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السيسي يعلق على حادث استهداف سفينتي دمياط
السيسي يعلق على حادث استهداف سفينتي دمياط
سبوتنيك عربي
بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي أجراه، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، تداعيات حادث استهداف سفينتين في ميناء دمياط،... 30.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-30T17:00+0000
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وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن سانشيز استهل الاتصال باللغة العربية، معربًا عن إدانة بلاده للحادث الذي وقع يوم أمس الأربعاء، إثر استهداف سفينتين في ميناء دمياط بواسطة طائرة مسيرة، مؤكدًا تضامن إسبانيا مع الحكومة والشعب المصري. وأضاف المتحدث أن الرئيس السيسي أكد أن الجهات المختصة بدأت التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وتحديد تفاصيله، مشيرًا إلى خطورة تصاعد التوترات في المنطقة، وضرورة تكاتف الجهود المصرية والإسبانية والأوروبية والدولية لاحتواء هذا التصعيد. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد سانشيز على أهمية اضطلاع الأمم المتحدة بدورها في وقف الحرب المستمرة، وضرورة التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية يقوم على أساس حل الدولتين. من جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن تضامن مصر الكامل مع إسبانيا في مواجهة حرائق الغابات التي شهدتها بعض المناطق الإسبانية مؤخرًا، مقدمًا تعازيه للمتضررين وتمنياته بالشفاء للمصابين، ومؤكدًا استعداد القاهرة لتقديم الدعم اللازم للجانب الإسباني في مواجهة هذه الظروف. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن رئيس الوزراء الإسباني أعرب عن تقديره لمبادرة الرئيس السيسي بالتواصل معه وتقديم رسالة دعم من مصر خلال هذه المرحلة، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي. كما أكد سانشيز حرصه على مواصلة العمل لتعزيز العلاقات المصرية الإسبانية وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أمس الأربعاء، وقوع حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين المتواجدتين في ميناء دمياط شمالي البلاد.وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه "قد تم التعامل مع الموقف على الفور وفقًا لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع".وفور تلقي البلاغ، توجه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا، والاطمئنان على سير أعمال السيطرة والتأمين، والتأكد من تنفيذ جميع إجراءات السلامة والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية حتى الانتهاء من التعامل مع الموقف بصورة آمنة، وفقا للوزارة.وأكدت الوزارة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية.
https://sarabic.ae/20260730/الأمين-العام-للجامعة-العربية-يحذر-من-محاولات-جبانة-لتوسيع-الصراع-بعد-حادث-دمياط-1115630732.html
https://sarabic.ae/20260730/أنصار-الله-تنفي-مسؤوليتها-عن-استهداف-سفينة-في-ميناء-دمياط-المصري-1115626096.html
https://sarabic.ae/20260730/الحكومة-المصرية-الحريق-في-السفينتين-بميناء-دمياط-أمس-ناتج-عن-مسيرة---عاجل-1115616009.html
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أخبار مصر الآن, أخبار إسبانيا, أخبار العالم الآن
أخبار مصر الآن, أخبار إسبانيا, أخبار العالم الآن

السيسي يعلق على حادث استهداف سفينتي دمياط

17:00 GMT 30.07.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martinالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
تابعنا عبر
بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي أجراه، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، تداعيات حادث استهداف سفينتين في ميناء دمياط، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية.
وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن سانشيز استهل الاتصال باللغة العربية، معربًا عن إدانة بلاده للحادث الذي وقع يوم أمس الأربعاء، إثر استهداف سفينتين في ميناء دمياط بواسطة طائرة مسيرة، مؤكدًا تضامن إسبانيا مع الحكومة والشعب المصري.
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وأضاف المتحدث أن الرئيس السيسي أكد أن الجهات المختصة بدأت التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وتحديد تفاصيله، مشيرًا إلى خطورة تصاعد التوترات في المنطقة، وضرورة تكاتف الجهود المصرية والإسبانية والأوروبية والدولية لاحتواء هذا التصعيد.
وأوضح أن الاتصال تناول كذلك آخر التطورات الإقليمية، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية الرامية إلى دعم الاستقرار في المنطقة، فيما أعرب رئيس الوزراء الإسباني عن تقديره لهذه الجهود، مؤكدًا أهمية التوصل إلى حلول سلمية للنزاعات بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد سانشيز على أهمية اضطلاع الأمم المتحدة بدورها في وقف الحرب المستمرة، وضرورة التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية يقوم على أساس حل الدولتين.
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12:26 GMT
من جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن تضامن مصر الكامل مع إسبانيا في مواجهة حرائق الغابات التي شهدتها بعض المناطق الإسبانية مؤخرًا، مقدمًا تعازيه للمتضررين وتمنياته بالشفاء للمصابين، ومؤكدًا استعداد القاهرة لتقديم الدعم اللازم للجانب الإسباني في مواجهة هذه الظروف.
كما أعرب السيسي عن ثقته في قدرة إسبانيا على تجاوز تداعيات الأزمة، متمنيًا لها دوام التقدم والازدهار، وهنأ سانشيز بمناسبة فوز المنتخب الإسباني لكرة القدم ببطولة كأس العالم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن رئيس الوزراء الإسباني أعرب عن تقديره لمبادرة الرئيس السيسي بالتواصل معه وتقديم رسالة دعم من مصر خلال هذه المرحلة، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي.
كما أكد سانشيز حرصه على مواصلة العمل لتعزيز العلاقات المصرية الإسبانية وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.
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الحكومة المصرية: الحريق في السفينتين بميناء دمياط ناتج عن مسيرة
07:15 GMT
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أمس الأربعاء، وقوع حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين المتواجدتين في ميناء دمياط شمالي البلاد.
وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه "قد تم التعامل مع الموقف على الفور وفقًا لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع".
وفور تلقي البلاغ، توجه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا، والاطمئنان على سير أعمال السيطرة والتأمين، والتأكد من تنفيذ جميع إجراءات السلامة والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية حتى الانتهاء من التعامل مع الموقف بصورة آمنة، وفقا للوزارة.
وأكدت الوزارة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية.
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