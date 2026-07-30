https://sarabic.ae/20260730/الأمين-العام-للجامعة-العربية-يحذر-من-محاولات-جبانة-لتوسيع-الصراع-بعد-حادث-دمياط-1115630732.html

الأمين العام للجامعة العربية يحذر من "محاولات جبانة" لتوسيع الصراع بعد حادث دمياط

الأمين العام للجامعة العربية يحذر من "محاولات جبانة" لتوسيع الصراع بعد حادث دمياط

سبوتنيك عربي

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، اليوم الخميس، عن استنكاره بأشد العبارات للاستهداف الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط في مصر، أمس، والذي... 30.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-30T13:42+0000

2026-07-30T13:42+0000

2026-07-30T13:42+0000

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وشدد في بيان رسمي، على أن "هذا الاستهداف، يمثل عدوانا مرفوضا ومدانا على المقدّرات المصرية"، وحذّر من "مغبة ما قد يقدم عليه بعض الأطراف من محاولات، يائسة وجبانة، لتوسيع رقعة الصراع الإقليمي الدائر في المنطقة والدخول في مغامرات غير محسوبة".وجدد نبيل فهمي تأكيده أن "الاعتداءات على الدول العربية مرفوضة على طول الخط"، وأشار إلى "دور مصر الواضح من بداية الحرب المتواصلة، منذ فبراير/ شباط الماضي، في العمل بشكل جاد ومتواصل لإيجاد مخرج للأزمة المستحكمة، والسعي لدى الأطراف لخفض التصعيد على أساس ينهي الاعتداءات ويحفظ للدول العربية أمنها وسيادتها، والأمن والاستقرار للجميع".وأعلن مجلس الوزراء المصري، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن التحقيقات الأولية بشأن الحريق، الذي اندلع في سفينتين داخل ميناء دمياط يوم أمس الأربعاء، أظهرت أن الحادث نجم عن طائرة مسيرة، مؤكدًا استمرار التحقيقات لكشف ملابساته.وقال المجلس، في بيان له، إنه "لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة"، مشيرًا إلى أن "الجهات المختصة تواصل استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث".وأكد أن الجهات المعنية ستتخذ "الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي"، وفقًا للبيان.وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أمس الأربعاء، وقوع حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين الموجودتين في ميناء دمياط شمالي البلاد.وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه "قد تم التعامل مع الموقف على الفور وفقًا لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع".وفور تلقي البلاغ، توجه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا، والاطمئنان على سير أعمال السيطرة والتأمين، والتأكد من تنفيذ جميع إجراءات السلامة والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية حتى الانتهاء من التعامل مع الموقف بصورة آمنة، وفقا للوزارة.وأكدت الوزارة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية.

https://sarabic.ae/20260730/أنصار-الله-تنفي-مسؤوليتها-عن-استهداف-سفينة-في-ميناء-دمياط-المصري-1115626096.html

https://sarabic.ae/20260730/الحكومة-المصرية-الحريق-في-السفينتين-بميناء-دمياط-أمس-ناتج-عن-مسيرة---عاجل-1115616009.html

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