشمالية، في حين تبقى الجبهة الشرقية الأقل احتمالا"، من وجهة نظره.

وأضاف أن الوجود السوري السابق في لبنان لا يزال يترك آثارا وذكريات سلبية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تبدلات كبيرة في التحالفات السياسية القائمة إذا ما شهد الملف اللبناني أي نوع من التدخل السوري مستقبلا، كما رأى أن أي تطور من هذا النوع من شأنه إعادة تحريك الملفات الداخلية الحساسة، بما فيها النقاش حول سلاح "حزب الله"، محذراً من أن ذلك قد ينعكس على الاستقرار الداخلي ويعيد إحياء مخاوف مرتبطة بالحرب الأهلية.

وفي ما يتعلق بالوضع الميداني، أكد مشيمش وجود تحشدات عسكرية سورية على الحدود مع لبنان، لكنه اعتبر في الوقت نفسه أن الإدارة السورية الجديدة لن تكون قادرة على لعب دور مؤثر على الساحة اللبنانية بشكل منفرد، مشيراً إلى أن أي تحرك محتمل سيحتاج إلى تعاون أو تنسيق مع قوى داخلية لبنانية، كما لم يستبعد وجود ما وصفه بـ"الخلايا النائمة" التي قد يتم تفعيلها في إطار أي تطورات أمنية أو سياسية مستقبلية مرتبطة بهذا الملف.
ترامب من قمة السبع...رسائل حادة إلى إيران وإسرائيل ومقترح بشأن سوريا
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