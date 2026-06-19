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تصويت.. برأيك هل ينهار الاتفاق الأمريكي الإيراني بعد تعثر "توقيع جنيف" وقصف لبنان؟
تصويت.. برأيك هل ينهار الاتفاق الأمريكي الإيراني بعد تعثر "توقيع جنيف" وقصف لبنان؟
سبوتنيك عربي
تتزايد التساؤلات والتكهنات في الأوساط السياسية والدبلوماسية حول مصير الاتفاق الأمريكي-الإيراني، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتعثر توقيع التفاهمات المرتبطة... 19.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-19T13:08+0000
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لبنان
إيران
التصعيد
محادثات جنيف
استطلاعات الرأي
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ويرى مراقبون أن هذه الأحداث قد تعيد خلط الأوراق من جديد وتؤثر على مسار التهدئة بين واشنطن وطهران، بينما يرى اَخرون أن ما يجري قد لا يتجاوز كونه مرحلة تأجيل مؤقت للمسار التفاوضي، وليس انهيارًا كاملاً للاتفاق، خاصة أن الطرفين لا يزالان يملكان قنوات اتصال غير مباشرة يمكن أن تُستأنف في أي لحظة إذا توفرت الإرادة السياسية.برأيك هل ينهار الاتفاق الأمريكي-الإيراني بعد تعثر "توقيع جنيف" وقصف لبنان؟إيران تتعهد باتخاذ جميع الإجراءات بشأن استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنانالرئيس اللبناني: التصعيد الإسرائيلي يهدد جهود وقف إطلاق النار... وندفع نحو اتفاق شامل بأسرع وقت
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لبنان, إيران, التصعيد, محادثات جنيف, استطلاعات الرأي, опросы
لبنان, إيران, التصعيد, محادثات جنيف, استطلاعات الرأي, опросы

تصويت.. برأيك هل ينهار الاتفاق الأمريكي الإيراني بعد تعثر "توقيع جنيف" وقصف لبنان؟

13:08 GMT 19.06.2026
© Sputnikحاروف وجبشيت والنبطية.. عودة خجولة بين الدمار وغياب مقومات الحياة
حاروف وجبشيت والنبطية.. عودة خجولة بين الدمار وغياب مقومات الحياة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2026
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تتزايد التساؤلات والتكهنات في الأوساط السياسية والدبلوماسية حول مصير الاتفاق الأمريكي-الإيراني، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتعثر توقيع التفاهمات المرتبطة بجنيف، إلى جانب التطورات العسكرية الأخيرة في جنوب لبنان.
ويرى مراقبون أن هذه الأحداث قد تعيد خلط الأوراق من جديد وتؤثر على مسار التهدئة بين واشنطن وطهران، بينما يرى اَخرون أن ما يجري قد لا يتجاوز كونه مرحلة تأجيل مؤقت للمسار التفاوضي، وليس انهيارًا كاملاً للاتفاق، خاصة أن الطرفين لا يزالان يملكان قنوات اتصال غير مباشرة يمكن أن تُستأنف في أي لحظة إذا توفرت الإرادة السياسية.
وتربط بعض القراءات بين التصعيد في لبنان وتعثر المسار الدبلوماسي في جنيف، معتبرة أن التطورات الميدانية قد تُستخدم كورقة ضغط تفاوضية من مختلف الأطراف، في وقت تترقب فيه العواصم الكبرى رد طهران على المستجدات الأخيرة، ومدى انعكاس ذلك على مستقبل الاتفاق.

برأيك هل ينهار الاتفاق الأمريكي-الإيراني بعد تعثر "توقيع جنيف" وقصف لبنان؟

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إيران تتعهد باتخاذ جميع الإجراءات بشأن استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان
الرئيس اللبناني: التصعيد الإسرائيلي يهدد جهود وقف إطلاق النار... وندفع نحو اتفاق شامل بأسرع وقت
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