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نتنياهو: إذا هوجمنا سنرد بقوة هائلة وأشكك في الاتفاق مع إيران
نتنياهو: إذا هوجمنا سنرد بقوة هائلة وأشكك في الاتفاق مع إيران
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن "إسرائيل سترد بقوة هائلة إذا تعرضت لأي هجوم"، معرباً عن تشكيكه في فرص التوصل إلى اتفاق مع... 29.07.2026, سبوتنيك عربي
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وأضاف نتنياهو، في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، أنه "يعلن موقفه هذا بشكل علني"، معتبراً أن "كلما اقتربت فرص التوصل إلى اتفاق مع طهران يأتي المتشددون ويهاجمون السفن في مضيق هرمز"، على حد تعبيره.وأكد أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واضح جداً بشأن الملف الإيراني"، مشيراً إلى وجود التزام مشترك بين واشنطن وتل أبيب بعدم السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.ووصف نتنياهو اجتماعه الأخير مع ترامب بأنه كان "رائعاً"، مضيفاً أنه من بين أفضل الاجتماعات التي عقدها مع الرئيس الأمريكي.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن "المرحلة النهائية من العمليات العسكرية ضد إيران ستشمل استهداف محطات الطاقة والجسور"، مؤكدا أن "جميع الجسور في إيران ستكون ضمن الأهداف ما لم يوافقوا على العودة إلى طاولة المفاوضات"، على حد تعبيره.وأشار ترامب إلى أن "الولايات المتحدة حثّت إيران على إبرام اتفاق"، قائلا: "أبلغنا الإيرانيين أن عليهم التوصل إلى اتفاق، وإلا فلن يبقى لديهم شيء"، وفق تصريحاته.يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260728/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-نريد-معاودة-الحرب-على-إيران-لكن-أمريكا-تمنعنا-1115562389.html
https://sarabic.ae/20260722/إعلام-الولايات-المتحدة-أبلغت-إسرائيل-بأنها-تنوي-تصعيد-هجماتها-ضد-إيران-1115416369.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الحرس الثوري الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, بنيامين نتنياهو

نتنياهو: إذا هوجمنا سنرد بقوة هائلة وأشكك في الاتفاق مع إيران

03:05 GMT 29.07.2026 (تم التحديث: 03:07 GMT 29.07.2026)
© AP Photo / Ariel Schalitرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن "إسرائيل سترد بقوة هائلة إذا تعرضت لأي هجوم"، معرباً عن تشكيكه في فرص التوصل إلى اتفاق مع إيران.
وأضاف نتنياهو، في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، أنه "يعلن موقفه هذا بشكل علني"، معتبراً أن "كلما اقتربت فرص التوصل إلى اتفاق مع طهران يأتي المتشددون ويهاجمون السفن في مضيق هرمز"، على حد تعبيره.
وأكد أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واضح جداً بشأن الملف الإيراني"، مشيراً إلى وجود التزام مشترك بين واشنطن وتل أبيب بعدم السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.
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ووصف نتنياهو اجتماعه الأخير مع ترامب بأنه كان "رائعاً"، مضيفاً أنه من بين أفضل الاجتماعات التي عقدها مع الرئيس الأمريكي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن "المرحلة النهائية من العمليات العسكرية ضد إيران ستشمل استهداف محطات الطاقة والجسور"، مؤكدا أن "جميع الجسور في إيران ستكون ضمن الأهداف ما لم يوافقوا على العودة إلى طاولة المفاوضات"، على حد تعبيره.
وأشار ترامب إلى أن "الولايات المتحدة حثّت إيران على إبرام اتفاق"، قائلا: "أبلغنا الإيرانيين أن عليهم التوصل إلى اتفاق، وإلا فلن يبقى لديهم شيء"، وفق تصريحاته.
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يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
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