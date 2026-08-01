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الخارجية المصرية: التحقيقات جارية للتعرف على ملابسات حادث استهداف سفينتين في ميناء دمياط - عاجل
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الخارجية المصرية: التحقيقات جارية للتعرف على ملابسات حادث استهداف سفينتين في ميناء دمياط - عاجل
الخارجية المصرية: التحقيقات جارية للتعرف على ملابسات حادث استهداف سفينتين في ميناء دمياط - عاجل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، بأن التحقيقات في حادث استهداف السفينتين في ميناء دمياط ما زالت جارية، لتحديد الجهة المسؤولة. 01.08.2026, سبوتنيك عربي
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وأهابت الوزارة، في بيان لها، اليوم السبت، بوسائل الإعلام ووكالات الأنباء ضرورة تحري الدقة فيما تنشره من أخبار، ونقل ما يتعلق بالشأن المصري وحادث دمياط عن المسؤولين الرسميين.وأكدت الخارجية المصرية أنه في إطار متابعة القاهرة لما يتم نشره من بعض وسائل الإعلام الأجنبية بشأن حادث استهداف السفينتين في ميناء دمياط، تشير إلى قيام بعض تلك الوسائل بنشر أخبار غير دقيقة ومغلوطة حول الحادث.وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، وقوع حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين الموجودتين في ميناء دمياط شمالي البلاد.وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه "قد تم التعامل مع الموقف على الفور وفقًا لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع".وفور تلقي البلاغ، توجه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا، والاطمئنان على سير أعمال السيطرة والتأمين، والتأكد من تنفيذ جميع إجراءات السلامة والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية حتى الانتهاء من التعامل مع الموقف بصورة آمنة، وفقا للوزارة.وأكدت الوزارة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية.
https://sarabic.ae/20260731/مصر-تنفي-اتهامها-لإيران-في-حادث-ميناء-دمياط--1115670248.html
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مصر, العالم العربي, الأخبار
مصر, العالم العربي, الأخبار

الخارجية المصرية: التحقيقات جارية للتعرف على ملابسات حادث استهداف سفينتين في ميناء دمياط - عاجل

07:48 GMT 01.08.2026 (تم التحديث: 08:08 GMT 01.08.2026)
© Sputnik . Ashraf Kamalوزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2026
© Sputnik . Ashraf Kamal
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أفادت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، بأن التحقيقات في حادث استهداف السفينتين في ميناء دمياط ما زالت جارية، لتحديد الجهة المسؤولة.
وأهابت الوزارة، في بيان لها، اليوم السبت، بوسائل الإعلام ووكالات الأنباء ضرورة تحري الدقة فيما تنشره من أخبار، ونقل ما يتعلق بالشأن المصري وحادث دمياط عن المسؤولين الرسميين.
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أمس, 19:47 GMT
وأكدت الخارجية المصرية أنه في إطار متابعة القاهرة لما يتم نشره من بعض وسائل الإعلام الأجنبية بشأن حادث استهداف السفينتين في ميناء دمياط، تشير إلى قيام بعض تلك الوسائل بنشر أخبار غير دقيقة ومغلوطة حول الحادث.
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، وقوع حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين الموجودتين في ميناء دمياط شمالي البلاد.
وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه "قد تم التعامل مع الموقف على الفور وفقًا لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع".
وفور تلقي البلاغ، توجه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا، والاطمئنان على سير أعمال السيطرة والتأمين، والتأكد من تنفيذ جميع إجراءات السلامة والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية حتى الانتهاء من التعامل مع الموقف بصورة آمنة، وفقا للوزارة.
وأكدت الوزارة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية.
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