https://sarabic.ae/20260618/بعد-توقيع-اتفاق-السلام-بين-إيران-وأمريكا-هل-تضطر-إسرائيل-للانسحاب-من-لبنان-1114486068.html

بعد توقيع اتفاق السلام بين إيران وأمريكا.. هل تضطر إسرائيل للانسحاب من لبنان؟

بعد توقيع اتفاق السلام بين إيران وأمريكا.. هل تضطر إسرائيل للانسحاب من لبنان؟

سبوتنيك عربي

مع إبرام أمريكا اتفاق النووي مع إيران، تتجه الأنظار إلى الساحة اللبنانية، إذ لا تزال إسرائيل تصر على التصعيد العسكري هناك، مع تساؤلات حول مستقبل الوضع في ظل... 18.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-18T17:22+0000

2026-06-18T17:22+0000

2026-06-18T17:22+0000

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ونشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، خريطة للمنطقة الأمنية التي قال إنه يتمركز فيها داخل جنوب لبنان، مؤكدا استمرار وجود قواته في المنطقة وفق ما وصفها بـ "الاحتياجات العملياتية".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "يعمل داخل منطقة أمنية بعمق يصل إلى نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية"، مشيرا إلى أنه سيواصل التمركز فيها خلال الفترة المقبلة.وأضاف أن قواته "ستتعامل مع أي تهديدات، حتى إذا كانت خارج حدود المنطقة الأمنية"، مؤكدا أن الخطوات المقبلة بشأن الوضع في جنوب لبنان يجري بحثها عبر المسارات السياسية والمفاوضات مع الجانب اللبناني.وطرح البعض تساؤلات بشأن انعكاس عملية السلام الأمريكية الإيرانية على إيران، ومدى استجابة حكومة نتنياهو، وإمكانية وقف الحرب في لبنان.بقاء إسرائيل في الجنوبأكد المحلل السياسي اللبناني، سركيس أبو زيد، "وجود خلاف واضح حول تفسير نص اتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران"، مشيرا إلى أن "النص يشمل لبنان والانسحاب من أراضيه، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بهذا الأمر، وربطت انسحابها من الجنوب بتسليم "حزب الله" اللبناني لسلاحه، مما جعلها تخرق الاتفاق المستمر وتواصل اعتداءاتها على المدنيين في المناطق الجنوبية".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "إسرائيل ربما تلتزم بعدم توجيه ضربات إلى العاصمة بيروت أو الضاحية الجنوبية تحديدا، ولكن من الواضح أنها ستستمر في التواجد داخل الجنوب دون الانسحاب من المناطق التي احتلتها خلال الاشتباكات الأخيرة".وقال المحلل السياسي اللبناني: "إن هذا الملف سيبقى عالقا في ظل غياب مرجعية واضحة أو مؤسسات دولية قادرة على تحديد وكيفية تطبيق القرار"، موضحا أن "الموضوع بات مرهونا بأمريكا وإيران، حيث يقع على عاتق كل طرف الضغط على الجهات التي يدعمها أو يتحالف معها".ورجّح، سركيس أبو زيد، "عدم انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في الوقت الحاضر إلا في حال حدوث مفاجآت غير متوقعة في الاتفاق النهائي الذي سيتم توقيعه بعد 60 يوما، إذ قد تسعى واشنطن لإيجاد مخرج مع تل أبيب"، مؤكدا أن "المؤشرات ترجح سعي إسرائيل للبقاء في الجنوب لاستخدامه كورقة ضغط وحضور، خاصة أنها تخطط منذ زمن بعيد للسيطرة على الجنوب لحماية مناطقها الشمالية".خطوات معقدةبدوره، أكد المحلل السياسي اللبناني، داوود رمال، أن "مسألة انسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها في جنوب لبنان إلى خلف الحدود الدولية معقدة للغاية، وليست بالسهولة المتوقعة"، مشيرا إلى أن "الائتلاف التحالفي للحكومة الإسرائيلية الحالية يستند إلى جبهة داخلية قوية وأكثرية شعبية تؤيدها استطلاعات الرأي بنسبة تفوق 70%، والتي تطالب باستمرار الحرب على لبنان للقضاء على "حزب الله" اللبناني، وذلك على النقيض من الرأي العام الأمريكي الذي لم تتجاوز نسبة تأييده لاستمرار الحرب 30%".واعتبر المحلل السياسي اللبناني، أن "هذا الوضع يجعل الانسحاب مرهونًا بمدى قدرة ترامب على فرض التنفيذ على نتنياهو وفقا لاتفاقية وقف العمليات العدائية الموقعة في 27 أكتوبر 2024، والتي تمثل آلية تنفيذية للقرار الدولي رقم 1701، وتقضي بانسحاب "حزب الله" اللبناني سلاحا ومسلحين إلى شمال الليطاني، وبدء حصر السلاح هناك مقابل انسحاب إسرائيل إلى خلف الحدود".وأوضح أن "الجانب اللبناني يرى حاجة ملحة للإبقاء على مسار المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن بوساطة أمريكية، كونه المسار الوحيد الكفيل بوضع الآليات التنفيذية للأجندة اللبنانية التي تبنتها الولايات المتحدة بالكامل، والتي تشمل الوقف النهائي لإطلاق النار، والانسحاب إلى خلف الحدود، وإطلاق الأسرى، وعودة النازحين، والبدء بإعادة الإعمار، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية"، مشيرا إلى أن "ملفي الانسحاب وإعادة الإعمار يدخلان ضمن معادلة نتنياهو، مثلما يرتبطان في المنظور العربي بمسألة إنهاء المظاهر المسلحة وحصر السلاح في يد الشرعية".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن، في 16 نيسان/ أبريل 2026، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 من الشهر ذاته (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.وأكد ترامب، مساء أمس الأربعاء، توقيعه على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيا بذلك النزاع بين البلدين.فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فجر اليوم الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 يونيو/ حزيران الجاري في سويسرا.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط 2026، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى، علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.

https://sarabic.ae/20260618/نائب-ترامب-يدعو-إسرائيل-لاحترام-عملية-السلام-بين-الأمريكيين-والإيرانيين-1114483950.html

https://sarabic.ae/20260618/نتنياهو-لدينا-تحديات-أمنية-ويجب-الحفاظ-على-علاقاتنا-مع-أصدقائنا-الأمريكيين-1114480763.html

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وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

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وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, إسرائيل, لبنان, حصري, تقارير سبوتنيك