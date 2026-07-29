https://sarabic.ae/20260729/نتنياهو-إذا-هوجمنا-سنرد-بقوة-هائلة-وأشكك-في-الاتفاق-مع-إيران-1115584620.html

نتنياهو: إذا هوجمنا سنرد بقوة هائلة وأشكك في الاتفاق مع إيران

نتنياهو: إذا هوجمنا سنرد بقوة هائلة وأشكك في الاتفاق مع إيران

سبوتنيك عربي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن "إسرائيل سترد بقوة هائلة إذا تعرضت لأي هجوم"، معرباً عن تشكيكه في فرص التوصل إلى اتفاق مع... 29.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-29T03:05+0000

2026-07-29T03:05+0000

2026-07-29T03:07+0000

إيران

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

الحرس الثوري الإيراني

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

العالم

بنيامين نتنياهو

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0e/1108149372_0:21:1154:670_1920x0_80_0_0_5d2e2abca8657eb2fbd337fb852a6516.jpg

وأضاف نتنياهو، في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، أنه "يعلن موقفه هذا بشكل علني"، معتبراً أن "كلما اقتربت فرص التوصل إلى اتفاق مع طهران يأتي المتشددون ويهاجمون السفن في مضيق هرمز"، على حد تعبيره.وأكد أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واضح جداً بشأن الملف الإيراني"، مشيراً إلى وجود التزام مشترك بين واشنطن وتل أبيب بعدم السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.ووصف نتنياهو اجتماعه الأخير مع ترامب بأنه كان "رائعاً"، مضيفاً أنه من بين أفضل الاجتماعات التي عقدها مع الرئيس الأمريكي.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن "المرحلة النهائية من العمليات العسكرية ضد إيران ستشمل استهداف محطات الطاقة والجسور"، مؤكدا أن "جميع الجسور في إيران ستكون ضمن الأهداف ما لم يوافقوا على العودة إلى طاولة المفاوضات"، على حد تعبيره.وأشار ترامب إلى أن "الولايات المتحدة حثّت إيران على إبرام اتفاق"، قائلا: "أبلغنا الإيرانيين أن عليهم التوصل إلى اتفاق، وإلا فلن يبقى لديهم شيء"، وفق تصريحاته.يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.

https://sarabic.ae/20260728/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-نريد-معاودة-الحرب-على-إيران-لكن-أمريكا-تمنعنا-1115562389.html

https://sarabic.ae/20260722/إعلام-الولايات-المتحدة-أبلغت-إسرائيل-بأنها-تنوي-تصعيد-هجماتها-ضد-إيران-1115416369.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الحرس الثوري الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, بنيامين نتنياهو