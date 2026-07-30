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بث مباشر... أردوغان يستقبل نظيره اللبناني في أنقرة... فيديو
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بث مباشر... أردوغان يستقبل نظيره اللبناني في أنقرة... فيديو
بث مباشر... أردوغان يستقبل نظيره اللبناني في أنقرة... فيديو
سبوتنيك عربي
وصل الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الخميس، إلى العاصمة أنقرة في أول زيارة رسمية له إلى تركيا منذ توليه رئاسة لبنان مطلع 2025. 30.07.2026, سبوتنيك عربي
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ومن المقرر أن يلتقي عون مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان وعدد من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية.وقال: "إن الشعب اللبناني يرى في التجربة التركية "مثالًا يحتذى لترسيخ دولة القانون والمؤسسات، دولة العدالة والمساواة". وتأتي زيارة عون إلى أنقرة لبحث العلاقات الثنائية مع نظيره التركي وعدد من المسؤولين. فيما كان الرئيس اللبناني قد حدد، في مقابلة مع وكالة "الأناضول"، عددًا من الملفات التي يتطلع إلى تعزيز التعاون بشأنها.وأكد أن العلاقات اللبنانية التركية تمتلك مقومات الانتقال إلى مستويات متقدمة من التعاون، مضيفًا أن لبنان يعوّل على تركيا للإسهام في التعافي الاقتصادي.ويحضر التعاون العسكري كذلك ضمن الملفات المطروحة، إذ قال عون إن الجيش اللبناني يحتاج إلى دعم متعدد الأوجه لتعزيز انتشاره وبسط سلطة الدولة، مشيرًا إلى أن لبنان سيبحث مع تركيا توسيع برامج الدعم والتدريب العسكري القائمة.
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أردوغان يستقبل نظيره اللبناني عون في أنقرة
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أردوغان يستقبل نظيره اللبناني عون في أنقرة
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العالم العربي, لبنان, العالم
العالم العربي, لبنان, العالم

بث مباشر... أردوغان يستقبل نظيره اللبناني في أنقرة... فيديو

14:06 GMT 30.07.2026 (تم التحديث: 14:43 GMT 30.07.2026)
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وصل الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الخميس، إلى العاصمة أنقرة في أول زيارة رسمية له إلى تركيا منذ توليه رئاسة لبنان مطلع 2025.
ومن المقرر أن يلتقي عون مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان وعدد من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية.

وفور وصوله إلى مطار أنقرة العسكري، توجّه الرئيس اللبناني إلى ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، حيث وضع إكليلًا من الزهور ووقف دقيقة صمت، وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية عبر حسابها على منصة "إكس".

وقال: "إن الشعب اللبناني يرى في التجربة التركية "مثالًا يحتذى لترسيخ دولة القانون والمؤسسات، دولة العدالة والمساواة". وتأتي زيارة عون إلى أنقرة لبحث العلاقات الثنائية مع نظيره التركي وعدد من المسؤولين.
فيما كان الرئيس اللبناني قد حدد، في مقابلة مع وكالة "الأناضول"، عددًا من الملفات التي يتطلع إلى تعزيز التعاون بشأنها.
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وأكد أن العلاقات اللبنانية التركية تمتلك مقومات الانتقال إلى مستويات متقدمة من التعاون، مضيفًا أن لبنان يعوّل على تركيا للإسهام في التعافي الاقتصادي.
واعتبر الرئيس اللبناني أن تركيا تحتل "موقعًا محوريًا في المشهد الإقليمي الراهن"، وأن التنسيق معها يمثل "ضرورة استراتيجية، وليس خيارًا ظرفيًا".
ويحضر التعاون العسكري كذلك ضمن الملفات المطروحة، إذ قال عون إن الجيش اللبناني يحتاج إلى دعم متعدد الأوجه لتعزيز انتشاره وبسط سلطة الدولة، مشيرًا إلى أن لبنان سيبحث مع تركيا توسيع برامج الدعم والتدريب العسكري القائمة.
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