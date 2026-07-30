https://sarabic.ae/20260730/بث-مباشر-أردوغان-يستقبل-نظيره-اللبناني-في-أنقرة-فيديو-1115631155.html

بث مباشر... أردوغان يستقبل نظيره اللبناني في أنقرة... فيديو

بث مباشر... أردوغان يستقبل نظيره اللبناني في أنقرة... فيديو

سبوتنيك عربي

وصل الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الخميس، إلى العاصمة أنقرة في أول زيارة رسمية له إلى تركيا منذ توليه رئاسة لبنان مطلع 2025. 30.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-30T14:06+0000

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ومن المقرر أن يلتقي عون مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان وعدد من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية.وقال: "إن الشعب اللبناني يرى في التجربة التركية "مثالًا يحتذى لترسيخ دولة القانون والمؤسسات، دولة العدالة والمساواة". وتأتي زيارة عون إلى أنقرة لبحث العلاقات الثنائية مع نظيره التركي وعدد من المسؤولين. فيما كان الرئيس اللبناني قد حدد، في مقابلة مع وكالة "الأناضول"، عددًا من الملفات التي يتطلع إلى تعزيز التعاون بشأنها.وأكد أن العلاقات اللبنانية التركية تمتلك مقومات الانتقال إلى مستويات متقدمة من التعاون، مضيفًا أن لبنان يعوّل على تركيا للإسهام في التعافي الاقتصادي.ويحضر التعاون العسكري كذلك ضمن الملفات المطروحة، إذ قال عون إن الجيش اللبناني يحتاج إلى دعم متعدد الأوجه لتعزيز انتشاره وبسط سلطة الدولة، مشيرًا إلى أن لبنان سيبحث مع تركيا توسيع برامج الدعم والتدريب العسكري القائمة.

https://sarabic.ae/20260730/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-مستعدون-لتوسيع-العمليات-في-جنوب-لبنان-ولن-ننسحب-قبل-ضمان-أمن-طويل-الأمد-1115614486.html

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