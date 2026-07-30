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الدفاع الروسية تكشف حصيلة ضربات واسعة استهدفت منشآت عسكرية في أوكرانيا
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رئيس الأركان الإسرائيلي: مستعدون لتوسيع العمليات في جنوب لبنان ولن ننسحب قبل ضمان أمن طويل الأمد
رئيس الأركان الإسرائيلي: مستعدون لتوسيع العمليات في جنوب لبنان ولن ننسحب قبل ضمان أمن طويل الأمد
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، أن الجيش الإسرائيلي مستعد لمجموعة واسعة من السيناريوهات، مشددًا أن العمليات العسكرية في جنوب لبنان، "قد تتوسع إذا اقتضت... 30.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال زامير، أمس الأربعاء خلال زيارة أجراها إلى جنوب لبنان برفقة عدد من كبار قادة الجيش، إن "المعركة في جميع الجبهات لم تنتهِ بعد، وعليكم أن تكونوا مستعدين لاستمرارها"، مضيفًا: "نحن مستعدون لأي تغيير في الوضع، وجاهزون لمجموعة واسعة من السيناريوهات".وأضاف أن القوات الإسرائيلية "سيطرت على مناطق في جنوب لبنان، وتواصل تطهيرها من البنى التحتية التابعة لحزب الله"، على حد وصفه، مشيرًا إلى أن تلك المناطق "كانت تُستخدم لتهديد بلدات الشمال وتنفيذ هجمات ضدها".وأوضح رئيس الأركان الإسرائيلي أنه "إذا اقتضت الحاجة، فسيتم توسيع نطاق العمليات ليشمل مناطق إضافية"، مؤكدًا أن "الجيش يعمل وفق مفهوم أمني واضح يقوم على الانتشار في مناطق دفاع أمامية داخل عمق أراضي العدو"، بحسب تعبيره.وفي حديثه عن المواجهة مع إيران، قال زامير إن إسرائيل "حققت إنجازات كبيرة جدًا"، مضيفًا أنه "إذا اقتضت الحاجة، فسنعرف كيف نعمّق هذه الإنجازات أيضًا".كما أشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في ساحات عدة، تشمل لبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية"، مؤكدًا أن "اتساع المهام يتطلب زيادة حجم الجيش وعدد المقاتلين، مع السعي إلى منح الألوية النظامية فترات راحة وتقليص الاعتماد على قوات الاحتياط".وعلى الرغم من "الاتفاق الإطاري"، الذي تم التوصل إليه في واشنطن، في 26 يونيو/ حزيران الماضي، بين لبنان وإسرائيل، والذي ينص على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، يتعرض جنوب لبنان للقصف والغارات الجوية الإسرائيلية، كما يستهدف الجيش الإسرائيلي مبانٍ سكنية ومرافق البنية التحتية المدنية.وأضاف أن بيانات السلطات اللبنانية تشير إلى مقتل أكثر من 4300 شخص وإصابة أكثر من 12200 آخرين، منذ مارس/ آذار الماضي، بينهم عاملون في القطاع الصحي وصحفيون، معربًا عن قلقه من استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في أجزاء من جنوب لبنان، وما نتج عنه من منع آلاف المدنيين من العودة إلى منازلهم.
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https://sarabic.ae/20260729/نتنياهو-إذا-هوجمنا-سنرد-بقوة-هائلة-وأشكك-في-الاتفاق-مع-إيران-1115584620.html
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رئيس الأركان الإسرائيلي: مستعدون لتوسيع العمليات في جنوب لبنان ولن ننسحب قبل ضمان أمن طويل الأمد

06:17 GMT 30.07.2026 (تم التحديث: 06:21 GMT 30.07.2026)
© Photoرئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير
رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2026
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أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، أن الجيش الإسرائيلي مستعد لمجموعة واسعة من السيناريوهات، مشددًا أن العمليات العسكرية في جنوب لبنان، "قد تتوسع إذا اقتضت الحاجة"، وأن قواته "لن تنسحب من المناطق، التي سيطرت عليها قبل ضمان أمن طويل الأمد"، وفق تعبيره.
وقال زامير، أمس الأربعاء خلال زيارة أجراها إلى جنوب لبنان برفقة عدد من كبار قادة الجيش، إن "المعركة في جميع الجبهات لم تنتهِ بعد، وعليكم أن تكونوا مستعدين لاستمرارها"، مضيفًا: "نحن مستعدون لأي تغيير في الوضع، وجاهزون لمجموعة واسعة من السيناريوهات".
وأضاف أن القوات الإسرائيلية "سيطرت على مناطق في جنوب لبنان، وتواصل تطهيرها من البنى التحتية التابعة لحزب الله"، على حد وصفه، مشيرًا إلى أن تلك المناطق "كانت تُستخدم لتهديد بلدات الشمال وتنفيذ هجمات ضدها".
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وأوضح رئيس الأركان الإسرائيلي أنه "إذا اقتضت الحاجة، فسيتم توسيع نطاق العمليات ليشمل مناطق إضافية"، مؤكدًا أن "الجيش يعمل وفق مفهوم أمني واضح يقوم على الانتشار في مناطق دفاع أمامية داخل عمق أراضي العدو"، بحسب تعبيره.

وشدد زامير أن الجيش الإسرائيلي "لن ينسحب من المناطق، التي سيطر عليها حتى يتم ضمان أمن طويل الأمد"، مؤكدًا أن مهمة الجيش تتمثل في "توفير الأمن لسكان شمال إسرائيل وإزالة خطر التسلل".

وفي حديثه عن المواجهة مع إيران، قال زامير إن إسرائيل "حققت إنجازات كبيرة جدًا"، مضيفًا أنه "إذا اقتضت الحاجة، فسنعرف كيف نعمّق هذه الإنجازات أيضًا".
كما أشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في ساحات عدة، تشمل لبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية"، مؤكدًا أن "اتساع المهام يتطلب زيادة حجم الجيش وعدد المقاتلين، مع السعي إلى منح الألوية النظامية فترات راحة وتقليص الاعتماد على قوات الاحتياط".
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وعلى الرغم من "الاتفاق الإطاري"، الذي تم التوصل إليه في واشنطن، في 26 يونيو/ حزيران الماضي، بين لبنان وإسرائيل، والذي ينص على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، يتعرض جنوب لبنان للقصف والغارات الجوية الإسرائيلية، كما يستهدف الجيش الإسرائيلي مبانٍ سكنية ومرافق البنية التحتية المدنية.
وفي وقت سابق، أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة خلال العمليات العسكرية في لبنان، "قد ترقى إلى جرائم حرب"، مؤكدًا أن بعثة أممية مستقلة بدأت جمع الأدلة المتعلقة بالانتهاكات المزعومة، منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي.
وأضاف أن بيانات السلطات اللبنانية تشير إلى مقتل أكثر من 4300 شخص وإصابة أكثر من 12200 آخرين، منذ مارس/ آذار الماضي، بينهم عاملون في القطاع الصحي وصحفيون، معربًا عن قلقه من استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في أجزاء من جنوب لبنان، وما نتج عنه من منع آلاف المدنيين من العودة إلى منازلهم.
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