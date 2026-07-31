https://sarabic.ae/20260731/مصر-تنفي-اتهامها-لإيران-في-حادث-ميناء-دمياط--1115670248.html
مصر تنفي اتهامها لإيران في حادث ميناء "دمياط"
مصر تنفي اتهامها لإيران في حادث ميناء "دمياط"
سبوتنيك عربي
نفى وزير الدولة للإعلام المصري، ضياء رشوان، ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية حول اتهام مصر لإيران بالمسؤولية عن حادث ميناء دمياط استناداً إلى مصادر... 31.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-31T19:47+0000
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جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع قناة فضائية عربية، شدد خلالها رشوان على أن الدولة تتعامل مع الحادث بجدية واهتمام بالغين، مع الالتزام بالشفافية واحترام مسار التحقيقات، مشيراً إلى أن تحديد الجهة المسؤولة لن يتم إلا بعد اكتمال التحقيقات الرسمية وإعلان نتائجها النهائية، بحسب ما ذكرت جريدة "الأهرام" المصرية، اليوم الجمعة. وفي تعقيبه على نفي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تورط بلاده في الحادث، اعتبر رشوان أن هذا النفي "يستحق التوقف عنده وتأمله"، مجدداً التأكيد أن الموقف المصري الرسمي سيبنى "حصرياً" على ما تسفر عنه التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة وفقاً للإجراءات القانونية.وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه "قد تم التعامل مع الموقف على الفور وفقًا لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع".وفور تلقي البلاغ، توجه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا، والاطمئنان على سير أعمال السيطرة والتأمين، والتأكد من تنفيذ جميع إجراءات السلامة والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية حتى الانتهاء من التعامل مع الموقف بصورة آمنة، وفقا للوزارة.وأكدت الوزارة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية.
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أخبار مصر الآن, أخبار إيران, أخبار الشرق الأوسط
أخبار مصر الآن, أخبار إيران, أخبار الشرق الأوسط
مصر تنفي اتهامها لإيران في حادث ميناء "دمياط"
نفى وزير الدولة للإعلام المصري، ضياء رشوان، ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية حول اتهام مصر لإيران بالمسؤولية عن حادث ميناء دمياط استناداً إلى مصادر مجهولة، مؤكداً أنه "لا توجد في مصر مصادر مجهولة" وأن المعلومات لا تصدر إلا عن الجهات الرسمية.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع قناة فضائية عربية، شدد خلالها رشوان على أن الدولة تتعامل مع الحادث بجدية واهتمام بالغين، مع الالتزام بالشفافية واحترام مسار التحقيقات، مشيراً إلى أن تحديد الجهة المسؤولة لن يتم إلا بعد اكتمال التحقيقات الرسمية وإعلان نتائجها النهائية، بحسب ما ذكرت جريدة
"الأهرام" المصرية، اليوم الجمعة.
وفي تعقيبه على نفي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تورط بلاده في الحادث
، اعتبر رشوان أن هذا النفي "يستحق التوقف عنده وتأمله"، مجدداً التأكيد أن الموقف المصري الرسمي سيبنى "حصرياً" على ما تسفر عنه التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة وفقاً للإجراءات القانونية.
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، الأربعاء الماضي، وقوع حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين
المتواجدتين في ميناء دمياط شمالي البلاد.
وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه "قد تم التعامل مع الموقف على الفور وفقًا لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع".
وفور تلقي البلاغ، توجه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إلى موقع الحادث
لمتابعة الموقف ميدانيًا، والاطمئنان على سير أعمال السيطرة والتأمين، والتأكد من تنفيذ جميع إجراءات السلامة والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية حتى الانتهاء من التعامل مع الموقف بصورة آمنة، وفقا للوزارة.
وأكدت الوزارة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية.